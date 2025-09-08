I chodci mohou za nehody na přechodu. Nejčastěji nedávají pozor kvůli mobilu

Tereza Hrabinová
  4:00
Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců. Nejlépe podpořenou vzájemným očním kontaktem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Nejčastější prohřešky chodců na přechodu:

  • 7 % nevnímání okolí s mobilem v ruce nebo sluchátky
  • 5,1 % šikmé přecházení
  • 4,1 % přecházení frontou vozidel

Nejčastější prohřešky řidičů na přechodu:

  • 28 % nedání přednosti chodci
  • 5 % objíždění chodce na přechodu
  • 3 % pozdní rychlé brzdění po nepozornosti

Sluchátka na uších, mobil před očima, hlava skloněná. Pohled na chodce, který zná asi každý řidič.

Za posledních deset let došlo v Česku k více než 32 tisícům dopravních nehod s účastí chodců. Přes 9 tisíc z nich se stalo přímo na přechodech nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Právě na chodce se zaměřuje nejnovější kampaň BESIPu a Centra dopravního výzkumu Chybělo málo. Podle nich stojí za střety s vážnými následky způsobenými vinou chodců nejčastěji nepozornost v důsledku používání mobilu a sluchátek.

Před tramvají neuhraje chodec nic. Stačí sekunda a může jít o život
Nehody chodců v České republice (Zdroj: Centrum dopravního výzkumu)
RokPočet nehodUsmrceníTěžce zraněníLehce zranění
20202246813621901
20212370903192051
20222777743882431
20232744743252459
20242796693562468
2025 doposud1486391671335

Oční kontakt může zachránit život

V číslech:

  • Každý rok dojde téměř k 3 300 dopravním nehodám s účastí chodců.
    • Nehody způsobené chodci: v 57 % případů jsou na přechodu nebo v jeho blízkém okolí.
      • Nehody na přechodu a v jeho blízkosti: 89 % jich zaviní řidič, který se nevěnoval řízení nebo nedal chodci přednost.
  • 30 % smrtelných nehod chodců se stane na přechodu vícepruhové komunikace nebo v jeho blízkosti.

Jeden z nejrozšířenějších mýtů je domněnka, že chodci mají na vyznačeném přechodu absolutní přednost. Pravidla silničního provozu přitom jasně říkají, že chodec nesmí vstoupit do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo.

Zároveň je povinností řidiče umožnit chodcům bezpečné přecházení. Důležitá je vzájemná komunikace mezi chodcem a řidičem, ideálně formou očního kontaktu.

„Bezpečnost chodců ovlivňují řidiči v autech i samotní chodci. Stále bohužel dochází k vážným nehodám se zraněním či úmrtím chodců. Přitom chybí málo k tomu, aby se tragédie vůbec nestala. Stačí, aby chodec a řidič navázali oční kontakt, aby řidič před přechodem vnímal dopravní situaci místo mobilního telefonu nebo aby chodec nevstupoval do vozovky náhle a se sluchátky na uších,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Sedm pravidel, jak bezpečně přecházet

  1. Rozhlédněte se na obě strany.
  2. Navažte oční kontakt s řidičem.
  3. Kontrolujte i další pruhy a tramvajový pás.
  4. Přejděte svižně.
  5. Malé děti veďte za ruku, nenechte je přebíhat před vámi.
  6. Buďte obezřetní, pokud jdete za skupinou. Řidiči mohou mít pocit, že už všichni přešli.
  7. Nikdy nepřecházejte na červenou.

Znáte jako chodci pravidla silničního provozu? Udělejte si kvíz.

8. září 2025

