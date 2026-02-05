Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře

Vladimír Löbl
Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen opatrně oprašují v klimatizovaných garážích.

Mráz, sníh a led. Do drsných podmínek alpské zimy na Mezinárodní soutěž elegance (ICE) ve Svatém Mořici letos již pošesté vytáhli své skvosty majitelé z celého světa. A byly to nejen rallyeové legendy, ale i moderní přemotorované hypersporty, klasické vozy z počátku minulého století a stařičké monoposty formule 1. Šestý ročník festivalu automobilových legend ICE ve Svatém Mořici dostal na led 50 ikonických vozů, vybraných tak, aby reprezentovaly nejvýznamnější momenty v historii automobilového inženýrství a designu. Podívejte se na fotografie, které zachycují atmosféru této výjimečné akce.

Pít drahé šampaňské, zatímco před vámi na zamrzlé hladině jezera projíždí drazí krasavci, je přesně ten druh kontrastu, který definuje tuto akci.
Šestý ročník Mezinárodní soutěže elegance dostal na led 50 ikonických vozů, vybraných tak, aby reprezentovaly některé z nejvýznamnějších momentů v historii automobilového inženýrství a designu.
Bugatti letos sraz na zamrzlém jezeře pojalo hodně velkoryse.
Letošní ročník ovládl stroj, který vypadá, jako by ho nakreslil vizionář v horečnatém snu. Titul Best of Show získal skvostný Talbot-Lago T150C SS „Teardrop“ z roku 1937. Je to skutečná ikona předválečného designu.
5. února 2026

