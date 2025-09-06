Po tradiční dvouleté pauze se chystá veletrh IAA Mobility v Mnichově. Nástupce tradičního frankfurtského autosalonu proběhne na výstavišti v bavorské metropoli i přímo v centru města v první polovině září.
Mnichov ožije světovými značkami. Autosalon ukáže auta i nové technologie
Pro veřejnost se otevírá v úterý 9. září v centru bavorské metropole. Jedna z největších světových automobilových výstav se vedle klasických automobilů soustředí na udržitelnou mobilitu. Po přece jen trochu rozpačitých prvních dvou ročnících se – zdá se – nadechuje k něčemu „většímu“.
Prim budou na veletrhu hrát domácí německé značky a velkou show naznačují ambiciózní čínské automobilky. Zatím se neohlásili ekoaktivisté, jejichž protesty patřily k hlavním atrakcím zahajovacích dní předchozích ročníků – namáčeli se v kašnách, lepili se k silnicím, protestovali proti automobilismu jízdami na bicyklech, kterými blokovali dopravu ve městě.
Právě pavilon bicyklů a městské mobility a mikromobility ovšem patří k mnichovskému IAA od prvního ročníku.
Na výstavišti se prezentují dodavatelé pro autoprůmysl, různé startupy, vynálezci a samozřejmě tradiční automobilky.
Ovšem hlavní program pro širokou veřejnost se odehrává jinde – přímo v ulicích centra města. Volně přístupné expozice jsou na bulvárech a náměstích, v tom je mnichovský IAA jedinečný.
Jak to na prvních dvou ročnících veletrhu IAA Mobility probíhalo, vidíte v naší supergalerii. Zpravodajství z letošního ročníku sledujte od pondělí 8. září na iDNES.cz
Letošní ročník mnichovského veletrhu IAA Mobility proběhne od 9. do 12. září 2025, program pro veřejnost – který je zdarma – však potrvá ještě o dva dny déle.
