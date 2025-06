Ano, je uzounký a prťavý. Ale geniálně vymyšlený. A skvěle fungující.

Nejlepší byli na malá auta vždycky Italové. Na ta úplně nejmenší. Ale občas se podařilo skvělé malé auto podařilo postavit také někomu jinému. Před třiceti lety to byl Renault (Twingo), pak Volkswagen (UP + Mii + Citigo), a teď to vypadá to, že vítězem počátku elektromobilizace je Hyundai.

Publikum je z designu chvílemi rozpačité, ale já si naopak myslím, že takhle má nejmenší auto vypadat. Má být veselé, odvážné, možná trošku hračkovité, vypadá ale moderně, žádné retro, ke kterému teď výrobci často utíkají. Výrazné, vyvážené tvary vyrýsovávají rozmáchlé tvary a zdůrazněné detaily.

Fiat Panda byla vždycky v mnoha disciplínách mezi nejlepšími, a i když je přesluhující spalovací provedení už opravdu letité, stále má co říci. A inster na ni prostě dokonale navazuje, její filozofii posouvá do nové doby. Vždyť kde jinde má elektrický pohon smysl než u miniauta do města. Přitom nejmenší hyundai v nabídce je v mnoha ohledech dospělák.

Ano, vypadá možná trošku jako mixer, ale když budeme chtít rýpat, vlastně technologie pohonu je tomu mixeru blízká...

Takže jednou větou: přesně tak má vypadat elektromobil; má být malý, obratný, městský, chytře vymyšlený a promyšlený do detailu. Přitom ani nestojí na elektrické platformě, ale je v podstatě bateriovou přestavbou městského auta Casper, které Hyundai prodává v Jižní Koreji.

Na MPV automobilky zanevřely, prý je zákazníci nechtějí; přihlaste se, kdo s nimi souhlasí. Přitom jsou tak praktická. Kdysi právě Renault udělal se svým mikroMPV jménem Twingo díru do světa. A inster v té prďácké karoserii skrývá stejně kouzelný variabilní interiér. Vždyť v tom 3,8 metru dlouhém autě odvezete 2,2metrový náklad.

Přestože to auto je úzké jen 1,6 metru, je v kabině dost místa. Dopředu se vedle sebe vejdou dva chlapi docela v pohodě; pravda, uživatelé mohutnějších postav budou dost nalepeni na dveřích. Auto má obrovité sedačky, snad velkorysejší než limuzína. Přední mají velké sedáky, široké, dlouhé a vysoká opěradla. A to samé platí o zadních místech. Inster je homologován jako čtyřmístný, ale prý se pracuje na pětimístné verzi.

Vepředu použili fígl a sedadla propojili; takže se spolujezdkyně může přitulit. A když vezete tetičku, sklopíte opěrku. Anebo jí posadíte dozadu a opěradlo spolujezdce sklopíte, to se pak cítí jak v limuzíně. Podívejte do galerie, co se dá s kabinou vyvádět.

Zadní sedadlo lze s výjimkou základní výbavy Smart posouvat v rozsahu 16 centimetrů. Podle toho má zavazadlový prostor objem 238 až 351 litrů.

Když je nuda u nabíječky

Variabilita, to je totiž druhé jméno insteru. Sklopná, posuvná sedadla s polohovatelným opěradlem jsou ve všech řadách. U těch zadních je to až od vyšších výbav. Automobilky to už dnes nechtějí autům moc nadělovat, je to drahé; zvlášť v kategorii miniatur. Ale právě to dělá z insteru génia. Všechna sedadla posklápíte a máte o zábavu při nabíjení postaráno; vždyť není třeba jen čučet do mobilu... Takže žádné auto pro incely, jak by mohlo jméno naznačovat, ale naopak pro proutníky. Tady je návod:

Inster má placatou podlahu, takže nepřekáží středový tunel nohám. Taky má docela slušně velký kufr, který se dá zvětšit posunem sedaček. Kabina je prostorná i pro jízdu. Karoserie pětidveřového hatchbacku má proporce zmenšeného SUV s vyšším podvozkem a vysokou střechou, uvnitř se sedí jako na židlích s nohama dolů, vzpřímeně. Normálně rostlé posádce místo chybět nemůže. Rozvor je velkorysých 2,58 m.

Je tu taky spousta vychytávek – různé poličky, spousta USB (velká i USB-C), kromě „zapalovačové“ 12V zásuvky také 230Voltová. K tomu technologie V2L, se kterou můžete z trakční baterie při kempování živit další zařízení. Háčky na tašky a kabelky, po ruce držák na telefon, spousta poliček, ze kterých nic nevypadá. Snad jen úzké kapsy ve dveřích by mohli při faceliftu vylepšit.

Vtipným detailem jsou svítící tečky na volantu nahrazující logo, při zpátečce svítí červeně, při nabíjení blikají, mění taky barvu podle jízdního režimu.

Infotainment funguje tak nějak normálně, je rychlý, relativně přehledný, osaháte si ho rychle. A vzduchotechniku má inster ovládanou tlačítky, to je super. Je ale jen jednozónová. Nechybí vyhřívání sedaček ani volantu.

