Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily používat záchranáři a hasiči, protože v jejich případě zkrátka není prostor pro kompromisy. Je to svého druhu validní argument. Takže jsme se rozhodli vyzkoušet jej v praxi.
Autor: SDH Písty, SHD Hořátev - Jiří Kaplan
Zařadit sériové civilní auto do výjezdové jednotky ani v případě dobrovolných hasičů v podstatě nelze, přesto může posloužit dobré věci. Speciálně když jde o elektromobil.
Různé často značně svérázné „podpůrné techniky“ najdete v každém sboru dobrovolných hasičů přemnoho. A když může sloužit třeba malotraktor domácí výroby, nebo autentická 100% hasičská skládačka…
… může i elektromobil. Hyundai Ioniq 5 a sesterské modely na téže platformě totiž zvládají funkce V2L a V2G, tedy přenos energie z baterie pro spotřebu nebo zpět do sítě. Připojit lze spotřebiče na 230V do celkového příkonu 3,6 kW (16 A jistič).
Stačí k tomu adaptér, který se uzamkne v nabíjecím portu a vznikne obří pojízdná powerbanka, která se díky pohonu všech kol dá přistavit leckam. V nastavení funkce V2L lze omezit, s jakým množstvím energie se vůz rozloučí, vždy si ale nechá minimálně 20 % rezervu pro bezpečné odjetí. V případě Ioniqu 5 Power s větší baterií o využitelné kapacitě 84 kWh je pro spotřebiče teoreticky k dispozici 67 kWh. Což je až rozmazlující množství energie třeba pro kempování v přírodě, letní kino (https://www.idnes.cz/technet/technika/letni-zahradni-kino-projektor-epson-ef-22b-platno-elite-screens-oms100h2-v2l-kia-ev3.A250506_163239_tec_technika_nyv), nebo když chcete pohánět dětský tábor.
Sbory dobrovolných hasičů ze Sadské, Hořátve, Pístů a Kovanic jeden takový pro své mladé hasiče každoročně organizují na Hasičské pláži u jezera Sadská. Na jezeře je krásně, ale není tam elektřina.
Což se dá řešit odložením řvoucí elektrocentrály do snesitelné vzdálenosti, nebo díky pokroku bateriových technologií v tichu, klidu a míru.
Zatímco Sadská a Hořátev spoléhají na starosvětské pálení zkapalněných dinosaurů a centrály na noc vypínají, aby se děti vyspaly, my jsme zkusili napájet kempy SDH Písty a Kovanice šest dní z baterie Ioniqu, přeměněného následně pro tento účel v hasičský vůz za pomoci magnetické fólie s nápisem.
Adaptér V2L je voděodolný, stačilo tudíž bezpečně zapojit periferie. Starosta a strojník SDH Písty jsou nejen bratři, ale také elektrikáři, takže o profesionální zapojení bylo skvěle postaráno…
… z většiny.
K baterii Inoqu byla připojena celá řada spotřebičů. Pístecká kuchyň obsahovala mimo malých pomocníčků rychlovarnou konvici o příkonu 1600 W, mikrovlnku (800 W), kontaktní gril s neskromnými 2000 W a lednici kategorie perspektivní youngtimer s poněkud svéhlavým termostatem, která jela prakticky neustále na plný výkon. Připravený dvouplotýnkový indukční vařič by již spotřebu patrně byl schopen pravidelně překlápět přes maximální dostupný odběr, nicméně ve větších objemech se stejně lépe vaří na plynu, zůstal tedy v záloze. Stejně jako malá centrála Honda, kterou Kovanice občas spustily „na přilepšenou“.
Nikdy se ovšem nestalo, že bychom povolený odběr překročili, jakkoli parazitující sousedé měli připojenu podobnou plejádu, ale hned dvě ledničky a navíc výčep. Na limonádu pro děti. Není pravda vše, co se o dobrovolných hasičích říká. Opravdu na limonádu. Bezinkovou. Orientační indikátor nabití Hyundaie ve dne v noci spokojeně blikal a vše fungovalo bez nejmenšího problému, včetně hromady různých nabíječek, reproduktorů a dalších drobných odběrů.
Ioniq jsme přebírali s 53 % procenty baterie a dle předběžných propočtů vycházelo, že s plným dobitím nejspíš nebudeme muset opustit tábor a zajet k nabíječce ČEZu do Nymburka. Jelikož jsme před táborem měli k dispozici ještě den, zkusili jsme auto nabít přiloženou nabíječkou na 230 V. Údaje na displeji byly po připojení poněkud neveselé…
Nabíjení ze zásuvky je opravdu spíš krajní možnost. Za 24 hodin jsme ze zásuvky ve zbrojnici, kde je normálně zaparkovaný a k nabíječce připojený (to je předpis) Transit získali 29 procent.
