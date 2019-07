Huawei chce sledovat, zda řidiči nejsou opilí a příliš unavení

O co jde? Systém bude pomocí kamer porovnávat uloženou fotografii řidiče s aktuálním výrazem tváře. Huawei předpokládá, že z blíže nespecifikovaných neverbálních reakcí odhalí řidiče, který jde rozjařený z hospody po pár pivech, nebo by mohl za pár minut usnout. Systém by se měl sám zdokonalovat díky takzvanému strojovému učení.



Huawei počítá i s nahlášením podezřelého řidiče policii, dalšími možnostmi je informování spolucestujících nebo znemožnění nastartování, což je ostatně asi nejrozumnější reakce.

Statistika Loni byl podle statistik Policie ČR alkohol zjištěn u viníků 4 626 dopravních nehod (nárůst o 375 případů proti roku 2017). Drogy byly zjištěny u 260 nehod (+ 29 případů). A v 54 případech bylo u viníka nehody zjištěna přítomnost alkoholu i drog. Při dopravních nehodách kvůli alkoholu či drogám loni v Česku zemřelo 76 lidí (do statistik jsou započítáváni i cyklisté či chodci).

Huawei tyto systémy hodlá testovat v reálném provozu ve Velké Británii. Prozatím se počítá s nasazením v autonomních automobilech, protože ty podle kvalifikovaných odhadů ještě desítky let stejně nebudou umět vyřešit všechny dopravní situace a pořád budou potřebovat někoho, kdo umí „točit volantem“.

Do svého automobilu si podobný vynález patrně nikdo dobrovolně nedá. Pokud bude tento sledovač opilců a unavených řidičů životaschopný, pak mohou být dvě cesty k jeho uvedení do praxe. Řidiči s tímto systémem mohou mít levnější povinné ručení nebo jiné slevy, které se přímo dotýkají motorismu (parkování, dálniční známky a podobně). Nebo se může jít cestou represe a vlády časem podobné sledovací zařízení nechají dávat do každého nově vyrobeného automobilu.

Mezi partnery ambiciózní čínské firmy Huawei patří kupříkladu Volkswagen, Siemens, Bosch nebo PSA, které pomáhal s vývojem multimediálního systému, respektive jeho připojení k internetu věcí pro model DS7. A právě tento model od francouzského Citroënu má v sobě nad volantem umístěnou infračervenou kameru, která pomocí frekvence mrkání nebo pohybů hlavy sleduje, zda řidič nemá tendence usínat. Což je věc, která reálně dovede zachraňovat lidské životy.

Subaru do kabiny nové generace modelu Forester, která dorazí do konce letoška na evropský trh, instaluje infračervenou kameru hledící na řidiče a rozpoznávající tváře. Má dvě funkce: komfortní a bezpečnostní. Pokud rozpozná jednoho z pěti řidičů uložených v paměti, nastaví mu automaticky sedačku, zrcátka a klimatizaci. Všechny šoféry bez rozdílu pak hlídá. Pokud ho přepadne mikrospánek, nebo odvrátí na dlouho pohled od dění na silnici, ozve se zvukové varování. Systém funguje i s brýlemi, musí být nepolarizované.



Technologie, na které nyní pracuje Huawei, už tedy de facto v různých obměnách existuje a má smysluplné využití. Stačí jen vymyslet, jak to udělat, aby lidé neměli pocit, že je sleduje Velký bratr.

Alkozámek

Evropský parlament letos v březnu zahrnul takzvaný alkoholový zámek do souboru prvků výbavy, které by se v budoucnu mohly stát povinnými pro nově prodávaná auta.

Toto zařízení zatím komerčně nabízí Volvo; v autě je umístěna sada, která obsahuje přístroj podobný klasickému testeru na alkohol, jakým disponuje třeba policie. Do něj řidič dýchne, a pokud bude mít v dechu stopy alkoholu. díky propojení s řídicí jednotkou nepůjde automobil nastartovat.



Tuto techniku už používají ve Švédsku, řidič přistižený s alkoholem v krvi si tam může vybrat, jestli si nechá toto zařízení do vozu namontovat, nebo raději na nějakou dobu odevzdá řidičský průkaz.