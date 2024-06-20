náhledy
Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp připravované nové generace při testech v provozu.
Hyundai vyrábí Tucson v Nošovicích společně s modely a Kona Electric a oblíbenou i30 – tu čeká několik posledních měsíců, poté bude jeho produkce ukončena a jeho místo v nabídce značky zaplní elektrický vůz.
Jak moc odvážný design se skrývá pod maskováním prototypu lze jen odhadovat. Každopádně má dnes Hyundai jednu z nejvýrazněji tvarovaných modelových řad vůbec.
Do premiéry páté generace Tucsonu je ještě relativně dost času, na trh má podle dostupných informací dorazit v roce 2027.
Pečlivá kamufláž zakrývající prototyp toho moc neprozrazuje, je však zřetelné, že model je hranatější a působí mohutněji, než současná generace. Nabízí se spekulace, že se Tucson stylem přiblíží předloni nové generaci modelu Santa Fe.
Nový tucson má být o něco delší než aktuální provedení, ze 4,5 metru má o deset centimetrů povyrůst.
Tucson se má spoléhat výhradně na hybridní pohonné jednotky, od mikrohybridu, přes hybrid až po plug-in hybrid. Plně elektrická varianta se chystat nemá, bateriovou mobilitu obstarávají jiné modelové řady Hyundaie.
Tucson je už několik let nejprodávanějším hyundaiem v Evropě a patří k nejžádanějším kompaktním SUV na trhu. Aktuální čtvrté generace je na trhu od roku 2020. Čas dal designérům Hyundaie za pravdu a velmi specifický vzhled má u publika úspěch, navíc nestárne.
Tucson je jedním z nejdůležitějších a nejoblíbenějších modelů Hyundaie, v loňském roce (2024) oslavil dvacáté narozeniny. Nyní je na trhu čtvrtá generace. Od roku 2004 se jen v Evropě prodaly více než dva miliony exemplářů.
