Pro milovníky e-biků
Zájemci o velkou expediční dodávku s pohonem 4×4 mají v Evropě poněkud zúžený výběr. Z velkých hráčů prodávají nové čtyřkolky Ford, Iveco, Volkswagen se sesterskou značkou MAN a Mercedes-Benz. Právě po výrobku stuttgartské firmy sahli motorkáři, kteří si u jičínské společnosti VejnyWood objednali vestavbu s poněkud neobvyklým zadáním: v interiéru chtěli přepravovat dvě motokrosové elektromotorky, dva e-biky a také dvě elektřinou poháněné koloběžky. Také požadovali, aby na palubě bylo dost elektřiny pro tyto dopravní prostředky.
Mercedes-Benz Sprinter 4x4
„Technologicky je to nejnabušenější auto, jaké jsme kdy postavili,“ říká o Mercedesu-Benz Sprinter 4×4 Martin Vejnar z VejnyWood. „Jako první v Evropě jsme do dodávky montovali unikátní elektrosystém od Ecoflow. Jeho součástí je i elektrocentrála poháněná LPG,“ dodává Vejnar.
Protože černý sprinter je svým způsobem pojízdná solární elektrárna a bateriové úložiště zároveň, může mít na palubě spotřebiče vídané na palubách velkých expedičních kamionů. Posádka tak má k dispozici pračku či mikrovlnku. Jak už bývá u jičínských aut zvykem, nechybí spalovací toaleta.
Uvnitř vozidla mohou cestovat čtyři dobrodruzi. Nouzově přespí až šest lidí, k dispozici je totiž i střešní stan na zahrádce přístupné po žebříku.