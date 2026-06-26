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Když v horku najdete v zaparkovaném autě dítě nebo zvíře, jednejte

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Klimatizace dokáže zázraky. Ale těm zázrakům můžete trochu pomoci. | foto: Profimedia.cz

Stačí pár minut z interiéru auta je v tomto horku rozpálená pec. A pootevřené okno nebo parkování ve stínu nepomůže. Pes ani dítě v autě nesmí jen tak čekat, případné zdržení je může stát život.

Je to jen pár týdnů, kdy návštěvník zoo v Brně nechal v zaparkovaném autě psa a paradoxně si šel prohlédnout zvířátka. Naštěstí pes přežil, a to i díky rychlé reakci kolemjdoucích, kteří zavolali městské strážníky.

Nutno říct, že takové chování je spíše extrém. Častěji lidé nechávají děti či psy v autě takzvaně jen na chvilku. Než koupím rohlíky, než natankuji, než si vyřídím poštu. Nebo třeba necháte dítě dospat v autě, protože v autosedačce usnulo těsně před zaparkováním. Jenomže z té chviličky nebo původně nevinného dospání se snadno stane kritická situace s fatálními následky.

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

„I když necháte auto ve stínu, teplota uvnitř extrémně stoupá. Během půl hodiny se dokáže dostat až k 50 stupňům Celsia! Pro dítě je to jistá smrtelná past. Pro miminka a batolata je pobyt v uzavřeném autě smrtelným nebezpečím po patnácti minutách již při venkovní teplotě 25 stupňů. Malé děti jsou citlivější na změny teplot a nemají dokonalou termoregulaci, takže daleko rychleji dochází k dehydrataci, přehřátí organismu a vyčerpání. Vážné poškození zdraví může být otázkou pouhých deseti minut,“ vysvětluje Vladimíra Faferková z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

A pozor, platí, že čím menší a tmavší auto máte, tím rychleji se rozpálí na vyšší teplotu. Věřte, že ani stažené okénko nezachrání dítě před výhní, která ve vozidle vzniká. Je důležité také upozornit, že zapalovač či sprej, které vozíte s sebou, mohou v rozpáleném autě explodovat a zranit posádku vozidla.

Klimatizace dokáže zázraky. Ale těm zázrakům můžete trochu pomoci.

Našel jsem dítě v autě

Například městská policie z Přerova se v posledních horkých dnech začala zaměřovat na zaparkovaná auta. Ne tak úplně kvůli tomu, zda parkují správně. Ale právě kvůli tomu, zda v nich náhodou není zavřený pes, nebo dítě.

Ale takovým kolemjdoucím můžete snadno být i vy. Víte, jak se v takové situaci zachovat? Pokud dítě na podněty reaguje a nevykazuje známky přehřátí (malátnost, zrudnutí obličeje, nadměrné pocení), ihned uvědomte policii, nebo volejte na jakoukoliv tísňovou linku a do jejího příjezdu se snažte s dítětem komunikovat. Jsou-li poblíž lidé, oslovte je a vyšlete je hledat rodiče, kteří mohou dítě vysvobodit ještě před příjezdem policie.

Spící dítě v autě

„Pokud nereaguje na žádný podnět, bez váhání rozbijte okno, u kterého dítě nesedí. Záchrana života je přednější než škoda na majetku. Vytáhněte ho co nejrychleji ven. Každá minuta hraje roli. Bezprostředně poté ihned volejte záchranku. Dítě odneste na chladnější místo. Ochlazujte ho vlažnými obklady postupně od končetin přes trup k hlavě,“ vysvětlila Vladimíra Faferková. A zároveň dodala, že povede-li se vám včas kontaktovat rodiče a hrozí, že budou chtít odjet před konfrontací s policií, zapište si registrační značku vozidla a předejte ji vyslané hlídce.

Pozor na horko v autě, unavuje stejně jako alkohol
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