Samozřejmě, jako všechna moderní auta obtěžuje neustálým pípáním různých asistentů a hlídači. Nepodařilo se mi nikdy pořádně vypnout udržování v jízdním pruhu. Otrapa v podobě hlídače pozornosti, který vás okřikuje, když odvrátíte zrak od silnice, je superhorlivý - paradoxně se vzteká i když něco hledáte v infotainmentu.

Velikostí se řadí mezi Hyundai i10 a Hyundai i20. S délkou 3,82 m, šířkou 1,61 m a výškou 1,57 m patří Hyundai mezi nejkompaktnější nové modely vůbec, což je velká výhoda, pokud se musíte často pohybovat po městě a manévrovat na stísněných parkovacích prostorech. Pro srovnání: je 20 cm delší než Fiat 500e, ale také asi o 20 cm kratší než Citroën ë-C3.

Dvě verze

Inster má vždy pohon předních kol. K mání je ve dvou provedeních, elektromotor disponuje výkonem 97 nebo 115 koní a 42, nebo 49kWh akumulátorem. Podle provedení udává Hyundai dojezd 293 až 370 kilometrů, při normálním používání to reálné je, jízda po dálnici je samozřejmě z pohledu dojezdu problematická, jako u každého elektromobilu, pokud nechcete být překážkou plynulosti provozu. Slabší verze zrychlí z klidu na rychlost 100 km/h za 11,7 sekundy, silnější to zvládne za 10,6 sekundy. Nejvyšší rychlost je 140, respektive 150 km/h; tachometr ale umí ukázat i víc.

Inster je standardně dodáván s třífázovou 11kW nabíječkou na střídavý proud (AC). Nabíjecí výkon stejnosměrným proudem je 73 nebo 85 kW. Na DC nabíječce lze doplnit akumulátor z 10 na 80 procent za půl hodiny.

Přední kola jsou zavěšena na vzpěrách McPherson, zatímco vzadu je náprava s vlečenými rameny spojenými torzně poddajnou příčkou. V základním provedení jezdí na 15" kolech, u výbavy Style Premium lze za příplatek ve výši 10 tisíc Kč získat i tyto 17" disky s pneumatikami o rozměru 205/45 R17.

Inster má všechny čtyři brzdy s kotouči, liší se tak od mnohých (i o dost kategorií větších) elektromobilů na elektrických platformách, které mají vzadu bubny.

Dospělé auto

Na to, jak je Inster mrňavý, úzký a relativně vysoký, je i ve vyšších rychlostech klidný, i ve stopadesátce cítíte poryvy větru a od míjených kamionů jen zlehka. I ve „vysokorychlostních“ disciplinách (nesmějte se, třísetkoňová volva taky jezdí nejvíc jen sto osmdesát) to je jízdně plnohodnotné. V tom těží z těžké baterky v podlaze, která ho stabilizuje. Hmotnost 1 400 kilo je vlastně docela slušná.

Samozřejmě se kila projeví v zatáčkách. Ale v rámci žánru to zlé rozhodně není. Limity předokolky s odlehčeným předkem, ve kterém není dost těžký spalovací motor, aby zajistil trakci, se podařilo konstruktérům dobře vybalancovat. I na mokru zatáčí inster srdnatě a do kopce se rozjíždí bez prokluzu.

Za kolik to jezdí? Dlouhodobá spotřeba 14,7 kWh na sto je rozumná, s trochou cviku se dostanete ke třinácti. Po okreskách, vsích a městech, když si hrajete z pádly modulujícími rekuperaci a skoro nepoužíváte brzdový pedál, se dá jezdit za 10, nejmíň jsme se dostali na osm a půl. Na dálnici jedete třeba za 16, když jedete 130 km/h, což vlastně není vůbec zlé. Tabulková spotřeba má být podle provedení mezi 14,3 do 18,8 kWh/100 km.

A teď špatné zprávy: cena. Na poměry malých elektromobilů běžná, a dobrá s ohledem na to, co umí. Na poměry malých aut – a těch spalovacích zvlášť – je prostě vysoká, elektricky vysoká.

Firemní zákazníci a podnikatelé, kteří využijí značkové financování, mohou auto pořídit v rámci úvěru od 399 993 Kč bez DPH. Akční cena včetně DPH pro běžné zákazníky je 539 990 Kč. Auto na fotkách je za 640 tisíc,

Tepelné čerpadlo je s výjimkou základní výbavy Smart standardem, u něho se připlácí 25 tisíc Kč.

Označení Inster prý vzniklo ze slov „intimate“ (důvěrný) a „innovative“ (inovativní); „oslavuje bezprostřední sociální interakce a konektivitu, zapadá do rychlého, digitálního životního stylu a zrcadlí inovativní, technický a všestranný charakter nového modelu.“ Tolik marketingový balast... K němu patří i přání, že inster má být autem primárně pro mladé. V Koreji nebo Londýně možná, ve většině Evropy bude spíš volbou penzistů nebo druhým autem v rodině. Na druhou stranu: na expedice do města se o něj budou její členové rvát.

Že by jeden z nejlepších elektromobilů dneška?