|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase
Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Hororový příběh auta Jamese Deana. Smrtící Porsche 550 Spyder zabíjelo i dál
Hollywoodský idol James Dean se ve svém Porsche 550 Spyder řítil k nesmrtelnosti, ale 30. září 1955 potkal smrt na kalifornské křižovatce. Bleskový konec čtyřiadvacetileté hvězdy však byl pouhým...
Nový Tiguan je elektrický. V pátek má premiéru, prošmejdili jsme ho v předstihu
Volkswagen hraje na jistotu. Tiguan je dnes nejdůležitějším modelem značky. Ve Wolfsburgu finišují s přípravami elektrického ID.Tiguanu. Podívejte se na vývojový prototyp, který odloží maskování v...
Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou
Přes sto veteránských automobilů a motocyklů soutěžilo o uplynulém víkendu v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod...
Nový Tiguan je elektrický. V pátek má premiéru, prošmejdili jsme ho v předstihu
Volkswagen hraje na jistotu. Tiguan je dnes nejdůležitějším modelem značky. Ve Wolfsburgu finišují s přípravami elektrického ID.Tiguanu. Podívejte se na vývojový prototyp, který odloží maskování v...
Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase
Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...
Systém eCall přestane v některých autech fungovat, STK ale i tak projdete
Od roku 2018 je jedním ze systémů, kterým musí být vybaveno každé nové auto, tzv. eCall, který v případě vážné nehody automaticky volá 112. V mnoha vozech ale běží na mobilní síti 2G, kterou můžou za...
Za varování před policejní hlídkou problikáváním šoféři zaplatili. Natočily je drony
Bliknout na protijedoucí auto, aby řidič věděl, že o kus dál čeká policejní hlídka, je mezi motoristy běžný způsob varování. V Polsku za něj ale teď policie rozdala desítky pokut. Pomáhal jí při tom...
Od pantáty nevedou dráty. Škoda Octavia dostala plnohodnotný hybrid
Škoda v podobě Octavie Hybrid konečně přichází s autem, které zaplňuje meziprostor mezi přehnaným optimismem bateriových fanatiků a zatvrzelou nostalgií naftových nadšenců. Ideální kompromis pro...
Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou
Přes sto veteránských automobilů a motocyklů soutěžilo o uplynulém víkendu v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod...
Auta a architektura. Poznáte, před kterými skvosty tyto modely pózují?
Architektura a automobilový design k sobě mají blízko. Propojují funkčnost s estetikou a vzájemně se inspirují. Souhra obou světů vynikne na propagačních fotografiích nových modelů, kde ikonické...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Místo vděku vulgarity. Hasiči čelili agresi kamioňáků, kteří uvízli v koloně
Zásah u těžké nehody na dálnici D4 v úseku se zúžením ukázal otřesné chování některých řidičů. Záchranáři ze Sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy se při řízení dopravy stali terčem slovních...
Nenápadný génius lepší než SUV. Subaru XV je tajný bazarový tip
Pro lidi, kteří potřebují spolehlivou čtyřkolku, protože bydlí třeba na horách, ale nechtějí velké SUV, je výběr velmi složitý. Subaru nicméně takovým zákazníkům umí vyjít vstříc. Přesně pro ně je tu...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Ceny ojetin klesají. Stálicí je kombík tankující naftu
Průměrná cena ojetých aut v září proti srpnu klesla o 4000 korun na 315 339 Kč. Proti letošnímu únoru, kdy byly ceny nejvyšší, je to pokles o 19 000 korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Aures...
Americký drsňák holduje skautingu a veze si velikonoční vajíčka
Když se řekne Jeep, představíte si prašné cesty a vojáky u normandských pláží. Nový Compass sice sdílí technickou DNA s evropskými sourozenci Stellantisu, ale hranatou duši si uhájil. Testovali jsme...