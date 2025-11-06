Festival domů na kolech roste. Přivítá expediční speciály i Škodu Obytnaq

Brněnské výstaviště hostí veletrh Caravaning, největší výstavu svého druhu v Česku. Jaké novinky ve výstavních pavilonech neminout?
Pro milovníky e-biků

Expediční Mercedes-Benz Sprinter 4x4 od VejnyWood se představí v Brně

Zájemci o velkou expediční dodávku s pohonem 4×4 mají v Evropě poněkud zúžený výběr. Z velkých hráčů prodávají nové čtyřkolky Ford, Iveco, Volkswagen se sesterskou značkou MAN a Mercedes-Benz. Právě po výrobku stuttgartské firmy sahli motorkáři, kteří si u jičínské společnosti VejnyWood objednali vestavbu s poněkud neobvyklým zadáním: v interiéru chtěli přepravovat dvě motokrosové elektromotorky, dva e-biky a také dvě elektřinou poháněné koloběžky. Také požadovali, aby na palubě bylo dost elektřiny pro tyto dopravní prostředky.

Mercedes-Benz Sprinter 4x4

  • počet lidí na jízdu: 4
  • počet lidí na spaní: 6
  • čistá voda: 250 l
  • odpadní voda: 90 l
  • solární panely: 1500 pW
  • elektřina: EcoFlow Power Kit 5 kVA
  • toaleta: spalovací Cinderella (nafta)

„Technologicky je to nejnabušenější auto, jaké jsme kdy postavili,“ říká o Mercedesu-Benz Sprinter 4×4 Martin Vejnar z VejnyWood. „Jako první v Evropě jsme do dodávky montovali unikátní elektrosystém od Ecoflow. Jeho součástí je i elektrocentrála poháněná LPG,“ dodává Vejnar.

Protože černý sprinter je svým způsobem pojízdná solární elektrárna a bateriové úložiště zároveň, může mít na palubě spotřebiče vídané na palubách velkých expedičních kamionů. Posádka tak má k dispozici pračku či mikrovlnku. Jak už bývá u jičínských aut zvykem, nechybí spalovací toaleta.

Uvnitř vozidla mohou cestovat čtyři dobrodruzi. Nouzově přespí až šest lidí, k dispozici je totiž i střešní stan na zahrádce přístupné po žebříku.

Škoda Enyaq Coupé RS ve spací úpravě Obytnaq, speciální přehoz přes zadní nárazník a hranu kufru, aby se spáči cestou na lůžko neušpinili.
Škoda Enyaq Coupé RS ve spací úpravě Obytnaq, soukromí zajišťují termoclony vyrobené na míru.
Škoda Enyaq Coupé RS ve spací úpravě Obytnaq při přípravě na noc, matrace je vyrobená na míru interiéru.
Škoda Enyaq Coupé RS ve spací úpravě Obytnaq, elektromobil připravený na nocleh.
