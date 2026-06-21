Akustická dokonalost hudebních nástrojů představuje pro fajnšmekry stejný magnet, jakým je pro autíčkáře hutný projev silného motoru. Spojení obou sfér dalo život speciálním edicím kytar, ale i klavírů, které si berou příklad z designu slavných vozů. Pojítkem je zde vizuální atraktivita, hi-tech materiály a tradice poctivého řemesla. Dnešní Světový den hudby se stává skvělou kulisou pro připomenutí těchto klenotů. Umění a inženýrství zde splývají v jeden naprosto dokonalý celek.
Noty a motory. Hudební nástroje inspirované světem aut fascinují designem
Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty
Petr Pavel vyrazil s fotoaparátem na slavný čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans. Setkal se prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem, slavným závodníkem Jacky Ickxem a sledoval triumf Toyoty....
Příjemně normální SUV z Pekingu zaujme staromilce, obejde se bez start-stopu
Vypadá jako elektromobil, ale pohání ho benzin, a dokonce nemá ani systém stop-start. A podobná je celá podstata čínské novinky, která se tváří ultramoderně, ale potěší i staromilce.
Mamut, motýlek, masařka. Mercedesy mají v Česku poetická pojmenování. Znáte je?
Mercedesy důsledně spoléhají na číselná označování jednotlivých modelů i celých jejich generací. Aby se mohli příznivci značky o těchto modelech snadněji bavit, vytvořili v průběhu let celou sadu...
Supersporty pádí Evropou. Start milionářské rally byl v Praze
Už po dvanácté jede Evropou Runball Rally, spanilá jízda nadupaných bouráků. Do letošního ročníku, který má za cíl mejdanový ostrov Ibiza, vystartovalo o uplynulém víkendu pětadvacet aut, pro které...
Jméno pro alfu vymýšlelo 140 tisíc lidí. Vítězné jí sebrali cukráři
Přesně před 60 lety převzal šťastný výherce ankety o jméno nové otevřené Alfy Romeo její klíčky. Příběh nejkrásnějšího roadsteru planety ale začal marketingovou šlamastykou, která vstoupila do dějin....
Noty a motory. Hudební nástroje inspirované světem aut fascinují designem
Dnešní světový den hudby je ideální příležitostí si připomenout hudební nástroje inspirované světem aut. Unikátní instrumenty, které vznikly z fascinace burácejícími motory a ladnými křivkami...
Budoucnost dopravních staveb: nebudeme počítat auta, naplánujeme život
Podle nové studie Mezinárodního dopravního fóra OECD (ITF) se tradiční přístup pro plánování dopravní infrastruktury začíná dostávat na své funkční limity. Zaostává, přesluhuje. A navrhují jiný model...
Mamut, motýlek, masařka. Mercedesy mají v Česku poetická pojmenování. Znáte je?
Mercedesy důsledně spoléhají na číselná označování jednotlivých modelů i celých jejich generací. Aby se mohli příznivci značky o těchto modelech snadněji bavit, vytvořili v průběhu let celou sadu...
Nejrychlejší LEGO auto stavěli v Česku. Rekordní koenigsegg můžete mít doma
Koenigsegg Sadair’s Spear je limitovaná edice nekompromisního megavozu Jesko. Představuje vrchol aerodynamického a výkonnostního inženýrství kultovní švédské značky. Výroba je striktně omezena na...
Porsche představilo tři unikátní 911 inspirované Toy Story 5. Prodají se na charitu
Woody, Buzz a Jessie dostali vlastní 911. Automobilka Porsche představila na světové premiéře Toy Story 5 v Los Angeles tři unikátní modely aut inspirované postavami z animovaného hitu. Vznikly v...
Pozor na horko v autě, unavuje stejně jako alkohol
Léto se rozhodlo naplno ukázat svou tvář, což ocení děti na koupalištích. Řidiči ovšem už ne, protože vysoké teploty a prudké slunce je vyčerpávají. A když se k tomu přidá nevyspání z teplé noci, je...
S koncem autoprůmyslu začne kolabovat i zbytek ekonomiky, varuje expert
Evropské automobilky čekají podle expertů zásadní proměny. Čínští výrobci už nepronikají na evropský trh jen prostřednictvím dovozu aut, ale budují výrobní kapacity přímo v Evropě a hledají cestu k...
Slavní soumaři mají sraz na polygonu policie. Multikáry nemusí být jen zelené
Nedaleko Jihlavy bude tuto sobotu rušno. Tréninkový polygon Policie ČR přivítá již čtvrtý ročník srazu vozů Multicar. Stejně jako o loňském ročníku, na který dorazilo víc než osm desítek těchto...
Žirafí krky jsou zbytečné. Test opěrky hlavy ukázal, jak zabránit whiplashi
V Bezděčíně u Mladé Boleslavi sice žádnou ZOO nenajdete, o žirafích krcích tam ovšem vědí své. Řidiči, kteří jezdí v pozici ležícího střelce si o ně přímo říkají. Takzvaný opěrkový syndrom totiž...
Ve vedení Volkswagenu panují obavy o budoucnost koncernu, varuje německý tisk
Německý automobilový koncern Volkswagen se podle některých svých vedoucích představitelů nachází v existenčním ohrožení. Vyplývá to podle německého časopisu Manager Magazin z výsledků anonymního...
Jméno pro alfu vymýšlelo 140 tisíc lidí. Vítězné jí sebrali cukráři
Přesně před 60 lety převzal šťastný výherce ankety o jméno nové otevřené Alfy Romeo její klíčky. Příběh nejkrásnějšího roadsteru planety ale začal marketingovou šlamastykou, která vstoupila do dějin....
Nezahazujte autoatlas! Umí to, co GPS nezvládne, a můžete se kvůli němu hádat
V době, kdy jsou navigační aplikace naprosto běžnou záležitostí, může rozložení papírové silniční mapy vypadat jako absurdní gesto. „Ale i zdánlivě zbytečné mapy mohou být stále velmi užitečné při...