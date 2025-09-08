Nejčastější prohřešky chodců na přechodu:
Nejčastější prohřešky řidičů na přechodu:
Sluchátka na uších, mobil před očima, hlava skloněná. Pohled na chodce, který zná asi každý řidič.
Za posledních deset let došlo v Česku k více než 32 tisícům dopravních nehod s účastí chodců. Přes 9 tisíc z nich se stalo přímo na přechodech nebo v jejich bezprostřední blízkosti.
Právě na chodce se zaměřuje nejnovější kampaň BESIPu a Centra dopravního výzkumu Chybělo málo. Podle nich stojí za střety s vážnými následky způsobenými vinou chodců nejčastěji nepozornost v důsledku používání mobilu a sluchátek.
Před tramvají neuhraje chodec nic. Stačí sekunda a může jít o život
|Rok
|Počet nehod
|Usmrcení
|Těžce zranění
|Lehce zranění
|2020
|2246
|81
|362
|1901
|2021
|2370
|90
|319
|2051
|2022
|2777
|74
|388
|2431
|2023
|2744
|74
|325
|2459
|2024
|2796
|69
|356
|2468
|2025 doposud
|1486
|39
|167
|1335
Oční kontakt může zachránit život
V číslech:
Jeden z nejrozšířenějších mýtů je domněnka, že chodci mají na vyznačeném přechodu absolutní přednost. Pravidla silničního provozu přitom jasně říkají, že chodec nesmí vstoupit do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo.
Zároveň je povinností řidiče umožnit chodcům bezpečné přecházení. Důležitá je vzájemná komunikace mezi chodcem a řidičem, ideálně formou očního kontaktu.
„Bezpečnost chodců ovlivňují řidiči v autech i samotní chodci. Stále bohužel dochází k vážným nehodám se zraněním či úmrtím chodců. Přitom chybí málo k tomu, aby se tragédie vůbec nestala. Stačí, aby chodec a řidič navázali oční kontakt, aby řidič před přechodem vnímal dopravní situaci místo mobilního telefonu nebo aby chodec nevstupoval do vozovky náhle a se sluchátky na uších,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR.
Sedm pravidel, jak bezpečně přecházet
