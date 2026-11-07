Zatímco nejuznávanější evropské či americké značky se spalovacími motory se k metě 500 km/h blížily jen po malých krůčcích, historické prvenství nakonec bere Čína. A navíc s čistě elektrickým pohonem. Značka Yangwang, spadající pod koncern BYD, dosáhla se svým malosériovým modelem U9 Xtreme neuvěřitelné rychlosti 503,17 km/h.
K historickému zápisu došlo 1. listopadu na mezinárodní silnici šejka Chalífy bin Zajeda v regionu Al Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Výsledek 503,17 km/h překonal předchozí maximální hodnotu 496,22 km/h, kterou stejné auto stanovilo o rok dříve na testovací trati ATP Papenburg v Německu.
Úspěch znamená zisk čtyř Guinnessových světových rekordů pro auto i pro speciální pneumatiky Giti. Celé měření navíc oficiálně certifikovala Mezinárodní automobilová federace FIA.
Pečlivá příprava a noc plná dat
Za volantem rekordního vozu seděl opět německý pilot Marc Basseng. Místní úřady v Emirátech kvůli pokusu uzavřely desetikilometrový úsek veřejné dálnice a připravily sedm kilometrů dlouhou rovinku. Trať byla důkladně zbavena veškerých nečistot a pískového prachu, jež by v rychlostech nad 400 km/h mohly zničit pneumatiky.
Cesta k překonání pětistovky však nebyla přímočará. Během prvního dne testování (31. října) inženýři zaznamenali maximální rychlost „jen“ 490 km/h. Přes noc proběhla intenzivní analýza dat. Technici změnili úhel zadního přítlačného křídla pro zvýšení zatížení zadní nápravy, upravili softwarové mapování aktivního odpružení a jemně přenastavili tlaky v pneumatikách. Následující den první jízda potvrdila obrovské zlepšení a hned druhá přinesla absolutní světový rekord.
Extrémní technika: 3 000 koní a 1 200 voltů
Abyste protlačili auto vzduchem v rychlosti přes 500 km/h, je potřeba opravdu hodně síly. Sériový Yangwang U9 disponuje úctyhodným výkonem 1 287 koní, ale verze Xtreme jde do neznámých dimenzí. Využívá čtyři elektromotory, z nichž každý točí až 30 000 otáček za minutu. Statory využívají křemíkovou ocel o tloušťce pouhých 0,1 mm a rotory jsou vyrobeny z ultravysokopevnostní oceli s pevností v tahu 970 MPa. Každá jednotka generuje 755 koní (555 kW), což dává souhrnný výkon přesahující 3 000 koní. Poměr výkonu k hmotnosti činí skvělých 1 217 koní na tunu a pokročilý torque vectoring upravuje otáčení každého kola více než stokrát za sekundu.
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U9 Xtreme je rovněž prvním sériově vyráběným elektromobilem s pokročilou 1200voltovou architekturou. Zvládne proud až 1 000 ampérů. Akumulátor Blade Battery využívá chemii LFP (lithium-železo-fosfát) a disponuje o 170 % vyšší hustotou výboje na článek v porovnání se standardními 800V systémy. Vybití baterie probíhá až desetkrát rychlejším tempem než u běžných elektromobilů.
Podvozek spoléhá na aktivní odpružení DiSus-X schopné vyvinout sílu až 50 kN během 120 milisekund. Auto díky němu projíždí zatáčky bez naklánění nebo dokonce s negativním náklonem. Kontakt s vozovkou obstarávají speciální semi-slick pneumatiky GitiSport e-GTR2 Pro, navržené výhradně pro rychlosti nad 500 km/h.
Děsivá havárie bez zranění
Vývoj a posouvání hranic si však vybraly svou daň. V jedné z fází intenzivního testování došlo k děsivému nárazu ve vysoké rychlosti. Vůz nekontrolovaně vrazil do bariéry, přičemž se přední i zadní část doslova roztříštily na kusy.
Přestože z auta zbylo jen torzo, stala se nehoda nejlepší vizitkou bezpečnosti čínské konstrukce. Kabina pro cestující vyrobená z uhlíkového vlákna vydržela obrovské přetížení a zaručila extrémní torzní tuhost. Testovací pilot vyvázl z vraku zcela nezraněn a bez jediného škrábnutí. Nedošlo dokonce ani k obávanému požáru baterie.
Dominance na Nürburgringu
Úspěch v přímce není jediným trumfem. Yangwang U9 Xtreme už v srpnu 2025 šokoval automobilový svět na německém okruhu Nürburgring. Testovací jezdec Moritz Kranz projel 20,8 km dlouhou Nordschleife v čase 6:59,157. U9 Xtreme se tak stal vůbec prvním elektrickým sériovým supersportem, který pokořil sedmiminutovou hranici.
„Prolomit světový rekord na veřejné silnici představuje úplně jiné výzvy než uzavřený okruh. Důvěra ve stabilizační systémy auta je v 500 km/h naprosto klíčová,“ uvedl pilot Marc Basseng. Výkonná viceprezidentka BYD Stella Li k tomu dodala: „Tento fantastický úspěch dokazuje, že elektrická mobilita nemá žádné hranice.“
Sériová výroba Yangwang U9 Xtreme bude striktně omezena na pouhých 30 kusů pro celý svět. První exemplář nazvaný „Dawn Moment“ s lakem obsahujícím mikrometrický zlatý prach byl prezentován v Pekingu a první majitelé již podepisují své kupní smlouvy. Čína tímto počinem definitivně vstoupila na samotný vrchol automobilového inženýrství.