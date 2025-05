Richard Chlad má kromě chironu ve sbírce aut také předchůdce tohoto modelu Bugatti Veyron. Obě patří k nejdražším a nejrychlejším (malo)sériově vyráběným autům světa.

Kromě Chlada přijali pozvání na slavnostní otevření showroomu v pražském Hloubětíně také eurokomisař Jozef Síkela a ministr dopravy Martin Kupka, který před publikem slíbil, že jeho resort dotáhne do úspěšného konce projekt, díky kterému bude možné uskutečnit celý převod vozu na nového majitele online tak, aby nebyla nutná po nákupu auta návštěva úřadu.

Nová Mototechna

„Před třemi měsíci se společnost Aures Holdings rozhodla po 76 letech transformovat tradiční značku Mototechna do nové podoby. V Praze v ulici Kolbenova otevřela první polistopadovou samostatnou pobočku a značce dala nejen novou podobu loga, ale výrazně posunula na novou úroveň nabídku aut i služeb. To se ukázalo jako dobrý tah, protože tím zacílila na náročnější klientelu,“ popisuje Lucie Brychtová z Aures Holdings. „Doposud byla Mototechna součástí nabídky všech poboček Aures Holdings v Česku a na Slovensku.“

Mototechna se tedy před dvěma měsíci oddělila od AAA Auto.

Nová prodejna Mototechny už funguje několik týdnů, nyní ji tedy její majitel, společnost Aures Holdings, otevřel oficiálně. Kromě toho představil zcela nové logo divize Mototechna.

„Změnit léty prověřené logo nebylo jednoduchým rozhodnutím. Původní Mototechna fungovala pod stejným logem 75 let! S novou pobočkou, specifickou nabídkou a exkluzivními službami ale nastal čas posunout značku do nové éry,“ doplňuje Petr Vaněček, generální ředitel skupiny.

Prodejce prémiových ojetých vozů chce do tří let otevřít dalších pět poboček nejen v Česku, ale také na Slovensku a v Polsku. Plánuje rovněž rozšířit nabídku ze současných 600 na 2 000 aut.

V prvních týdnech provozu prodala Mototechna zhruba 170 automobilů, což je asi procento prodejů skupiny. Téměř polovinu z toho tvoří SUV, konkrétně modely jako Hyundai Tucson, Škoda Kodiaq nebo Mercedes GLE. Dvě třetiny prodávaných aut mají automatickou převodovku nebo tempomat, třetina náhon na všechna čtyři kola. „Hybridní automobily tvoří 28 procent prodejů, což není na sekundárním trhu tak běžné,“ podotkla Brychtová.

Značku Mototechna koupila AAA v roce 2012 po bývalém státním podniku, který od roku 1949 zajišťoval v tehdejším Československu prodej aut a náhradních dílů. Nyní se zaměřuje na zánovní a prémiové vozy v cenovém rozpětí od 500 000 korun za malá zánovní vozidla až do pěti milionů u luxusních a sportovních vozů. Za 12 let novodobého fungování prodala Mototechna na 120 000 zánovních a prémiových aut. „Za třináct let se značka rozšířila o další produkty od segmentu investičních aut a elektromobilů, přes servis a až po pronájem automobilů,“ popisuje Lucie Brychtová.

Nabízí i výkup aut, pronájem vozidel, financování, pojištění či prodlouženou záruku. Mezi další služby patří běžná údržba vozu, přezutí pneumatik, výměna kapalin, garanční prohlídky, detailing exteriéru s leštěním, keramická ochranu laku nebo mytí a čištění interiéru.

Skupina Aures Holdings loni prodala 109 000 aut. Letos má za cíl zvýšit prodej na 120 000 ojetých vozů. Provozuje 70 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu. Skupina loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy Kč. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá zhruba 31,2 miliardy korun.