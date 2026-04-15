Automobiloví giganti pošilhávají po projektech „temných továren“. Jsou to vysoce automatizované závody s tak malým počtem lidí, že osvětlení a vytápění se stanou zbytečným luxusem. Roli pracovníků v montérkách v plánech automobilek zastanou humanoidní roboti, neúnavně pracující v režimu 24/7.
Odhaduje se, že výroba auta by díky minimalizaci lidské síly mohla zlevnit až o třetinu. To se ovšem teprve uvidí. Zatím jsme ve fázi „předstírej to, dokud to nevyrobíš“. Většina startupů vyvíjejících humanoidy pálí stovky milionů dolarů a k masovému trhu mají stále daleko. Horizont roku 2030 je však za dveřmi a první plně robotické závody v Číně i leckde jinde už nejsou sci-fi, ale položkou v byznys plánu. První pokusy s praktickým využitím pilných humanoidů navíc startují právě letos.