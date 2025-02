To není urážka. Smontovaný je festovněji a poctivěji než americký yankee.

Ale popořadě. Jméno značky ICH-X, bude stejně každý číst jako „X“. Italská automobilka DR Automobiles, která teď čerstvě vstupuje na český trh, si v plejádě značek zaměřených spíš na obecnější klientelu dopřává i speciality. A pravověrný offroad jménem K2 je lahůdkou.

V matném laku působí hodně drsně, až raubířsky. Svým vzhledem, technikou i detaily jednoznačně cílí na Jeho veličenstvo, Jeep Wrangler. Upřímně? Žák v mnohém předčí učitele. O pečlivém smontování (auta skládají z kompletů dovezených z Číny ve středoitalském městě Macchia d’Isernia v regionu Molise) už řeč byla. Technicky je to opravdový offroad: nosný podvozkový rám, vzadu tuhá náprava, pohon všech kol, uzávěrky diferenciálů. K tomu sundávací střecha a rustikální prvky, které patří k žánru. Třeba dveře bez aretace, nebo jen výškově stavitelný volant. Našli jsme jen jediný „aušusový“ prvek – páčka odjišťování kapoty je jak z kelímkového plastu. Kapota samotná je naopak neskutečně těžká, půjde na ni stoupnout.

Akta ICH-X Vstup na trh offroadové značky automobilky DR doprovázela malá roztržka. Značka se původně měla jmenovat jinak: ICKX. Fanoušci motorsportu budou vědět – Jacky Ickx, jeden z nejslavnějších pilotů 70. a 80. let minulého století, se o soudu ohradil, že nechce, aby nová značka nesla jeho jméno. Kariéra belgického závodníka je ostatně spjata hlavně se značkami Ferrari (formule 1), Porsche (24hodinovka v Le Mans) či Mercedes (s ním vyhrál rally Paříž-Dakar), dnes je ambasadorem Genesisu. DR Automobiles tedy turínský soud zakázal používat název Ickx. Italové se proto rozhodli upravit registraci ochranné známky na ICH-X. Nakonec ovšem všichni čtou jméno značky stejně, jednoduše „X“. Tak se snad ještě do Molise neozve Elon Musk, který tak přejmenoval Twitter...

Geny Jeepu, inspirace u Mercedesu

Kde se vzal? Veškerá produkce značky DR pochází z Číny, všechny modely tam mají více či méně podobné bratry. K2 je z produkce automobilky BAIC (Beijing Automotive International Corporation), jedné z největších čínských, tam se jmenuje BJ40 Plus; v Evropě ho DR představilo v roce 2022, na trhu je od roku 2013 a dnes už v Číně jezdí nová generace. Pekingský koncern ročně vyrobí na šest set tisíc mercedesů, joint venture partnerství má však i s Hyundaiem.

V minulosti čínská značka Beijing, z níž vznikla společnost BAIC, spolupracovala s americkým Jeepem. V 80. letech 20. století s ním podepsala dohodu a vznikla společnost Beijing Jeep Corporation pro výrobu licenčních amerických teréňáků. Odkazem na tuto dobu je ostatně ono BJ (Beijing-Jeep) v označení současných modelů, ale i výborné terénní schopnosti.

Naopak spolupráce s Mercedesem se u modelu K2 pozná, jakmile otevřete dveře (jsou hliníkové a pro jejich zabouchnutí s nimi musíte opravdu hodně prásknout). Sedačky, přístrojovka s grafikou přístrojů i středový tablet jasně ukazují na inspiraci u německé značky. Plasty jsou kvalitní a zpracování lepší než u současného Jeepu Wrangler.

Do teréňákově stísněné kabiny se šplháte jako veverka, pomůžete si stoupnutím na úzké stupačky a přitažením za madlo na sloupku okna. Přístrojovka a pracoviště řidiče jsou pojaté hodně fajnově a zároveň účelně – co je potřeba ovládat poslepu, dostalo čudlík nebo točítko. Ovladače mají exaktní příjemný chod, nic nevrže, nepraská, nezůstává v ruce, řeklo by se prémiovka.

