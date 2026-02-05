Mráz, sníh a led. Do drsných podmínek alpské zimy na Mezinárodní soutěž elegance (ICE) ve Svatém Mořici letos již pošesté vytáhli své skvosty majitelé z celého světa. A byly to nejen rallyeové legendy, ale i moderní přemotorované hypersporty, klasické vozy z počátku minulého století a stařičké monoposty formule 1. Šestý ročník festivalu automobilových legend ICE ve Svatém Mořici dostal na led 50 ikonických vozů, vybraných tak, aby reprezentovaly nejvýznamnější momenty v historii automobilového inženýrství a designu. Podívejte se na fotografie, které zachycují atmosféru této výjimečné akce.
Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře
