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Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase

Radek Folprecht
Fotočlánek aktualizováno  13:33
II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 II. výstava československého strojírenství Brno 1956 Tatra 138 Tatra 138
Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy, na jejíž tradici od roku 1959 navázal prestižní Mezinárodní strojírenský veletrh.

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