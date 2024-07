Bývalého šéfdesignéra Rolls-Royce ubodal zloděj v jeho bavorském domě

Camerona napadl v pátek večer na jeho pozemku v Herrschingu u jezera Ammersee v Horním Bavorsku pachatel, který ho zranil tak vážně, že přijíždějící lékař mohl konstatovat pouze smrt.

Cameronova manželka Verena Kloosová se podle portálu Daily Mail zachránila tím, že přeskočila plot a útočníkovi utekla. Podařilo se jí dostat do domu souseda a zavolat policii.

Policie pátrá po muži, který údajně uprchl z Cameronova domu pěšky, byl vysoký 1,80 až 1,90 metru a měl na sobě světlé kalhoty, tmavě modrou mikinu s kapucí, červený batoh a žlutozelené rukavice. Policejní potápěči prohledávali mimo jiné břehu jezera Ammersee, do pátrání nasadili vrtulník „Sama policie v současné době nechce z taktických důvodů sdělovat žádné další podrobnosti o průběhu činu ani případných vražedných zbraních. Ve vyšetřovací skupině aktuálně pracuje kolem 30 policistů, kteří se snaží uprchlíka vypátrat,“ uvádí magazín Bimmertoday.

„Vyšetřovatelé prověřují možnost, že se útočník snažil něco ukrást z Cameronovy sbírky cenných aut,“ píše Automotive News Europe.

Tuto teorii podporuje také informace Daily Mailu, podle kterého byly přerušeny napájecí kabely kamer hlídajících garáž.

„Cameron je odborník na veterány a bylo známo, že ve svém sídle za 3 miliony liber uchovával řadu vysoce hodnotných artefaktů,“ píše The Sun.

Jeden z vyšetřujících policistů uvedl, že je „extrémně vzácné“, aby zloděj, který se dostatečně připraví na to, aby deaktivoval kamerový systém, „bodl a zabil“ člověka.

Pro BMW Group byl Ian Cameron jedním z klíčových designérů po akvizici značky Rolls-Royce. Od roku 1999 vedl design značky a byl zodpovědný mimo jiné za design prvního Rolls-Royce Phantom postaveného pod velením BMW a první novodobé generace menšího modelu Ghostu. Pracoval také pro značku BMW, jeho podpis nese mimo jiné slavný roadster Z8, pracoval na BMW 3 (E46) nebo Range Roveru.

Kariéru začal absolvent slavné londýnské Royal College of Art v roce 1975 u Pininfariny, po necelých šesti letech se přesunul do Iveca, kde působil v letech 1981 až 1992. V dubnu toho roku nastoupil do Mnichova k BMW. V březnu 1999 převzal šéfdesignérskou tužku Rolls-Roycu.

V roce 2012 Iana Camerona nahradil na pozici šéfdesignéra značky Rolls-Royce Giles Taylor. Cameron poté zůstal chvíli aktivní jako ambasador značky pro BMW Group Classic. A poté založil vlastní studio.