Na některé drobnosti si zvyknete brzy: třeba že sice má navigaci, ale chlubí se tím jen malinkým tlačítkem na volantu. Infotainment toho moc neumí, ale základní funkce zvládá výborně, svižně, na logiku menu si rychle zvyknete. Jen by se ten tablet nemusel na nerovnostech třást. Dva airbagy jsou anachronismus, je fajn, že řidiče neotravují žádní hlídači rychlosti a udržovači v pruhu.

ICH-X K2 v číslech délka × šířka × výška × rozvor (mm): 4645 × 1925 × 1871 × 2745

kufr: 532 l

nádrž: 75 l

hmotnost: 2180 kg

výška podvozku: 22 cm

nájezdový, přechodový, odjezdový úhel: 37°, 23°, 31°

stoupavost: 60 %

brodění: 50 cm

pneumatiky: 285/50ZR 20 (265/65 17)

motor: čtyřválcový turbodiesel 1968 ccm – 119 kW/162 k a 380 Nm

nejvyšší rychlost: 160 km/h

spotřeba: 10,3 l/100 km

cena: 1 549 900 korun

Přední sedadla jsou pohodlná a ani vzadu cestující nestrádají. Jen při nastupování si musíte dát pozor, abyste se neuhodili do hlavy o masivní rám, který chrání posádku. Po odejmutí střešních panelů si totiž stejně jako u Jeepu Wrangler můžete i z ICH-X K2 udělat „letní auto“ pro jízdu s nebem nad hlavou.

Motoru to notuje s převodovkou

Než se zahřeje, dává o sobě dvoulitrový turbodiesel z produkce BAIC vědět hrubším hlasem, pak už je vše v pořádku. Na první svezení si říkáte, že by čtyřválec zasloužil víc než 119 kW (162 koní). Chce to jen cvik a nebát se šlapat na plyn. Motoru to totiž skvěle notuje s osmistupňovým dvouspojkovým automatem, který auto dostalo nedávno (předtím mělo šestikvalt). Skříň od renomovaného výrobce ZF nastavili inženýři tak, aby motor nedusil; právě naopak – nechává ho dýchat, využívá pásmo, ve kterém má říz, nerozpakuje se podřazovat. Maximálka 160 km/h patří k žánru, k ní se propracovává K2 velmi srdnatě.

Motor samozřejmě plní všechny ekonormy, ucucává k naftě AdBlue, ale na dnešní poměry dýchá hezky zvolna, celý pohonný řetězec má rychlé reakce, sílu. Spotřeba kolem deseti litrů při normální silniční svižné jízdě a jedenácti a půl při dálničních přejezdech je očekávatelná. Oproti současnému Jeepu Wrangler, který se prodává již jen s benzinovým motorem s elektrickou asistencí, je diesel pod kapotou určitě velkou konkurenční výhodou modelu ICH-X K2.

A teď to největší překvapení. To auto, které vypadá jako bůh války, není nemotorný šmajdavý offroad, který možná prožene kamzíka po skalách, ale jízda po normální silnici je očistcem. To je největší šok na celém K2, ano, auto mělo obuté silniční pneumatiky, ale na poměry teréňáků neuvěřitelně drží stopu, žádné vandrování dálničním pruhem od čáry k čáře, které obvykle offroady předvádějí, a šofér má úlohu kormidelníka-usměrňovače.

Řízení je na tuto kategorii nečekaně přesné, s dobrou odezvou, o něco tužší, než je dnes zvykem (hydraulický posilovač). Jako celek je ten komiksově líbivý offroad nečekaně obratný a dravý. Základní „setup“ je pohon zadních kol, přivolit můžete čtyřkolku (part time bez středového diferenciálu) a redukovanou čtyřkolku, k tomu uzávěrky diferenciálu na obou nápravách. Co víc si pro výletničení a práci přát.

Z kabiny je malými okny horší výhled, vystouplé blatníky a další prvky trochu znepřehledňují karoserii pro manévry natěsno. Auto také zkresluje rychlost, ale opačně, než je dnes zvykem – připadá vám, že jedete rychleji. Při dálničních jízdách slyšíte (dost) hlavně aerodynamiku, jinak je jako celek ICH-X K2 vlastně nečekaně tichý. Celkově je tento nováček na českém trhu něčím mezi Jeepem Wrangler a Mercedesem třídy G.