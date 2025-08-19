|
Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027
Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu
Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...
Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů
Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...
Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky
Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...
Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu
Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...
Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....
Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte
Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...
Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu
Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem 7 procent. Analýza přináší zajímavá čísla vysvětlující chování zákazníků.
Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku
Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...
Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to
Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.
V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat
Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...
Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie
Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....
Lada nemůže nastartovat Iskru. Výroba se rozjede až příští rok
Ruská automobilka AvtoVAZ, která je ve vlastnictví státu, v červenci oficiálně zahájila prodej nového modelu Lada Iskra. Prodejci však vůz pořád nemají a jeho sériová výroba asi nezačne dřív než na...
