Nejvychytanější skla pro auta pečou v Hořovicích. Dodávají je Ferrari i Rollsu

„Chrání se jimi hrany skel při manipulaci,“ usmívá se Jan Svejkovský, manažer výroby v Sekuritu Hořovice.

Upéct – bez nadsázky – čelní sklo na auto, je jako výroba sendviče. Tabulové sklo se naformátuje, obrousí se hrany, potiskne, vypulíruje, v peci se zahřeje k nějakým šesti stům stupňům a pak se mezi dvě k sobě patřící tabule vloží fólie a při teplotě okolo sta stupňů se to v autoklávu všechno zapeče k sobě.

Celý proces je samozřejmě složitější. Fólie má opět několik vrstev a je původně „mléčná“, zprůhlední se právě až tepelnou reakcí při „zapékání“ se sklem. Po vyrobení nechají okno „uzrát“ na 36 hodin ve speciální komoře s řízenou teplotou a vlhkostí

Dvě tabule patří k sobě od začátku. Velké sklo (to je to vnější) a malé sklo (vnitřní) se k sobě napárují hned na začátku, spolu se „pečou“ a ohýbají. Fólie, která měla původně především ochrannou funkci, aby se při rozbití střepy nerozsypaly a neporanily posádku, je dnes „chytrým“ prvkem, který je neméně důležitý jako samotné sklo.

Podle toho, jak je navrhl konstruktér, mohou mít velké a malé sklo stejnou, ale také rozdílnou tloušťku. Také fólie má různou tloušťku a funkce (vyhřívání, pokovení, UV, odraz head-up displeje), hodně se klade důraz na odhlučňovací funkci. Čelní sklo má tloušťku čtyři a půl až pět milimetrů. Čelní okno váží mezi deseti až dvaceti kilogramy. Před 20 lety to bylo o nějakých pět kilo víc.

Finanční ředitel hořovické továrny Jan Červený podotkl, že rozdíl mezi dnešními autoskly a těmi vyráběnými před 30 lety je obrovský, i když to na první pohled není vidět. Autoskla z hořovického závodu mají kromě head-up displejů například integrované antény, vyhřívání nebo antireflexní prvky odrážející tepelné záření. „Jediné, co je tam stejné, je to sklo,“ dodal Červený.

I zasklení auta je dnes designový prvek. „Tudíž je větší, má více prvků, je i lehčí. Snažíme se podporovat automobilky v úspoře paliva, v úspoře CO 2 , tudíž jsme schopní vyrábět i extra tenká skla, hlavně pro supersporty. U standardních vozů je to sklo tenčí, než bylo v minulosti, a zároveň je větší.“ popisuje Daniel Ježek, ředitel kvality v Sekuritu Hořovice, kde vyrábí čelní, ale i zadní a střešní skla.

Ubezpečuje ovšem, že ztenčování není na úkor životnosti a odolnosti: „Standardní skla nebo pro tenká musíme splnit stejné požadavky, které jsou dané legislativu a požadavky výrobce. A možná by vás překvapilo, že tenčí skla jsou v jistých prvcích i odolnější,“ usmívá se. Na odolnost oken existuje speciální test, při němž se na sklo umístěné v komoře nechá padat sedmikilová ocelová koule

„Vyrábíme to nejlepší, co momentálně na trhu můžete najít. Jsme tady již 30 let a tento závod je vlastně nejmodernější závod v České republice a vyrábíme nejmodernější zasklení. V podstatě dodáváme všem značkám, které si dokážete představit,“ říká Daniel Ježek. Stavba výrobny v Hořovicích začala v roce 1994, dva roky na to vyprodukovala první čelní sklo, tehdy na aktuální škodovky – felicii a novinku v podobě octavie. „Vyrábíme přes milion skel ročně, vždy záleží na potřebách zákazníků,“ dodává Ježek. Hořovická fabrika vyrábí čelní skla pro supersporty ferrari, svalnatá lamboghini i elektrické porsche. Ale zkušenost mají i se specialitami, od okna pro vzácné LaFerrari po zasklení kabiny dakarských speciálů z extra ztenčovaného skla. Když jede výroba naplno, vypadne z linky v Hořovicích každou minutu nové okno.

