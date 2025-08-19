Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027

František Dvořák
Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp připravované nové generace při testech v provozu.