Mimochodem, Transit třetí generace L1H1 v uspořádání 8+1 má na délku 4 863 mm. S tažným zařízením skoro přesně pět metrů a do hasičárny se vejde s velmi skromnou rezervou zaparkovaný na „dotek koulí“. Ioniq 5 sice vypadá jako kompaktní hatchback, ale je to poměrně velké auto. S délkou 4 665 mm paradoxně není o mnoho menší než běžný obyvatel pístecké zbrojnice a senzory jej nedovolí natlačit až nadoraz, na dobíjení se vešel tak tak. Samozřejmě je zde možnost ochranné pomocníky plným plynem překonat a se zrychlením 0–100 km/h za 5,3 sekundy projet zdí…
Po dojetí k jezeru a připojení spotřebičů displej managementu V2L ukazoval přes sto hodin využitelnosti, nicméně v tu chvíli samozřejmě jely naplno všechny ledničky, lačné se vychadit.
A jak to dopadlo? Začínali jsme s 83 % baterie a po šesti dnech skončili těsně nad rezervou s 23 %. Což odpovídá průběžným kontrolám, kdy se spotřeba držela na 10 % za den, tedy lehce přes 8 kWh za 24 hodin.
Extrémní energetickou náročnost dopravy autem si člověk nepřipouští a bez porovnání vlastně ani nemá moc, jak si to uvědomit. Neberme teď v potaz, že účinnost moderního dieselového motoru je v nejlepším případě nějakých 45 %, benzínového zhruba o 10 % méně a u elektrického motoru bezmála 90%. Porovnejme pouze fakt, že za 10 % kapacity baterie Ioniqu lze 24 hodin zásobovat pobyt dětí na táboře, nebo klidně standardní domácnost.
A za totéž lze v lehkém protivětru ujet velmi opatrně rychlostmi v rozmezí 80 až 125 km/h po dálnici těch cca 30 km ze Sadské na Černý most do Prahy.
Pokud bychom na baterii Ioniqu připojili pouze LED osvětlení z AliExpresu, skoro jistě by dříve odešlo do věčných lovišť, než by došla šťáva… Těch necelých cca 30 wattů celkem by při osmihodinovém cyklu použití vysálo Ioniq za zhruba 350 dní.
Zatímco dva kempy připojené na elektromobil spotřebovaly dohromady 8 kWh denně, centrály Sadské a Hořátve si braly něco mezi 20 a 23 litry benzínu za den. Každá. Je pravdou, že srovnání není zcela relevantní, jelikož obě SDH jsou táborovými matadory a luxusu se neštítí, za vybavení jejich kuchyní by se nemusel stydět slušný penzion. Sadská navíc zásobovala elektřinou čerpadlo na vodu z nádrže CASky (Cisternové Automobilové Stříkačky).
CASka je ta Tatra, etalon hasičského vozu v našich končinách. Ostatně, možná jste si říkali, co znamenají označení na hasičských autech a k čemu jsou. Zjednodušeně řečeno označují, co může velitel zásahu do daného auta a posádky očekávat. Pokud se totiž někde stane nějaký větší malér a sjedou se profíci i dobráci, není čas ptát se, kdo je kdo.
Příkladně DA-L1Z (zde MAN TGE SDH Hořátev) je dopravní automobil (DA) a přiveze jednotku hasičů se základním vybavením (Z). L znamená lehký (kategorie sahají od velmi lehkých UL pod 2000 kg, přes L do 7500 kg, středních M do 14 tun a těžkých S nad 14 tun), 1 městkou konstrukci podvozku. Ta může mít pohon jedné nápravy ale i všech kol, nicméně nad ní jsou ještě smíšené (2) a vysloveně terénní 3.
