Autosalon Mnichov je mladý, viděl už čínský útok i ekoaktivisty s lepidlem

František Dvořák
Slavný veletrh IAA už si neříká autosalon (to se konal ještě na opačném konci Německa ve Frankfurtu). Nyní je to salon mobility. Po sedmdesáti letech se hlavní německá autovýstava přestěhovala do Mnichova v roce 2021. Naplno ukazuje, jak se svět a nálada ve společnosti změnily. Další ročník se koná v příštím týdnu.
Ekoaktivisté z organizace Greenpeace utopili auta v jezírku v první den...

Ekoaktivisté z organizace Greenpeace utopili auta v jezírku v první den mnichovského autosalonu IAA.

Po tradiční dvouleté pauze se chystá veletrh IAA Mobility v Mnichově. Nástupce tradičního frankfurtského autosalonu proběhne na výstavišti v bavorské metropoli i přímo v centru města v první polovině září.

Mnichov ožije světovými značkami. Autosalon ukáže auta i nové technologie

Pro veřejnost se otevírá v úterý 9. září v centru bavorské metropole. Jedna z největších světových automobilových výstav se vedle klasických automobilů soustředí na udržitelnou mobilitu. Po přece jen trochu rozpačitých prvních dvou ročnících se – zdá se – nadechuje k něčemu „většímu“.

Prim budou na veletrhu hrát domácí německé značky a velkou show naznačují ambiciózní čínské automobilky. Zatím se neohlásili ekoaktivisté, jejichž protesty patřily k hlavním atrakcím zahajovacích dní předchozích ročníků – namáčeli se v kašnách, lepili se k silnicím, protestovali proti automobilismu jízdami na bicyklech, kterými blokovali dopravu ve městě.

Právě pavilon bicyklů a městské mobility a mikromobility ovšem patří k mnichovskému IAA od prvního ročníku.

Autofotka týdne: Špiony na autosalonu v Mnichově zaujaly baterky Chorvatů

Na výstavišti se prezentují dodavatelé pro autoprůmysl, různé startupy, vynálezci a samozřejmě tradiční automobilky.

Ovšem hlavní program pro širokou veřejnost se odehrává jinde – přímo v ulicích centra města. Volně přístupné expozice jsou na bulvárech a náměstích, v tom je mnichovský IAA jedinečný.

Jak to na prvních dvou ročnících veletrhu IAA Mobility probíhalo, vidíte v naší supergalerii. Zpravodajství z letošního ročníku sledujte od pondělí 8. září na iDNES.cz

Svět aut bude řídit Peking. Škodováky návštěva u čínského dravce neuklidnila

Letošní ročník mnichovského veletrhu IAA Mobility proběhne od 9. do 12. září 2025, program pro veřejnost – který je zdarma – však potrvá ještě o dva dny déle.

Bicykly jsou hvězdami autosalonu v Mnichově. Odvezou pivo, nákup i rodinu
