Pozor na drahou smaženici. Pokuty za parkování v lese nedává jen policie

Je potřeba pamatovat na to, že ponechání auta na okraji lesní cesty nebo přímo vjezdem do lesa řidiči riskují nejen vysoké finanční postihy, ale především ohrožují lidské životy. V krizových momentech totiž takto odstavená auta znemožňují průjezd technice záchranářů, hasičů i lesníků. Riziko zásahu záchranných složek i blokování těžké techniky při odvozu dřeva je tak jedním z hlavních důvodů, proč zástupci obcí, policie i správci lesů přistupují k nekompromisním kontrolám.
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Omezení platí i bez jakýchkoliv značek
Spousta motoristů žije v mylné představě, že pokud na začátku cesty chybí klasická značka zakazující vjezd, mohou do lesa bez obav vjet nebo tam auto zaparkovat. Oficiální legislativa ale mluví jinak. Podle lesního zákona je provoz i stání motorových vozidel v lesním půdním fondu plošně zakázáno, pokud řidič nedisponuje speciální výjimkou nebo souhlasem vlastníka. Zákaz tedy platí automaticky všude, bez ohledu na přítomnost dopravního značení.
Problém nastává i ve chvíli, kdy řidič zůstane stát třeba jen na hranici lesa. Zákon o silničním provozu totiž výslovně zakazuje zastavení a stání před zaústěním polních a lesních cest na pozemní komunikaci. Na tento nešvar narážejí také strážci v Národním parku Šumava, kteří návštěvníky varují, že odložení auta u krajnice nebo těsně před zákazovou značkou rozhodně nestačí. Jedinou legální možností zůstává využití oficiálně vyznačených parkovišť.
Na hříšníky si posvítí i Lesní stráž
Sankce za špatné stání navíc nehrozí pouze od státní či městské policie. Málokdo si uvědomuje, jak širokými pravomocemi disponuje Lesní stráž. Její členové jsou ze zákona oprávněni vozidlo zastavit, zkontrolovat řidiče, uložit blokovou pokutu přímo na místě, nebo neukázněného motoristu dokonce předvést na policejní služebnu.
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A nemyslete si, že pokuty jsou symbolické. Pokud řidič zablokuje vjezd na lesní cestu, policie mu na místě vyměří pokutu od 1 500 do 2 500 korun, přičemž ve správním řízení se částka může vyšplhat na 5 000 korun. Samotný neoprávněný vjezd do lesa vytáhne z peněženky na místě až 2 000 korun.
Nejtvrdší postihy však čekají na ty, kteří pravidla poruší v chráněných oblastech. Za nelegální parkování na území národních parků či CHKO mohou strážci přírody udělit blokovou pokutu až do výše 10 000 korun. Ve správním řízení pak hrozí za vjezd a stání v národním parku drastická sankce, která může dosáhnout až hranice 100 000 korun.