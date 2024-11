Trochu okořeněný korejský golf. Rekreační sportovec umí naštvat sousedy

Hyundai i30 je úspěšným příběhem. Třetí generace tohoto modelu je tu s námi již od roku 2017. Jedná se o dvojku kompaktní třídy na českém trhu hned po vedoucí Škodě Scala. Jsme kombíkový národ, a tak se velmi často jedná právě o tuto praktičtější verzi.

Je v levnějších verzích náhradní variantou za již nevyráběnou Fabii Combi, v těch lépe vybavených levnější alternativou k octavii. I díky výrobě v továrně v Nošovicích je Hyundai i30 navíc již také tak trochu „náš“.

Kvůli dobrému poměru cena/výkon se jedná auto určené i pro běžné nefleetové zákazníky. A vzhledem k tomu, že Hyundai i30 stojí již pomalu na každém rohu, může právě testovaná top verze N Line Premium přinést žádané odlišení.

Ítřicítka je „rozumný“ model postavený podle vzoru VW Golf, je tedy spíše konzervativně laděný, a i po těch letech vypadá stále dobře. Postupné změny kvůli odlišení a zdůraznění vylepšování jsou jen decentní.

Ovládání potěší staromilce

Sportovně laděná verze N Line poutá pozornost hlavně výraznými 18“ koly obutými do špičkových pneumatik Michelin Pilot Sport 4, nově tvarovanými nárazníky, dvojitou koncovkou výfuku a logy N Line. Není možné si nevšimnout nové grafiky koncových světel.

To, co činí tento model v rámci běžných verzí této řady výjimečným, je sportovněji laděné pojetí interiéru, které přináší trochu vzruchu do jinak poněkud fádně černé kabiny, na které se stáří auta podepisuje nejvíce.

Výborná sportovní sedadla v kombinaci kůže a semiše jsou jedním z důvodů si tuto verzi pořídit. Poskytují i možnost prodloužení sedáku, a kromě dobrého bočního vedení jsou i velmi pohodlná. Nechybí ani sportovní věnec volantu, stylová koncovka volicí páky, pedály s hliníkovými nášlapy, ale třeba i pádla pod volantem.

Zadní sedadla už tak super nejsou a také nabídka místa vzadu je jen průměrně, Ford Focus, Seat Leon a Škoda Octavia jsou trochu prostornější než i30. Po modernizaci jsou ale na středovém sloupku pro zadní cestující dva USB porty, a to je pro mnoho zákazníků dnes zásadní informace.

Z pohledu čísel Hyundai i30 Kombi za svými hlavními rivaly trochu ztrácí i v případě zavazadlového prostoru, ale nijak zásadně. V praxi auto běžnému tuzemskému chalupáři dobře poslouží, oproti Octavii Combi ztrácí jen o 38 litrů. Leccos z nabízených 602 litrů je u hyundaie ovšem v prostorech pod podlahou zavazadelníku, který potěší podlahou v úrovni vstupního prahu a dobrou využitelností.

Je dobře, že i30 zatím nepropadl dotekománii a množství jeho funkcí se ovládá tlačítky. Displej infotainmentu je intuitivní a nadále nechybí samostatný panel ventilace. Přístroje má řidič dobře na očích a poloha za volantem se hledá snadno. Přední sloupky nejsou, jak je v této třídě obvyklé, právě nejtenčí, celkově je ale z Hyundaie i30 solidní výhled všemi směry.

Morseovka za volantem

Po modernizaci přibyly povinné evropské prudiče. Udržování v jízdních pruzích ale lze tlačítkem na volantu deaktivovat. A také povinné upozornění na překročení rychlostního limitu. Dotěrného pípání se ovšem zbavíte až prostřednictvím dotykového displeje. Škoda, že zatím Hyundai nenabízí možnost volby vyřazení nechtěných asistentů jedním tlačítkem jako u Renaultu.

Po každém nastartování je auto nastavené v režimu Eco. To, společně s faktem, že kvůli zpřísňujícím se požadavkům pro výrobce v Evropě, má mild-hybridní motor 1.5 T-GDI snížený výkon, způsobuje, že dynamika jízdy zůstává za očekáváním. Na stovce je auto za 9,9 s. Čtyřválec totiž přišel o 15 kW (20 koní) a disponuje nyní 103 kilowatty (140 k). Do někdejšího plnotučného i30 N s jeho dvoulitrem s výkonem 280 koní má tedy světelné roky daleko. Ale to je bohužel již minulost.

Konstrukčně i cenově nejdostupnější mild-hybridní řešení, které umožňuje snížit spotřebu a emise, v poslední době využívá systém tvořený 48V palubní sítí a integrovaným startér-generátorem. Takto uzpůsobený automobil po celou dobu jízdy stále využívá k pohonu spalovací motor, přičemž elektromotor mu pouze vypomáhá při rozjezdu, zrychlování, a také při takzvaném plachtění. Do pomocného lithium-iontového akumulátoru se přitom ukládá rekuperovaná energie pro pozdější využití.

To je popis procesů, které v praxi subjektivně u i30 téměř nepoznáte. Dvouspojková převodovka je ale příjemným společníkem, řadí totiž svižně. Stojí nemalých 50 000 Kč, ale autu dodá dotek luxusu, který nejlépe oceníte v městských kolonách. Spotřeba mimo město se obvykle pohybuje mezi 6,5 až 7,5 l/100 km, po městě ale počítejte s dalším litrem navíc.

Jistěji v zatáčkách

Úpravy sníženého podvozku verze N Line pomáhají k jistějšímu pocitu při průjezdu zatáček. To ale za cenu tužšího odpružení, díky němuž auto více kopíruje vozovku. Podvozek je ale odladěný podobně dobře jako u VW Golfu a na dobré silnici skvěle funguje. Na těch horších sice neuskakuje, ale pro pohodové rodinné cestování je přeci jen tužší než u verzí s menšími pneumatikami s vyšším profilem. A s tím je třeba u N Line při rozhodování o koupi počítat.

Zvláště na suché vozovce ale má ítřicítka díky pneumatikám Michelin Pilot Sport 4 opravdu hodně přilnavosti. Řízení je ale dosti umělé, a zvláště při jízdě po dálnici je tato verze i trochu hlučnější, než byste čekali.

N Line je víc než jen stylingové cvičení, do verze N má ale hodně daleko. S DSG přijde na 689 990 Kč (manuál je o 50 000 Kč levnější), oproti základní verzi s tímto motorem je tedy o 160 tisíc korun dražší. Úplně nejlevnější verze i30 Kombi přitom přijde na 419 990 Kč. Kde jsou ty časy, kdy jste za ni zaplatili o vyšší desítky tisíc méně! Auta ale v uplynulých letech zřetelně zdražila.

V případě sesterské Kie Ceed SW 1.5 T-GDI GT-Line se stejnou technikou ušetříte 10 Kč. U Ford Focus Kombi ST-Line X s mild-hybridem 1,0 l s výkonem 114 kW (155 k) v akci uspoříte dokonce 38 tisíc korun. V případě srovnatelné Octavie Combi a Golfu Variant si ale oproti tomuto hyundaii připlatíte 185 až 200 tisíc Kč. A to je již hodně zajímavé. Těžiště zájmu je ale spíše o levnější varianty, u nichž lze očekávat i nižší pokles ceny při dalším prodeji.