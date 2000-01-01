Hyundai říká příznivcům svých ostrých modelů N-tuziasté. České zastoupení značky, je svolalo na autodromu v Mostě, jehož je partnerem. Sněhová vánice, která 10. dubna účastníky přeci jen mohla trochu překvapit, nic neubrala na nadšení z akce. A dorazil i český prezident Petr Pavel, který si užil deset ostrých kol za volantem Hyundaie Ioniq 5 N; jako petrolhead byl z elektrického 650koňového hot-hatche příjemně překvapený.
Autor: Jan Altner
„Setkání s prezidentem proběhlo v rámci N Day, trackdaye pro členy českého N Clubu, tedy klubu majitelů vozů divize N. Na každém takovém se nám sejde cca 100 aut, převážně i30 N, okrajově i20 N a Kona N, zajímavě nám roste počet Ioniqů 5 N,“ říká pro iDNES.cz mluvčí českého zastoupení značky David Pavlíček.
„Každý registrovaný člen si se svým autem užije 3krát dvacetiminutový slot na dráze, k tomu jsou instruktoři, které si můžou posadit k sobě do auta, zájemci si můžou dát i taxijízdu s Ioniqem 5 N,“ říká David Pavlíček.
Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů vozů řady N v pátek 10. dubna 2026 na okruhu v Mostě.
Prezidentská návštěva byla předem ohlášená. Petr Pavel dorazil po skončení oficiálního programu.
Prezident si pak na vlastní kůži vyzkoušel Ioniq 5 N – nejdřív jako taxi jízdu, při který mu motoristický influencer, automobilový závodník a instruktor řízení Jakub Rejlek ukázal, co auto umí.
„Pak si prezident sám sedl za volant, jel relativně rychle, bez chyby, i když byla mokrá trať a s velmi výkonným ioniqem to nebylo úplně snadné,“ popisuje David Pavlíček.
Prezident byl ze svezení s ultimativním elektromobilem spokojený, jako petrolhead byl prý příjemně překvapený.
Vedle zástupců autodromu ho přivítali i zástupci českého zastoupení značky: (zleva) produktový a marketingový ředitel Marek Trešl, generální ředitel Martin Saitz, a Petr Michník, vedoucí administrativní divize továrny Hyundaie v Nošovicích a také Sanghoon Yoon, prezident české fabriky Hyundai.
Zástupci automobilky ukázali Petru Pavlovi aktuální produktové novinky značky a taky nošovickou produkci Hyundai.
Zleva: produktový a marketingový ředitel Marek Trešl, majitel mosteckého autodromu Josef Zajíček, Sanghoon Yoon, prezident české fabriky Hyundaie v Nošovicích, generální ředitel českého zastoupeni Hyundai Martin Saitz a Petr Michník, vedoucí administrativní divize továrny.
Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů vozů řady N v pátek 10. dubna 2026 na okruhu v Mostě.
Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů vozů řady N v pátek 10. dubna 2026 na okruhu v Mostě.
Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů vozů řady N v pátek 10. dubna 2026 na okruhu v Mostě.
Petr Pavel a majitel mosteckého okruhu Josef Zajíček
Automobilka se pochlubila jedním z nepovedenějších obyčejných elektromobilů, malinkým Hyundaiem Inster
Nechyběl ani vrchol elektrické modelové řady Hyundaie. Ioniq 6 sdílí techniku s výše jmenovaným Ioniqem 5, jízdně je ovšem lepší.
Počasí moc organizátorům nepřálo.
N-tuziasté cení na ostrých hyundaích jejich skvěle vyvážené a zároveň zábavné ladění, vždyť donedávna jim podvozky ladil fenomenální Albert Biermann, muž který užil jezdit BMW divize M, ale pak ho prostředí klasického korporátu západního střihu začalo ubíjet až moc, šel tedy tam, kde měl více volnosti. Dnes je Biermann už na penzi.
Hyundai N Club CZ sdružuje řidiče modelů řady N (i20 N, i30 N, KONA N, IONIQ 5 N a IONIQ 6 N).
Termín „N-tuziasts“ (odvozenina od entuziasta – nadšenec) používá Hyundai pro nadšence do řízení v jejich vysokovýkonných modelech divize N.
Organizátoři si chválí, že majitelé ostrých hyundaiů jsou semknutá, dobře fungující komunita.
Dubnové počasí se na N Day ukázalo v plné parádě. Chumelenice náladu účastníků nezkazila. Všichni si akci užili, nedošlo ani k žádné nepříjemnosti.
Sníh ulpíval na trávě kolem trati.
Za povšimnutí stojí, že všechna auta přežila bez úhony po technické stránce.
Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů vozů řady N v pátek 10. dubna 2026 na okruhu v Mostě.
Nové modely jsou totiž opravdu laděné na sportovní zacházení a jsou známé svou robustností a výdrží.
