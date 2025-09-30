Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

František Dvořák
Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva miliony.
Část 1/4

Přes pět metrů délky, přes tři metry rozvoru, to je na evropské poměry opravdu gigantický osobák. Uvnitř je to luxusní obývák, ve kterém se u nabíječky nudit nebudete. Hyundai kompletuje svou elektrickou nabídku, loni dorazil kapesní Inster – právě u takových mrňat dává elektrický pohon největší smysl. Ioniq 9 je na opačném konci, transkontinentální přepravník s velkorysým a fajnově pojatým interiérem. Obří baterie a pohon patří ke špičce, spíš konvenční technika podvozku naráží na limity formátu vozu.

Hyundai Ioniq 9
Hyundai Ioniq 9
Hyundai Ioniq 9
Hyundai Ioniq 9
Hyundai Ioniq 9
95 fotografií

Hyundai rozepisuje další stránku kapitoly „elektromobilita“ ve své kronice. Ioniq 9 je největším, nejluxusnějším a nejdražším vozem, který kdy tato jihokorejská značka uvedla na evropský trh. Sedmimístné SUV s délkou přes pět metrů slibuje špičkový dojezd přes 600 kilometrů. Na první pohled ohromí velikostí, uvnitř pak okouzlí komfortem a fajnovým zpracováním.

Nejlepší elektro? Minihyundai zabaví při stěhování i při nabíjení

Jeho monolitický a minimalistický vzhled s čistými liniemi a výraznými proporcemi působí odvážně, ale zároveň elegantně. Hyundai říká, že šlo o hledání aeroestetiky, což potvrzuje i nízký koeficient aerodynamického odporu (Cx 0,259) u varianty s kamerami místo zrcátek. Siluetu má spíš kombíkovou, seseklá záď svědčí aerodynamice i vyznění proporcí. Elektromobil tak velký čumák mít nemusí, ale pak by to dopadlo jako s knedlíkovitými mercedesy; tak má devítka příď pořádně mohutnou a pod kapotou pak zbylo místo pro schránku na nabíjecí kabely a velkou svačinu. Pár trochu překombinovaných, hlavně grafických detailů je dnes standard, jako celek ale design Ioniqu 9 pasuje dohromady a funguje.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat

Exkluzivně

Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma

Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...

Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko

Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. A jako inspiraci si berou Japonsko a jeho populární kategorii Kei Cars. Spasí...

Věštec z Omahy opustil BYD. Buffett utekl z čínské bubliny s rancem peněz

Opěvovaný americký investor Warren Buffett, který si díky svému „čichu“ na dobré příležitosti vysloužil přezdívku „Věštec z Omahy“, překvapil v roce 2008, když prostřednictvím své společnosti...

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

30. září 2025

Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy

Čínská automobilka Chery v České republice oficiálně zahájila prodej stejnojmenných modelů, a doplňuje tak již několik měsíců nabízené vozy svých dalších značek Omoda a Jaecoo. Vstup na tuzemský trh...

30. září 2025

Škoda slaví 130 let. Založení stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním

Před 130 lety, 30. září 1895, byla založena firma Laurin & Klement, předchůdkyně dnešní automobilky Škoda. Založení boleslavské automobilky stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním.

30. září 2025

Bosch v Česku zatím nepropouští, budoucí opatření nelze dle mluvčího vyloučit

Propouštění v německých podnicích výrobce automobilových součástek Bosch se nedotkne jeho závodů v České republice, uvedl mluvčí podniku Pavel Roman. Nevyloučil opatření do budoucna, odkázal na...

29. září 2025  14:14

Autocentrismus stojí biliony, zrušme silnice, spočítali Francouzi

Premium

Cenovku je možné nalepit na všechno. Dobře o tom vědí lidé z francouzského institutu Forum Vies Mobiles. Ve spolupráci s odborníky z univerzit sestavili nový přehled nákladů automobilové dopravy....

29. září 2025

Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický, říká Zdeněk Petzl exkluzivně pro podcast V autě. Výkonný ředitel českého sdružení autoprůmysl AutoSAP...

29. září 2025

Přes 700 kilometrů na jedno nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem v EcoRally

Hlavně nepouštět klimatizaci a neotvírat okna, jinak vezme za své aerodynamika a spotřeba poletí nahoru. To byla první rada, kterou naše posádka dostala od hlavního organizátora závodu Škoda Economy...

29. září 2025

Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma

Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...

28. září 2025

Tvůrce nejslavnějšího japonského auta zemřel. Poameričtěný Japonec žil Mazdou

Jeho jméno mezi méně znalými tolik nerezonuje, za auta, kterým dal tvář, je ovšem jednoznačným členem automobilové síně slávy. Stačí jmenovat jediné auto, které nese podpis Tsutomu „Toma“ Matana –...

27. září 2025

Věštec z Omahy opustil BYD. Buffett utekl z čínské bubliny s rancem peněz

Opěvovaný americký investor Warren Buffett, který si díky svému „čichu“ na dobré příležitosti vysloužil přezdívku „Věštec z Omahy“, překvapil v roce 2008, když prostřednictvím své společnosti...

26. září 2025,  aktualizováno  10:19

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

26. září 2025

Bosch v Německu zruší dalších 13 000 pracovních míst, musí snižovat náklady

Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 000 pracovních míst. Firma uvedla, že musí ještě více snížit náklady. Koncem loňského roku měl Bosch v celém světě...

25. září 2025  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.