Maličko jiná logika označení panuje u „stříkaček“. Zde například CAS 30/8500/510 S2VH na podvozku Tatra Terrno SDH Sadská v atypické roli, kde zajišťuje toliko zásobu vody pro umývárnu a WC. V hasičské praxi CAS označuje cisternovou automobilní stříkačku, 30 značí jmenovitý výkon čerpadla 3000 l/min. Je tedy zřejmé, že CASka byla na táboře statická, násobně slabší čerpadlo pro hygienické zázemí živila elektrocentrála, byť pohled na výsledek napumpování tří kubíků vody za minutu do záchodů by jistě byl impozantní. Číslo 8500 značí objem nádrže na vodu v litrech, 510 je objem nádrže s hasící pěnou. A dále hmotnostní třída, kombinovaný podvozek a výbava pro velkoobjemové hašení. Jak vidno, SDH Sadská jsou „dobráci“ toliko zařazením, fakticky šlapou na paty profíkům. Vidět je můžete (ale nechcete) třeba na D11 a nedávno hasili i (ne/chvalně) proslulý motorest Ohio.
Hořátevští hasiči, kteří mimo jiné každoročně zajišťují požární dohled na sprintech tuningových aut na letišti v Milovicích, mají kromě MANa i další kousky. Například tuto záležitost z Frankensteinovy dílny. Znalci jistě poznají povědomou typovou nástavbu z vysloužilé Avie A31 expertně zakomponovanou na podvozek Mercedesu Atego.
Elektrickou energii táboru mladých hasičů zajišťoval Hyundai Ioniq 5 Power s baterií o kapacitě 84 kWh ve výbavě Style Premium (akční cena 1 559 990 Kč vč. DPH) s veškerými prvky příplatkové výbavy, což jsou panoramatické střešní okno za 25 000 Kč, matný lak za 24 900 Kč a digitální zpětná zrcátka za 40 000 Kč.
Digitální zpětná zrcátka jsou nepochybně cool, nicméně pokud o nich uvažujete, nejprve si raději vyzkoušejte, zda vám vyhovují.
Řidiči a strojníci zvyklí na manipulaci s CAS a další rozměrnou technikou v leckdy těsných prostorech si Ioniq 5 na uzavřené trase vyzkoušeli. První zkušenosti se silným elektromobilem (Ioniq 5 power není s 325 koňmi a 605 Nm žádný slaboch) vždy zahrnují nadšení z akcelerace a určitý pocit odtržení díky absenci hluku motoru a kontinuálnímu zátahu. Nicméně když měli s pomocí 360stupňové kamery na displeji infotainmentu, dvou bočních a jednoho centrálního digitálního zrcátka zacouvat do relativně nenáročného parkovacího místa, všichni říkali, že „vůbec nevědí, kde auto v prostoru mají“. Jde samozřejmě o zvyk, ale…
… sám Hyundai v tom asi nemá úplně jasno. Instrukce je pochopitelná a rozumná.
Ale jak na to, když nemáte k dispozici jediné fyzické zrcátko? (Abychom nebyli nefér, zpětné na čelním skle lze přepnout z displeje na standardní odrazivé zrcátko.)
Někdo má, někdo nemá! Možnost napájet spotřebiče nebo domácnost (popřípadě i vracet energii do sítě V2G) z trakční baterie elektromobilu bez diskuse otevírá další dimenzi využitelnosti EV. Zatímco Ioniq živí zázemí tábora SDH Písty, prakticky nový Elroq, který V2L stále neumí, jednoho z vedoucích kovanických hasičů bez užitku odpočívá. Pečlivý pozorovatel zaznamená v trávě kabel sosající z Hyundaie energii k napájení kovanických. Pokud se Škoda do příštího roku rozkouká, rádi vyzkoušíme i jejich řešení V2L/V2G…
SDH Písty děkuje zastoupení značky Hyundai za zapůjčení powerbanky Ioniq 5 Power…
… jehož kufr je dostatečně velký pro budoucí jednotku hasičů.
Pod kapotou najdete další odkládací prostor, kam lze odložit například nabíjecí kabely.
Popřípadě uskladnit zárodky následujících hasičských generací.
Hasičský potěr obdivuje Hyundai.
Na exkurzi v elektrárně.
A za řídícím pultem.
Jednou z nich budou strojníci a řidiči.
Co říci závěrem, než to zabalíme? Funkcionalita umožňující udělat z elektromobilu zásobárnu energie je nesmírně užitečná. Ať již pro volný čas, nebo i ve vážnějších případech krize typu blackout. V podání Ioniqu 5 s pro toto použití využitelnou kapacitou 67 kWh a možností odběru až 3,6 kW funguje naprosto skvěle. Jistě, elektromobily mají stále svoje mouchy, nevyhovují a za stávajícího stavu infrastruktury ani nemohou vyhovovat každému. Nicméně V2L je pádný argument do diskuse.
Letní tábor Mladých hasičů SDH Sadská, Hořátev, Písty a Kovanice „Cesta kolem světa s hasiči 2025“.
