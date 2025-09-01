Soumrak miniaut? Končí nejlevnější vůz na trhu, nahradí ho elektro

Martin Šidlák
Dlouho šlo o nejlevnější auto v Česku. Hyundai i10 stál v roce 2010 jen 139 900 Kč, v 2022 259 000 korun. Teď ho koupíte za stále velmi zajímavou cenu 309 900 Kč, ale zbývá už jen pár desítek posledních skladových vozů. Třída miniaut sice skomírá, ale zdaleka ne všichni výrobci vyklízejí pole. Jeden model dokonce letos obnoví výrobu.

Miniauta rozhodně nepatří mezi nejprodávanější třídu aut, loni se jich v Česku prodalo jen 3095, což znamená jen 1,34% celkového trhu. Ale právě mezi nimi se našla ta nejlevnější auta. Loni nejprodávanější mezi nimi byla Toyota Aygo X s 885 registrovanými kusy, následovaná Hyundai i10 se 775.

Hyundai i10 je povedené dospělé auto, jen nevyrostlo, uvnitř je velké dost

A Hyundai i10 trh opouští. „Výroba modelu i10 bude v tureckém výrobním závodu HMT ukončena v listopadu tohoto roku a v produktové nabídce značky jej plně nahradí čistě elektrický model stejného segmentu, Hyundai Inster,“ řekl iDNES.cz mluvčí českého importu David Pavlíček. „Čeští zákazníci už nové vozy do výroby zadávat nemohou, ale lze vybírat ze skladových zásob, které čítají zhruba 130 kusů.“

Nejlepší elektro? Minihyundai zabaví při stěhování i při nabíjení

Loni už skončila výroba modelu Suzuki Ignis, štafetu nejlevnějšího auta tak převzal model Mitsubishi Space Star se základní cenovkou 299 760 Kč. Ovšem i jeho prodej končí, podle Adama Průši z českého zastoupení značky jsou poslední nižší desítky vozů skladem u dealerů a model momentálně nemá přímého nástupce.

Mitsubishi Space Star ukazuje, proč je mrňavých aut škoda

Zdá se, že do třídy miniaut tak budou přibývat jen elektromobily. Kromě Hyundai Inster dostal loni facelift Duster Spring, poslední novinkou je Leapmotor T03. To jsou ale celkově dražší auta. Dacia Duster sice ještě startuje na částce 419 900 Kč, ale Leapmotor T03 vyjde na nejméně 470 000 Kč a Hyundai Inster dokonce na 549 990 Kč.

I když končí Hyundai i10 a Mitsubishi Space Star, konec spalovacích miniaut se ještě nekoná. Kia Picanto ze stejného koncernu jako Hyundai stále pokračuje. Doprodávají se skladové zásoby modelového roku 2025 a do výroby lze objednávat auta modelového roku 2026.

S mini elektrem pro Evropu je potíž. Volkswagenu vývoj trvá, Škodě nevychází

Facelift dostala Toyota Aygo X, jejíž výroba také pokračuje. „Aygo X má své místo v našem modelovém portfoliu a letos na podzim přijde poprvé s čistě hybridním pohonem,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí značky Jitka Jechová.

Z Kolína už jen hybridy. Toyota sráží emise, elektřinu přidá i nejmenšímu

„Nadále se bude vyrábět výhradně v kolínské fabrice TMMCZ, která díky tomu bude produkovat už pouze hybridní modely. Nové Aygo X nabídne celkový maximální výkon o 44 koní vyšší než dosavadní benzinová verze. Výkon 116 k přinese dynamickou jízdu ve městě a zrychlení z 0 na 100 km/h za necelých 10 sekund (o 5,6 s lepší než současná verze).“

Picanto je matchbox 1:1. Nejmenší čtyřdveřák se pokouší o kvadraturu kruhu

A dokonce velký návrat do tohoto segmentu chystá Fiat, který byl v této třídě dlouhodobě úspěšný. Model Panda se stále vyrábí, prošel lehkou modernizací, aby splňoval aktuální evropské normy. V italském Pomigliano d’Arco se bude vyrábět minimálně do roku 2027.

