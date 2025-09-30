Přes pět metrů délky, přes tři metry rozvoru, to je na evropské poměry opravdu gigantický osobák. Uvnitř je to luxusní obývák, ve kterém se u nabíječky nudit nebudete. Hyundai kompletuje svou elektrickou nabídku, loni dorazil kapesní Inster – právě u takových mrňat dává elektrický pohon největší smysl. Ioniq 9 je na opačném konci, transkontinentální přepravník s velkorysým a fajnově pojatým interiérem. Obří baterie a pohon patří ke špičce, spíš konvenční technika podvozku naráží na limity formátu vozu.
Hyundai rozepisuje další stránku kapitoly „elektromobilita“ ve své kronice. Ioniq 9 je největším, nejluxusnějším a nejdražším vozem, který kdy tato jihokorejská značka uvedla na evropský trh. Sedmimístné SUV s délkou přes pět metrů slibuje špičkový dojezd přes 600 kilometrů. Na první pohled ohromí velikostí, uvnitř pak okouzlí komfortem a fajnovým zpracováním.
Jeho monolitický a minimalistický vzhled s čistými liniemi a výraznými proporcemi působí odvážně, ale zároveň elegantně. Hyundai říká, že šlo o hledání aeroestetiky, což potvrzuje i nízký koeficient aerodynamického odporu (Cx 0,259) u varianty s kamerami místo zrcátek. Siluetu má spíš kombíkovou, seseklá záď svědčí aerodynamice i vyznění proporcí. Elektromobil tak velký čumák mít nemusí, ale pak by to dopadlo jako s knedlíkovitými mercedesy; tak má devítka příď pořádně mohutnou a pod kapotou pak zbylo místo pro schránku na nabíjecí kabely a velkou svačinu. Pár trochu překombinovaných, hlavně grafických detailů je dnes standard, jako celek ale design Ioniqu 9 pasuje dohromady a funguje.