Elektromobil ve službách hasičů? Jde to! Poslouží jako super powerbanka
Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.
Staré auto nemusí být šrot, i když si to v Bruselu myslí. Máme spolehlivé tipy
Brusel si na motoristy připravil „lahůdku“, chce více než desetiletá auta hnát na technickou...
Elektromobilita k nevydýchání. U nabíječek je vzduch horší než u dálnic
VIDEO Jaký je dopad provozu elektromobilů na veřejné zdraví? Ta otázka dosud platila za spolehlivě...
Kia zahájila na Slovensku výrobu elektromobilu. Nástupce ceedu pokřtil Jágr
Korejská automobilka Kia zahájila tento týden ve své slovenské továrně výrobu vozidel nižší střední...
Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů
VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...
Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok
Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...
Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu
Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem...
Nejlepší elektromobil je ten s benziňákem, vysvětluje Nissan
VIDEO Qashqai není jen jedním z mnoha crossoverů. Vlastně to byl on, kdo celý tento segment kdysi...
Zámek v Blatné láká na unikátní podívanou. Dorazí i fantom českých dálnic?
Poslední prázdninový víkend láká na nespočet akcí prosycených vůní benzínu. Na své si přijdou jak příznivci veteránů a youngtimerů, tak fanoušci sportovních a luxusních vozů, tuningu či jedné stopy....
Když měl soudruh z NDR za trabantem minikaravan, neznala radost mezí
Nejmenším továrně vyráběným klasickým karavanem východoněmecké provenience byl LC9-200, jehož nástavba měla délku pouhé dva metry. Tento karavan byl speciálně navržen pro tažení trabanty. K malému,...
KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?
Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...
Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem
Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...
Vzácná rallyová škodovka v akci. Podívejte, jak se řídí speciál 200 RS
Škoda 200 RS je jedním z nejslavnějších a nejvzácnějších rallyových strojů mladoboleslavské značky. V plné parádě se představila před pětačtyřiceti lety, v roce 1974. Podívejte, jak se s ní jezdí.
Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily...
Dřevěná konstrukce a postranní kolečka. Jak se zrodil motocykl pana Daimlera
Jeho stroj nebyl jediný, který se hlásil k prvenství, ale Gottlieb Daimler na motorku získal patent. Stalo se před 140 lety, 29. srpna 1885, píše magazín Víkend DNES.
Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem
Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční...
Nadýchali jste? Krevní test není samozřejmostí, policii ani nezajímá
Řada motoristů je přesvědčena, že jakmile v rámci silniční kontroly nadýchají, tak je automaticky čeká i odběr krve, který by měl policií naměřené hodnoty potvrdit. Jenže zákon je nastaven úplně...
Řidiči, nohu z plynu a oči mějte úplně všude! Děti se vrací zpět do škol
Po dvou měsících volna mohou být děti mírně roztěkané a nepozorné. Je potřeba myslet i za ně. Prvňáčky je důležité bezpečnou cestu do školy naučit.
Před tramvají neuhraje chodec nic. Stačí sekunda a může jít o život
Tramvaj blížící se k přechodu pro chodce a člověk na chodníku před zebrou. Kdo má přednost? Zapeklitou otázku o přednosti na přechodu řeší zákon o silničním provozu. Jenže jak?
KOMENTÁŘ: Na cestě z dovolené zpomalte, dojedete dřív a bez kolon. Vychází to
Konec prázdnin – letos zejména od pátku 29. do neděle 31. srpna – a první zářijové dny pravidelně připraví českým komunikacím jeden z největších provozních náporů roku. Do měst se současně vracejí...
Made in USA? Americké káry moc americké nejsou, předčí je i japonci
Jaké auto je ryze americké, pocházející od amerických automobilek? Pokud vás napadnou značky jako Ford, General Motors nebo Chrysler, jste vedle. Většina z nich montuje nebo shání díly v Mexiku a...