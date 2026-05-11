Hyundai už kdysi takové auto dělal, byl to model Matrix s dost odvážným vzhledem. Jeho nástupce ve formě kompaktního modelu Hyundai ix20 vydržel v nabídce od konce roku 2010 do července 2019. Nástupce prozatím nemá, i když za něj lze považovat crossover Hyundai Bayon. To už je ale více SUV než praktické mini-MPV schopné odvézt čtveřici dospělých.
Když se podíváme do inzerce, tak najdeme aktuálně skoro dvě stě nabídek na ojetou ix20 jen u nás. Nejlevnější realistické nabídky začínají u 75 tisíc korun (ale koupíte i mnohem levnější pološroty). Diesel je možno koupit od 90 tisíc korun, ale bude za sebou mít už vysoký nájezd přes 200 tisíc km.
Sada obou předních kotoučů vyjde zhruba na 3 500 korun, sada destiček dopředu stojí do dvou tisíc. Vzadu kotouče rychle korodují, pokud se nepoužívají. Sada obou přijde na necelé tři tisíce, destičky na 1 600 korun.