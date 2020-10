Důležitý hyundai nanovo, i20 spojuje jednoduchý grunt s moderní výbavou

Malá auta to mají těžké, musí mít všechny moderní vychytávky diktované legislativou (třeba systém nouzového volání o pomoc ecall nebo sledování tlaku v pneumatikách), ale zákazníci dnes čekají, že se do něj naloží čtyři dospělí a odjedou na dovolenou. Hyundai se za poslední rok a půl vymanil z pozice značky, která bojuje cenou. Takže i přesto, že kdysi lákala i20 na cenu hluboko pod čtvrtmilionem, dnes už chtějí zákazníci v Česku víc.

A tak je právě odjíždějící typická i20 za nějakých 320 tisíc. To je na malý hatchback dnes normální cena, auta za poslední sezony zdražila a na těch malých je to vidět nejvíc.

Končící generace i20 je jedním ze tří nejdůležitějších modelů značky na českém trhu (s i30 a Tucsonem). Malý pětidveřový hatchback se do posledních chvil prodával skvěle, celkem se jich v druhé generaci od roku 2014 v Česku prodalo dvanáct a půl tisíce, za letošek 1 400, a to jen proto, že jich víc nebylo. Martin Saitz, šéf českého zastoupení značky odhaduje, že by jich prodali klidně dva tisíce, kdyby ještě nějaké měli. A dodává perličku: v podobné situaci je to dodnes s už vzpomínaným Getzem - robustní, jednoduché auto je i na trhu ojetin velmi žádaným zbožím (tip na ojetinu zde).

„i20 je dlouhodobě jedním z největších tahounů prodeje značky Hyundai v Evropě,“ potvrzuje Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe odpovědný za marketing a produkt.

Robustnost a jednoduchost, to byly hlavní zbraně předchůdců. Nová i20 je v tomto ohledu trochu rozpolcená - stále chce být „bezúdržbovým“ festovním pracantem, ovšem na druhou stranu musí nabídnout povinnou (a drahou výbavu) a k tomu komfortní prvky, které už dnes začali zákazníci vyžadovat. A tak se i20 cenově posunula. Martin Saitz je však klidný - cenové nastavení novinky vlastně odpovídá skladbě prodejů u předchůdce (startovací cena je stále dost pod třísettisícovou hranicí) zákazníci však stejně chodí pro vybavenější kusy.

Hlavně i20 trochu mění své postavení - z auta, které doteď dohánělo konkurenci (technikou, výbavou, rozměry, vnímáním) je dnes alespoň podle Saitze model, který diktuje pravidla v kategorii, mimo jiné s VW Polo, Fabií, Cliem nebo Fiestou

Podle Saitze by mělo být výhodou i v očích zákazníků to, že má základní provedení i20 i nadále atmosferický motor. Je to čtyřválcová dvanáctistovka s 84 koňmi (64 kW) a pětistupňovou manuální převodovkou - robustní, dostatečně jednoduchá. Bez turba, přímého vstřikování, jen s variabilním časování ventilů.

Dalším motorem v nabídce je přeplňovaný litr se sto koňmi nebo 120 v mildhybridním provedení. Ty už mohou mít kromě šestistupňového manuálu také automatickou převodovku. Diesely v nabídce nejsou. Zato se chystá nadupaná verze N s přeplňovanou 204koňovou šestnáctistovkou. Elektrická verze se podle slov Saitze nechystá, protože by byla příliš drahá.

Nová i20 přerůstá o čtyři centimetry čtyřmetrovou hranici, rozvor se natáhl oproti předchůdci z 2 455 na 2 580 mm. O 26 litrů se zvětšil kufr na konečných 352 litrů. Pro zajímavost: první generace i30 z roku 2007 měla v hatchbackovém provedení 340litrový kufr a 2 650 milimetrů mezi nápravami. Auto je oproti předchůdci o dva a půl centimetru nižší a o tři centimetry širší.



Základ bez rádia, zato s tempomatem

„Hyundai i20 je páté nejprodávanější auto v B segmentu (malá auta - pozn. red.) v České republice s 5,4procentním podílem, ovšem v privátním segmentu drží třetí místo s 12,3procentním podílem,“ vypočítává Saitz. To ilustruje pozici na Českém trhu, kde je především značkou soukromých zákazníků, firemní klientela je v menšině.

Marek Trešl, marketingový ředitel českého zastoupení značky oznámil, že první i20 právě zavážejí k dealerům a naostro startuje prodej. Základní cena je 280 tisíc za provedení bez rádia, klimatizace a možnosti nastavení volantu. Zato má sadu bezpečnostních asistentů jako varování před čelní srážkou a autonomní nouzové brzdění, asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, asistent pro rozjíždění do kopce nebo tempomat.

To nakonec zákazníky dovede k provedení za cenu od 320 tisíc výš. Nejlevnější verze s přeplňovaným litrem stojí 330 tisíc. To už je cena, na které startuje o kategorii větší nošovická i30.

Martin Saitz to vysvětluje tak, že i30 je aktuálně v polovině svého životního cyklu a dá se předpokládat, že stejně jako nová i20 se v následující generaci posune o něco výš, jak zaměřením, tak cenou. „Už se neprodávají nejlevnější verze. Prodáváme auta dražší a lépe vybavená,“ shrnuje. Podobně mluví také zástupci dalších automobilek na českém trhu.