„Za poslední 25 let se vyvinulo hodně dopředu. Můžete se srovnat s automobily, před 25 lety jsme v podstatě měli hloupé auto, v současné chvíli máme chytré. A tak je to i ze skly. V minulosti bylo pouze ochranou posádky vozu, nyní přebíráme aktivní funkce,“ vysvětluje Daniel Ježek. „Už to není pouhé sklo, jako my už nejsme pouhý výrobce skel nebo zasklení.“

Téměř všechna nová auta tak mají na čelním skle kameru, která pomáhá sledovat okolí a třeba i dá povel dalším systémům vozu k brzdění. „A my plníme požadavky na optické zkreslení tak, aby ta kamera mohla fungovat. A druhá část je zábava. Sklo už není pouze sklo, je to i designový objekt vozu. Má ostatní funkce, které společně s infotainmentem poskytují zábavu na palubě.“

Do budoucna budou podle Ježka, který dříve působil Hořovicích ve vývojovém oddělení, čelní skla snad ještě větší, víc zakřivená, budou mít více funkcí, více aktivních prvků. „Tak, jak se posouváme i k autonomnímu řízení, budeme i nadále více pod tlakem splňovat více požadavků pro systémy na palubě vozu. A zároveň se snažíme i o to, aby sklo mělo aktivní prvky pro posádku, které navozují atmosféru, dokážete si je měnit, poskytují ochranu před sluncem a podobně,“ popisuje a jako příklad uvádí aktivní stínění prosklené střechy ovládané pomocí elektrického pole, které umí měnit průhlednost.

„Vyrobit jedno sklo trvá v řádu dnů, je to závislé od´jeho komplexnosti,“ shrnuje Daniel Ježek a dodává, že nově je velkým tématem legislativou čerstvě vyžadované vyhřívání čelního okna v oblasti kamery, aby se sklo nemlžilo. Připomíná také, že dnes už se okno nevkládá do gumového těsnění, ale lepí.

Rozšiřování kapacity

Hořovický výrobce autoskel Saint-Gobain Sekurit loni utržil přes čtyři miliardy korun a vyprodukoval kolem 1,5 milionu čelních skel. Podobný obrat i objem výroby plánuje i letos. V posledních 13 letech investoval do modernizace a rozšíření závodu přes tři miliardy korun, letos to bude do 100 milionů Kč. „Cílem už není rozšiřovat kapacity, ale investovat do zefektivňování a automatizace výroby skel s vysokou přidanou hodnotou,“ řekl finanční ředitel Jan Červený. Loňské tržby jsou podle něj podobné jako v roce 2022.

„Průběžně pracujeme na zdokonalování výrobního procesu, abychom byli připraveni na všechny výzvy, které před námi stojí při změnách v automobilovém průmyslu,“ uvedl Červený.

Společnost patří do skupiny Saint-Gobain, která zaměstnává 160 000 lidí v 76 zemích. Své výrobky dodává většině velkých automobilek v Evropě. „Úzce spolupracujeme s automobilkami tak, abychom jim sami mohli navrhnout řešení, které by mohli použít ve svých automobilech,“ dodal Červený.

První automobilové sklo vyrobila firma v Hořovicích před 28 lety. Závod, který původně zaměstnával 60 lidí a na jedné poloautomatické lince vyráběl několik stovek tisíc skel ročně, se rozrostl na desetinásobek. Od roku 2011 vybudoval tři nové linky, první plně robotizovanou zprovoznil v roce 2016. O dva roky později se rozjela další pro nadrozměrná čelní skla a panoramatické střechy. Nyní se v hořovickém závodě vyrábějí autoskla na devíti integrovaných linkách.