Houbaři, pozor na to, kde parkujete. Hrozí tisícové pokuty

Češi jsou snad odjakživa národem houbařů. Zároveň jsme velmi motorizovanou zemí a autem řada z nás jezdí i tam, kam by neměla. To se týká i výletu do lesa na houby, kdy řidiči často parkují doslova tam, kde je napadne.

Lesní i dopravní zákon

V prvé řadě si řidiči, kteří na houby přijedou autem, musejí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je zakázáno lesním zákonem. Mnozí totiž motorové vozidlo zaparkují přímo před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo komunikaci.

„Tímto se ale dopouští protiprávního jednání, a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který policisté mohou na místě v příkazním řízení uložit pokutu, a to až do výše dvou tisíc korun. Ti řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se rovněž vystavují možnosti postihu. V tomto případě ale přestupek řeší správní orgán, který přestupci může ve správním řízení uložit sankci ještě vyšší,“ vysvětlil vrchní policejní inspektor kraje Vysočina David Linhart. My dodáme, že v takovém případě je pokuta až 5 tisíc korun.

Řidiči si však musejí uvědomit, že parkování v lese neřeší jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale také lesní zákon. Dle něj se pokuty za parkování v chráněných krajinných oblastech nebo národních parcích dostávají až na 10 tisíc Kč. A dle paragrafu 54 lesního zákona se fyzická osoba dopouští přestupku také ve chvíli, kdy „způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí“, ale i ve chvíli, kdy: „provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané“. V tomto případě se pokuta může vyšplhat až na 100 tisíc Kč. Jde ale o situace, kdy by některý z houbařů zajel opravdu až do lesa, a ještě mu z auta například odkapával olej či jiné provozní kapaliny.

A řešit porušení zákazu vjezdu do lesa nemusí jen policie! Od roku 2021 tak může učinit i lesní stráž, především pak na zvláště chráněných územích. Pokud tedy lesníci budou mít podezření, že řidič porušil lesní zákon, budou moci kontrolovat případné povolení k vjezdu do lesa, ale také pořizovat zvukový a obrazový záznam z kontroly a také zadržet toho, kdo zákon poruší.

Pravidla je potřeba dodržovat všude

A nejde jen o parkování přímo v lese, ale i na silnicích kolem. I v tomto případě někteří řidiči zapomínají, že zákon přesně stanovuje, jak má správné parkování vypadat. Nezapomínejme proto na to, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Při zastavení pak musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.

A pravidlem tedy také je, že řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. I do lesa nebo na pole mohou jet hasiči či záchranka. A navíc se v těchto místech často musí pohybovat těžká lesní technika.

Auto není trezor

Kromě špatně parkujících řidičů musí ovšem policisté řešit i ty, kteří je k zaparkovanému autu zavolají sami. Důvodem je vykradené auto. „Pachatelé si často svoji kořist předem vytipují. Právě zaparkovaná vozidla u lesních cest jsou snadným terčem ke spáchání trestné činnosti, obzvláště když pak majitel vozidla nechá na sedadlech odloženou tašku, peněženku nebo mobilní telefon, od vozidla se pak na delší dobu vzdálí a pachatel má dostatek času k vloupání,“ popsala před časem policejní tisková mluvčí Hana Kroftová.

Policisté proto apelují na majitele či uživatele motorových vozidel, aby základním opatřením minimalizovali možnost vloupání do vozidla. Vždy postačí odstranit z dohledu jakékoliv věci, které by se staly snadnou kořistí. I prázdná odložená taška na sedadle může vzbudit zájem zloděje, protože neví, co je jejím obsahem.