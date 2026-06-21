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Noty a motory. Hudební nástroje inspirované světem aut fascinují designem

Vladimír Löbl
Dnešní světový den hudby je ideální příležitostí si připomenout hudební nástroje inspirované světem aut. Unikátní instrumenty, které vznikly z fascinace burácejícími motory a ladnými křivkami sportovních aut, fascinují svým designem i provedením.

Akustická dokonalost hudebních nástrojů představuje pro fajnšmekry stejný magnet, jakým je pro autíčkáře hutný projev silného motoru. Spojení obou sfér dalo život speciálním edicím kytar, ale i klavírů, které si berou příklad z designu slavných vozů. Pojítkem je zde vizuální atraktivita, hi-tech materiály a tradice poctivého řemesla. Dnešní Světový den hudby se stává skvělou kulisou pro připomenutí těchto klenotů. Umění a inženýrství zde splývají v jeden naprosto dokonalý celek.

Australská motoristická pýcha v kytarovém provedení. Limitovaná edice Craig Lowndes VF Holden Commodore vznikla v počtu pouhých 230 kusů, což z ní okamžitě udělalo extrémně žádaný sběratelský artikl.
Aby nikdo nemohl váhat, odkud tvůrci čerpali nápady, dostala spodní část kytary nekompromisní vizáž. Tělo nástroje plynule přechází do věrné kopie přídě australského vozu Holden Commodore se všemi detaily.
Světlomety, mřížka chladiče a samozřejmě ikonický znak. Limitovaná kytara Craig Lowndes Ltd Edition VF se stala unikátní poctou australskému motorsportu. Spodní oblouk nástroje nese reálné tvary automobilového nárazníku včetně světel a masky chladiče.
Britská dílna Harrison Guitars vyrobila v roce 2014 na počest jedenácti dekád italské automobilky Alfa Romeo limitovanou sérii jedenácti kytar se speciálním designem s otvorem, který jako by z oka vypadl maskám jejích vozů.
Detaily dělají celek, u kytary Alfa Romeo to platí dvojnásob. Rudý krasavec schovává potenciometr přímo v srdci znaku automobilky. Na alfy odkazují i další detaily.
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