Minibuzz květinových kyberdětí v akci. Elektroponorka s praktičností šetří

Když ještě bývaly autosalony o autech a ne o elektrokolech, sdílení a koloběžkách, vzdychali jsme nad studiemi aut budoucnosti. Parádní ulítlé, futuristické, prďácké studie při cestě k sériovému modelu povětšinou ztratí šmrnc, designéři a konstruktéři jsou nuceni předpisy a v zájmu praktičnosti obrousit hrany, tvary znormalizovat, uhladit. U ID.BUzze to „znudnění“ není tak výrazné. A při soužití s ním v běžném provozu se ukáže, proč je dobré racio přeci jen nechat převážit.

ID.Buzz vypadá skvěle, zepředu vesele ulítle, nejlíp zboku a vzadu už došel designérům trochu dech. V zájmu nepřehlédnutelnosti a jinakosti ovšem přenesl do života sériového auta věci, které měly zůstat vyhrazené studiím. Největší ústupek praktičnosti v zájmu efektu pozná řidič u prvního semaforu, kde bude „první na čáře“ – neuvidí na něj. V té dodávce moderního kyberhipísáka se sedí hodně vysoko, jak je u „transporterů“ Volkswagenu zvykem, čelní sklo ale máte asi metr dvacet od nosu a je hodně nízké. Protože chtěli ID.Buzzu dát siluetu odkazující na slavného prapředka, má hodně kolmou příď a nízké okno.

Ponorka

Jenže ve staré „ponorce“, jak se Volkswagenům Transporter T1 a T2 říkalo, seděl řidič na přední nápravě s nosem na čelním skle. V ID.Buzzu se sedí víc jako v osobáku, za předními koly a dlouhou deformační zónou, která mu chrání nohy. Takže je z auta výhled… jako z ponorky. Menší postavy se sehnou k volantu a zkroutí krk, aby na semafor dohlédly, dlouháni se pro tu operaci musí skoro odpoutat, anebo zastavit dál od semaforu. Hodil by se semafor pověšený uprostřed křižovatky, jak to mají v Americe.

Uvnitř chce být ID.BUZZ podobně nonkonformní jako zvenčí, kabina je zařízená minimalistický, přistrojovka je hodně uklizená. Na první pohled to vypadá skvěle, při druhém je to ovšem tak trochu bez nápadu. Fotograf lamentoval, že nemůže najít žádný detail, který by stál za vyfocení. Něco, co budete pyšně předvádět sousedům jako super vychytávku.

Spíš tu jsou promarněné příležitosti, když je přístrojovka tak hluboká, až si i laik říká, že zbytečně ukrajuje tolik místa z kabiny, proč v ní není spousta schránek, kastlíků? Ne, že by tu nebyly žádné, ale mohlo by jich být aspoň dvakrát tolik.

Mezi předními sedadly je box nahrazující s tradiční středovou konzolu, moc toho nepobere. Dá se jednoduše vyjmout a vy můžete projít dozadu. Odkazem na VW Golfa a americkou popkulturu je otvírák na colu. A škodováci mohou být pyšni, že inspirovali designéry VW k vtipnému zakomponování škrabky na okna – tvoří vyjímatelnou příčku jedné ze schránek.

V druhé řadě sedadel jsou sedadla dělená 2:1 a jsou posuvná a sklopná. S polohovatelným opěradlem. Místa nejsou nijak výrazně profilovaná, takže se tam tři dětské sedačky dobře vejdou. Ovšem pro dospělého to uprostřed na absolutně rovné ploše moc pohodlné na delší cestování nebude. ID.Buzz se chystá ještě v provedení s třetí řadou sedadel prodlouženým o čtvrt metru (dostane také větší baterii).

S nabídkou prostoru je na tom ID.Buzz skvěle, však je k mání i v dodávkové verzi se zaplechovanými zadními bočními okny. Od oka se zdá, že kabina bude prostornější než u nového více MPVčkovitého Volkswagenu Multivan. Kufr je doslova gigantický, hodily by se tam ale nějaké uvazovací háčky, oka...

