Miniauta rozhodně nepatří mezi nejprodávanější třídu aut, loni se jich v Česku prodalo jen 3095, což znamená jen 1,34% celkového trhu. Ale právě mezi nimi se našla ta nejlevnější auta. Loni nejprodávanější mezi nimi byla Toyota Aygo X s 885 registrovanými kusy, následovaná Hyundai i10 se 775.
A Hyundai i10 trh opouští. „Výroba modelu i10 bude v tureckém výrobním závodu HMT ukončena v listopadu tohoto roku a v produktové nabídce značky jej plně nahradí čistě elektrický model stejného segmentu, Hyundai Inster,“ řekl iDNES.cz mluvčí českého importu David Pavlíček. „Čeští zákazníci už nové vozy do výroby zadávat nemohou, ale lze vybírat ze skladových zásob, které čítají zhruba 130 kusů.“
Loni už skončila výroba modelu Suzuki Ignis, štafetu nejlevnějšího auta tak převzal model Mitsubishi Space Star se základní cenovkou 299 760 Kč. Ovšem i jeho prodej končí, podle Adama Průši z českého zastoupení značky jsou poslední nižší desítky vozů skladem u dealerů a model momentálně nemá přímého nástupce.
Zdá se, že do třídy miniaut tak budou přibývat jen elektromobily. Kromě Hyundai Inster dostal loni facelift Duster Spring, poslední novinkou je Leapmotor T03. To jsou ale celkově dražší auta. Dacia Duster sice ještě startuje na částce 419 900 Kč, ale Leapmotor T03 vyjde na nejméně 470 000 Kč a Hyundai Inster dokonce na 549 990 Kč.
I když končí Hyundai i10 a Mitsubishi Space Star, konec spalovacích miniaut se ještě nekoná. Kia Picanto ze stejného koncernu jako Hyundai stále pokračuje. Doprodávají se skladové zásoby modelového roku 2025 a do výroby lze objednávat auta modelového roku 2026.
Facelift dostala Toyota Aygo X, jejíž výroba také pokračuje. „Aygo X má své místo v našem modelovém portfoliu a letos na podzim přijde poprvé s čistě hybridním pohonem,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí značky Jitka Jechová.
„Nadále se bude vyrábět výhradně v kolínské fabrice TMMCZ, která díky tomu bude produkovat už pouze hybridní modely. Nové Aygo X nabídne celkový maximální výkon o 44 koní vyšší než dosavadní benzinová verze. Výkon 116 k přinese dynamickou jízdu ve městě a zrychlení z 0 na 100 km/h za necelých 10 sekund (o 5,6 s lepší než současná verze).“
A dokonce velký návrat do tohoto segmentu chystá Fiat, který byl v této třídě dlouhodobě úspěšný. Model Panda se stále vyrábí, prošel lehkou modernizací, aby splňoval aktuální evropské normy. V italském Pomigliano d’Arco se bude vyrábět minimálně do roku 2027.
Výroba spalovací verze Fiatu 500 v Tychy sice loni skončila a dál se prodává jen elektrická varianta 500e, ale ještě letos ve 4. čtvrtletí bude v italském Mirafiori obnovena výroba Fiatu 500 v hybridní variantě. „Tento model bude vyráběn ve třech karosářškých verzích – hatchback, cabrio a 3+1,“ doplnila pro iDNES.cz mluvčí Fiatu Sylva Marounková.