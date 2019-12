Když jsou čtyři víc než pět. Nové hodnocení crashtestů může mást

Hodnotící systém je totiž poměrně složitý a auto, které teď získalo čtyři hvězdy, na tom může být vlastně stejně, jako pětihvězdičkový vůz.



Hodnocení bezpečnosti automobilů Euro NCAP se zdá být poměrně jednoduché a přímočaré: pětihvězdičkové schéma jasně naznačuje, že čím víc hvězd, tím bezpečnější auto je. Jenže tak jednoznačné a jednoduché to není. Vlastně se zdá, že ono jednoduché pětihvězdičkové skóre se přežilo a v Euro NCAP by měli uvažovat o nějakém novém, více nadčasovém systému hodnocení.

Důvod je především ten, že se auta v poslední době velmi rychle vyvíjejí a Euro NCAP tomu průběžně přizpůsobuje metodiku i samotné hodnocení. Asi největší a vlastně průběžnou změnou je fakt, že hvězdičky Euro NCAP už hezkou řadu let vlastně vůbec neříkají, jak dané auto ochrání posádku při havárii, což byl jejich původní význam.

Dnes se totiž do hodnocení čím dál více promítají různé bezpečnostní systémy, které mají za úkol vůbec samotné nehodě zabránit. Jejich váha se navíc v celkovém hodnocení průběžně mění a přibývají sem nové a nové systémy, takže hvězdičkové hodnocení dovede být matoucí. V podstatě platí, že auto se špičkovou ochranou cestujících při nárazu sice pět hvězd dostat může, ale také nemusí: záleží i na další bezpečnostní výbavě.

Ano, pravdou je, že vůz, který při samotných crashtestech příliš neuspěje, nadále na vysoké (čtyř či pětihvězdičkové hodnocení) nemá, ale jen skvělá ochrana cestujících a chodců k zisku maxima nestačí. „Auto, které má špatné hodnocení, nemusí nutně být nebezpečné, ale není tak bezpečné, jako jeho konkurenti, které jsme hodnotili lépe,“ vágně to vysvětluje Euro NCAP na svých stránkách.

Pro nejlepší skóre je totiž třeba mít různé chytré „hlídače“. Ty do hodnocení přidává Euro NCAP průběžně, k větší aktualizaci metodiky došlo hlavně v roce 2018, kdy se zvedla váha některých bezpečnostních systémů, jako je třeba udržování v jízdním pruhu a nouzové brzdění. „V nedávné době se význam hvězdiček kvůli nástupu systémů pro zabránění nehodě výrazně změnil,“ upozorňuje Euro NCAP. Jedním z nových požadavků, který do hodnocení také promlouvá, je maximální přesnost tachometru. Původní tolerance deset procent oproti skutečné rychlosti plus čtyři kilometry v hodině u Euro NCAP padla, nově musí ukazovat tachometr přesně, jen pak může dostat vysoké bodové ohodnocení za bezpečnost. Škodovácké letošní novinky Kamiq se Scalou tak už neproměřují (čtěte zde).

Drobné změny jsou ale neustálé, a tak i Euro NCAP na svých webových stránkách upozorňuje, že stoprocentně porovnatelné jsou pouze výsledky aut testovaných v jednom konkrétním kalendářním roce. Zjednodušeně řečeno: pět hvězd z letošního roku rozhodně neznamená totéž, co třeba pět hvězd z roku 2017. Někdy to může vést třeba k paradoxu, kdy je čtyřhvězdičkové hodnocení z letošního roku vlastně lepší, než hvězd pět třeba z roku 2016.

Můžeme si to popsat třeba na příkladu aut B segmentu, tedy malých vozidel, kam spadá u nás nesmírně populární Škoda Fabia. Ta prošla testem v roce 2014 a získala 5 hvězdiček. V nejnovějším kole testů z listopadu letošního roku se pak objevil i tradiční konkurent Fabie, Opel Corsa. A ten získal hvězdy čtyři. Přitom si vlastně v samotných nárazových testech nová Corsa vedla ještě o něco lépe, než už tak ve třídě vynikající Fabia.

Zatímco v roce 2014 dostala Fabia za ochranu cestujících, dětí, chodců a asistenční systémy hodnocení 81 %, 81 %, 69 % a 69 %, Corsa si v letošních přísnějších testech připisuje v těchto kategoriích 84 %, 86 %, 66 % a 69 %. Jenže přísnější režim určuje, že procenta velmi podobná těm u Fabie, už prostě tentokrát na pět hvězd nestačí, byť je vlastně Corsa při nárazu trochu bezpečnější (s výjimkou pro chodce) a asistenčních systémů má dokonce víc, než Fabia.

Zatímco v roce 2014 stačilo Fabii na oněch 69 % v hodnocení asistenčních systémů ESC, nouzové brzdění v mimoměstském provozu a omezovač rychlosti, Corsa letos získává stejné procentuální hodnocení (a v důsledku méně hvězd) za nouzové brzdění ve všech rychlostech, brzdění před chodci (a volitelné před cyklisty), omezovač rychlosti a Lane Assist.

Mimochodem, velmi podobně na tom je i Peugeot 208, se kterým je nový Opel Corsa blízce příbuzný. I přes tuto příbuznost se hodnocení aut liší (91 % posádka, 86 % děti, 56 % chodci, 71 % bezpečnostní systémy), ale výsledek je stejný: čtyři hvězdičky. Mimochodem, kromě těchto dvou koncernových sourozenců prošly testy Euro NCAP jen dva další malé modely: Renault Clio a Audi A1, oba získaly pět hvězd. To ukazuje, že malá auta mohou mít špičkové hodnocení, ale zdá se, že to pro ně bude čím dál těžší.

Od výrobců se totiž očekává, že i malá auta dostanou bezpečnostní systémy z nejdražších vozů. Jenže to žene ceny vzhůru a ne každý výrobce je ochoten auto osadit vším, co považuje Euro NCAP za důležité. Na celkové hodnocení aut v Euro NCAP je tak zapotřebí nahlížet trochu kriticky a nebrat hvězdičky jako tu nejdůležitější bernou minci. Ačkoli organizace sama pro zvýšení bezpečnosti aut udělala hodně, samotné spotřebitele dovede v poslední době trochu mást.

I přes tyto zmatky však nadále platí, že výrobci se snaží dosáhnout na maximální skóre a většině se to daří. Důkazem toho je i nejnovější vlna testů: pět hvězdiček dostala jak Mazda CX-30, tak SUV Mercedes-Benz GLB a také velké SUV Ford Explorer. Jen Corsa má ony čtyři hvězdičky. Z letos testovaných aut má čtyřhvězdičkové hodnocení jen šest vozů, zatímco dalších 30 vozů má hvězdiček pět.