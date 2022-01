Strašidelné video z D5 vysvětluje, proč máte po nehodě utéct za svodidla

Jak postupovat, pokud dojde k dopravní nehodě? Doporučení Policie ČR Pokud možno nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, zhodnoťte celkovou situaci. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu. Vypněte motor. Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem a zapněte varovná světla. Zjistěte stav osob ve vozidle, zda jsou při vědomí, rozsah zranění. Snažte se je uklidnit. Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo, oblečte jim reflexní vesty. Snažte se všichni dostat mimo dopravní rizikový prostor, pokud možno mimo vozovku nebo za svodidla. Rozdělte úkoly, aby vám pomohli ti, kteří nejsou zranění. Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:

- své jméno a příjmení,

- popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte, případně orientačnÍ záchytné body v krajině, jméno ulice a číslo domu apod.

- popište situaci - co se stalo, uveďte počet zraněných, počet vozidel,

řiďte se pokyny dispečera a nikdy neukončujte hovor vy sami. Pamatujte, že hovor ukončí dispečer! Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, zkontrolujte základní životní funkce, využijte lékárničku. Nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře. Vyčkejte příjezdu záchranných složek. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody. Zajistěte majetek proti poškození nebo krádeži. Pokuste se zachovat důkazy, které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.