V tlusté podlaze jsou baterky, nastupuje a sedí se tedy hodně vysoko. O patáliích dlouhánů na křižovatkách už řeč byla, menší postavy zas vystupují tak, že se přes hranu sedačky sklouznou dolů, jak to pak vypadá u auta s najetými patnácti tisíci kilometry vidíte v galerii.

Otazníky u našeho žlutého kousku vzbuzovala kvalita výroby. Přeci jen bylo i na poměry užitkáčů (ID.Buzz vyrábí v hlavní fabrice divize VW Užitkové vozy v Hannoveru) nepasujících plastů a ledabyle tmelem zatažených spojů a hran u auta s cenovkou od milionu a půl nějak moc.

Vagónek

Designem odkazuje na americké streamlinery půlky minulého století, aerodynamické autobusy a auta inspirované vlaky. ID.Buzz tedy vypadá jak vagónek vlaku. A taky trochu tak jezdí. Spočívá na bateriové osobákové platformě MEB koncernu Volkwagen, má tedy trakční baterku mezi nápravami a u té zadní elektromotor. Je supertěžký „na spodek“ (váží tři tuny), v zatáčkách je to hodně velký nemotora, o to stabilnější je na dálnici. Řidiči s citlivějšími smysly ovšem vnímají, že se za jízdy karoserie stále trochu vrtí. Za to může taky netečné řízení.

Je to zajímavé srovnání ukazující, jak moc je architektura MEB flexibilní: spočívá na ní i elektrický hot hatch raubíř Born v podání španělské Cupry. A samozřejmě i Škoda Enyaq. ID.Buzz je naopak největší s protaženým rozvorem, hodně neohrabaný. Protože to je zadokolka (pohon všech kol se do nabídky přidá později), na do oblouku se stáčí docela ochotně a vyjíždí z něj suverénně. A má super rejd, ve městě se otočíte v širší ulici jako nic. Na délku má rozumných 470 centimetrů (jako větší kombík), mezi nápravami jsou skoro tři metry.

Nejpřednější sloupek hodně překáží ve výhledu, a přes ten supertlustý vedle spolujezdcovy sedačky nevidíte už vůbec, musíte si tedy zvyknout najíždět si na křižovatce víc nakolmo, abyste viděli doprava. Výhradně dotykové ovládání všeho přes infotainment je klasika volkswagenů dneška, přehledný je, něco odhalíte až časem. Konkurence to umí i líp, a rychleji.

Výkony (150 kW/204 k a 310 Nm) jsou dostatečné, od elektrické dodávky přeci jen nežádáte sprinterské discipliny. Zrovna bryskní starty jsou jeho doménou, kolem osmdesátky už elán uvadá, nad stovku je akcelerace hlavně plynulá, než trhající tkaničky. Maximálka je 145 km/h, z kopce z něj vymámíte tachometrových 149, když elektronický omezovač nedává pozor.

U rychlonabíječky (170 kW) doplníte plnou (77 kWh) za hodinku, z domácího 11kW wallboxu to bude trvat 7,5 hodiny.

Ta inspirace aerodynamickými ikonami se v akci ukazuje jako symbolická. V reálném provozu se totiž elektropohon neupejpá baterii pořádně vyšťavit. Při spíš loudavější jízdě jedete za dvaadvacet kWh na sto, pěta-šestadvacet je standard (tabulková spotřeba je 20,6 kWh/100 km). A svižnější přelet po dálnici vám za nějakých 140 kilometrů sežere klidně 60 procent baterky, v našem případě to pak byla spotřeba 32 kWh na sto. Baterie má podle tabulek vystačit na 403 až 424 km na jedno nabití (393 až 426 km u nákladní verze Cargo). My se dostali ke třem stovkám. To je daň za tupé čelo, které prořezává vzduch ladností krabice od bot. Holt aerodynamika je největším nepřítelem elektromobilisty.