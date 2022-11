Jediná fabrika Hyundaie v EU slaví. Z Nošovic vyjel čtyřmiliontý vůz

Hyundai letos bude mít vyšší počet vyrobených aut než v posledním předcovidovém roce 2019, čímž se podle vedení firmy odlišuje od ostatních automobilek. „Už loňský rok byl lepší než předchozí, nejhorší rok 2020. Letošní rok by měl být lepší než byl poslední předcovidový rok 2019. Zatím máme před plánem dokonce malý náskok,“ řekl vedoucí administrativní subdivize automobilky Petr Michník. Letos vyrobených aut bude zhruba o 46 000 více než loni a asi o 12 000 více než v roce 2019.

Dosud nejsilnějším rokem byl pro automobilku rok 2016, kdy vyrobila 358 400 vozů. „Nošovický závod má pro skupinu Hyundai velkou důležitost a jeho význam v nejbližších letech s ohledem na výzvy, kterým automobilový průmysl čelí, ještě poroste,“ řekl prezident společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech Cheolseung Baek.

Michník řekl, že plán výroby na příští rok ještě není konkrétní. „Můžu říct, že bude vyšší než plán letošní,“ dodal. O chystaných novinkách zatím hovořit nechtěl. „Co mohu uvést už teď, je, že pro příští rok plánujeme zdvojnásobení výroby čistě elektrických aut. Momentálně Kona Electric tvoří asi deset procent naší výroby, příští rok by to měl být dvojnásobek,“ řekl vedoucí administrativy.

Navýšení výroby elektrických modelů podle něj zřejmě bude na úkor spalovacích motorů. „Výroba čistě spalovacích motorů u nás klesá dlouhodobě. V současné době elektrifikované pohony, a to počítám jenom hybridní, plug-in hybridní a čistě elektrické, tvoří téměř 40 procent naší výroby a tento podíl bude narůstat,“ řekl Michník. V roce 2018 tvořila auta se spalovacím motorem 99,5 procenta výroby.

Čtyřmiliontý vůz vyrobil závod po 14 letech od chvíle, kdy 3. listopadu 2008 v Nošovicích zahájil výrobu. Jubilejním vozem se stal Hyundai Tucson N Line v mild-hybridní verzi. Prezident automobilky řekl, že během výroby čtvrtého milionu vozů továrna čelila extrémním problémům s dodávkami dílů.

„Problémy jsou pořád, pořád přetrvávají. Naším jediným receptem, jak to zvládat, je flexibilita, neustálá komunikace s dodavateli, neustálé úpravy výrobního programu tak, abychom mohli vyrábět to, po čem je poptávka, která je naštěstí pořád obrovská, a zároveň vyrábět to, na co máme dostupné díly,“ řekl Michník.

Více než čtvrtina všech v Nošovicích dosud vyrobených vozů, konkrétně 1,18 milionu, připadá na model Hyundai Tucson minulé generace. Tucsonu nové generace pak bylo za dva roky vyrobeno přes 423 000 aut. Vozů modelu i30 všech variant a generací dosud automobilka vyprodukovala přes 1,3 milionu. Továrna vyráběla také modely ix35 a ix20. Necelá dvě procenta celkové produkce zatím připadají na Konu Electric a dvě procenta na model Kia Venga, který se v Nošovicích vyráběl v letech 2009 až 2011.

Vozy se z Nošovic exportují do více než 70 zemí. Letos jich nejvíce poputuje do Německa, Velké Británie, Španělska, Francie a Polska. Tuzemský trh je na šestém místě.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Vyrábí modely Tucson, i30 v několika variantách, sportovní i30 N a Kona Electric. Automobilka má téměř 3 300 pracovníků a dalších 8 700 zaměstnanců pracuje u jejích subdodavatelů. V roce 2021 nošovické továrně stoupl zisk o 5,55 miliardy na 8,91 miliardy korun a tržby jí vzrostly o 26,5 miliardy na 140,42 miliardy korun.