Výroba spalovací verze Fiatu 500 v Tychy sice loni skončila a dál se prodává jen elektrická varianta 500e, ale ještě letos ve 4. čtvrtletí bude v italském Mirafiori obnovena výroba Fiatu 500 v hybridní variantě. „Tento model bude vyráběn ve třech karosářškých verzích – hatchback, cabrio a 3+1,“ doplnila pro iDNES.cz mluvčí Fiatu Sylva Marounková.

Hyundai i10
Hyundai i10
Hyundai i10
Hyundai i10
46 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zámek v Blatné láká na unikátní podívanou. Dorazí i fantom českých dálnic?

Poslední prázdninový víkend láká na nespočet akcí prosycených vůní benzínu. Na své si přijdou jak příznivci veteránů a youngtimerů, tak fanoušci sportovních a luxusních vozů, tuningu či jedné stopy....

Když měl soudruh z NDR za trabantem minikaravan, neznala radost mezí

Nejmenším továrně vyráběným klasickým karavanem východoněmecké provenience byl LC9-200, jehož nástavba měla délku pouhé dva metry. Tento karavan byl speciálně navržen pro tažení trabanty. K malému,...

KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?

Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

Elektromobil ve službách hasičů? Jde to! Poslouží jako super powerbanka

Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily...

Do hor i do města. Kapesní Suzuki Ignis je nesmrtelný všeuměl z bazaru

Premium

Po úspěšných dvou generacích kompaktního vozu Ignis přišla v roce 2016 generace třetí. Koncepcí je Ignis malé auto, velikostí (na délku měří jen 3 700 mm) odpovídá třeba Škodě Citigo či Fiatu 500....

1. září 2025

Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Exkluzivně

Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...

1. září 2025

Soumrak miniaut? Končí nejlevnější vůz na trhu, nahradí ho elektro

Dlouho šlo o nejlevnější auto v Česku. Hyundai i10 stál v roce 2010 jen 139 900 Kč, v 2022 259 000 korun. Teď ho koupíte za stále velmi zajímavou cenu 309 900 Kč, ale zbývá už jen pár desítek...

1. září 2025

Elektromobil ve službách hasičů? Jde to! Poslouží jako super powerbanka

Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily...

31. srpna 2025

Dřevěná konstrukce a postranní kolečka. Jak se zrodil motocykl pana Daimlera

Premium

Jeho stroj nebyl jediný, který se hlásil k prvenství, ale Gottlieb Daimler na motorku získal patent. Stalo se před 140 lety, 29. srpna 1885, píše magazín Víkend DNES.

30. srpna 2025

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

30. srpna 2025

Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem

Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční...

29. srpna 2025  12:24

Nadýchali jste? Krevní test není samozřejmostí, policii ani nezajímá

Premium

Řada motoristů je přesvědčena, že jakmile v rámci silniční kontroly nadýchají, tak je automaticky čeká i odběr krve, který by měl policií naměřené hodnoty potvrdit. Jenže zákon je nastaven úplně...

29. srpna 2025

KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?

Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...

vydáno 29. srpna 2025

Zámek v Blatné láká na unikátní podívanou. Dorazí i fantom českých dálnic?

Poslední prázdninový víkend láká na nespočet akcí prosycených vůní benzínu. Na své si přijdou jak příznivci veteránů a youngtimerů, tak fanoušci sportovních a luxusních vozů, tuningu či jedné stopy....

28. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Řidiči, nohu z plynu a oči mějte úplně všude! Děti se vrací zpět do škol

Po dvou měsících volna mohou být děti mírně roztěkané a nepozorné. Je potřeba myslet i za ně. Prvňáčky je důležité bezpečnou cestu do školy naučit.

28. srpna 2025

Před tramvají neuhraje chodec nic. Stačí sekunda a může jít o život

Tramvaj blížící se k přechodu pro chodce a člověk na chodníku před zebrou. Kdo má přednost? Zapeklitou otázku o přednosti na přechodu řeší zákon o silničním provozu. Jenže jak?

27. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.