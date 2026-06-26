Stačí pár minut z interiéru auta je v tomto horku rozpálená pec. A pootevřené okno nebo parkování ve stínu nepomůže. Pes ani dítě v autě nesmí jen tak čekat, případné zdržení je může stát život.
Je to jen pár týdnů, kdy návštěvník zoo v Brně nechal v zaparkovaném autě psa a paradoxně si šel prohlédnout zvířátka. Naštěstí pes přežil, a to i díky rychlé reakci kolemjdoucích, kteří zavolali městské strážníky.
Nutno říct, že takové chování je spíše extrém. Častěji lidé nechávají děti či psy v autě takzvaně jen na chvilku. Než koupím rohlíky, než natankuji, než si vyřídím poštu. Nebo třeba necháte dítě dospat v autě, protože v autosedačce usnulo těsně před zaparkováním. Jenomže z té chviličky nebo původně nevinného dospání se snadno stane kritická situace s fatálními následky.
„I když necháte auto ve stínu, teplota uvnitř extrémně stoupá. Během půl hodiny se dokáže dostat až k 50 stupňům Celsia! Pro dítě je to jistá smrtelná past. Pro miminka a batolata je pobyt v uzavřeném autě smrtelným nebezpečím po patnácti minutách již při venkovní teplotě 25 stupňů. Malé děti jsou citlivější na změny teplot a nemají dokonalou termoregulaci, takže daleko rychleji dochází k dehydrataci, přehřátí organismu a vyčerpání. Vážné poškození zdraví může být otázkou pouhých deseti minut,“ vysvětluje Vladimíra Faferková z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
A pozor, platí, že čím menší a tmavší auto máte, tím rychleji se rozpálí na vyšší teplotu. Věřte, že ani stažené okénko nezachrání dítě před výhní, která ve vozidle vzniká. Je důležité také upozornit, že zapalovač či sprej, které vozíte s sebou, mohou v rozpáleném autě explodovat a zranit posádku vozidla.
Našel jsem dítě v autě
Například městská policie z Přerova se v posledních horkých dnech začala zaměřovat na zaparkovaná auta. Ne tak úplně kvůli tomu, zda parkují správně. Ale právě kvůli tomu, zda v nich náhodou není zavřený pes, nebo dítě.
❗Opakování je matka moudrosti a jednoho psa jsme už z auta tahali! Proto duplikujeme.❗
Je horko! Teploty šly rapidně nahoru a dolů se příliš nechystají. Odborníci v aluminiových čepičkách (pozor, ty se rády přehřívají) splétají konspirační teorie, že jde o záměrné ohřívání ploché planety tajnými spolky za pomocí obřích hořáků umístěných pod zemí, ale na to my moc nejsme. Je zkrátka horko, což dokazují nejen grafické koláče, ale hlavně solné koláče na tričkách a roztažitelnost... gum. Především těch žvýkacích. Na podrážkách bot. Sice jsme globální klimatickou krizi na papíře zrušili, takže neexistuje a věříme, že většina lidí má nějakou inteligenci a zdravý selský rozum, avšak bohužel existují výjimky, které nemají ani jedno. Fatální následky pak potěší obvykle jen komisi hledající finalisty na Darwinovu cenu a diváky televizních novin.
Aby bylo špatných zpráv co nejméně, začali jsme opět provádět kontroly parkovišť. A v tomto případě nám vůbec nejde o to, jak vozy parkují, ale o to, co mají vevnitř. Nebo co by tam být rozhodně nemělo. Děti, zvířata nebo třeba bedýnka plynových zapalovačů za předním sklem. Tak jako Fremeni recyklují na Arrakisu vodu, tak i my recyklujeme každoroční rady, protože to má fakt smysl:
V žádném případě nenechávejte nikoho v autě na vyhřátém parkovišti. I když si říkáte, že budete hned zpět. Věřte, že nebudete. Je horko. Z devíti pokladen v obchodě pojede jedna, vystojíte si frontu jak na Lenina a těsně před vámi bude týpek něco reklamovat. Třeba toho Lenina. Nebo se vám udělá mdlo. Z Lenina. Zamilujete se do toho týpka před vámi nebo prohodíte ledva pár větiček s kámoškou u latéčka. Případně jen ztratíte přehled o čase. A mezitím se ve vaší pojízdné plechové troubě bude péct potomek nebo olgoj-chorchoj, kterého jste dostali k narozeninám a vozíte ho všude s sebou.
Možná tomu nebudete věřit, ale teplota v autě odstaveném na rozpáleném parkovišti na přímém slunci dosáhne během chvíle úctyhodných 70 °C; 158 °F; 343,1499939 K, 617,6761475 °R. Pokud chcete názorný příklad, co se v kokpitu asi tak děje, tak si doma sedněte před vyhřátou troubu a pozorujte, co to dělá s kuřetem.
Uvědomte si, že horko nedělá dobře ani předmětům. Pokud už musíte nechat nějaké věci uvnitř auta, dejte je do kufru, na podlahu nebo je přikryjte. Takový dort, ten se jen rozteče, ale sprej, notebook nebo třeba malý zapalovač na černé palubovce, to už je pecka.
Pokud venčíte rodinného mazlíčka (lhostejno zda jde o psa, lachtana nebo třeba manžela spolu s pitomým švagrem Lojzou, který dal vašim dětem bicí soupravu a trombón), tak to dělejte během ranního či večerního chladu. Vzít je v pravé poledne na procházku a pak je nechat uvázané u kandelábru, zatímco si vy v klidu nakupujete v klimatizovaném obchodě, je hodně hloupý nápad. A hodně bezohledný. Argument, že švára s manželem stejně neradi nakupují, prostě neobstojí.
Když už někoho z nich musíte vzít s sebou, uvažte ho ve stínu a dejte mu misku s vodou. Sami přece taky hodně pijete. Nebo alespoň přiměřeně. Pijete, ne?
Tož, pijte! Ideálně vlažnou vodu nebo neslazený čaj.
Jestliže máte svého čtyřnohého miláčka opatřeného náhubkem, zvolte, pokud možno, volnější druh, aby mohl otevřít tlamu a ochlazovat se dýcháním. Sice riskujete, že vám chlupáč sežere rozjetou jetou žábu, kterou si propasíruje skrz košík, ale aspoň se vám neuvaří.
Podle potřeby noste pokrývku hlavy. Máničky, vlastníci přehazovaček i ti méně obdaření. Ideálně dostatečně vzdušnou. Ne, čapka z hliníkové folie není vhodnou pokrývkou.
⛱Věřte, že plínka přes kočárek sice jakžtakž odstíní sluneční paprsky, ale fakt fest zvýší teplotu uvnitř přibližně o 15 stupňů. Myslíme bavlněnou. Pamperska asi neudělá ani jedno, ale kdo by dával jednorázovou plínku na kočárek. Plenu zkrátka používejte na těch správných místech, což korbička kočárku v létě rozhodně není.
Závěrem platí univerzální pravidlo: Nebuďte lhostejní. Pokud uvidíte někde v autě někoho, kdo tam nepatří, tak zavolejte na tísňovou linku 156 (nebo 158). Týká se to nejen nezvaných pobertů, ale hlavně dětí a zvířat. To samé platí, i pokud uvidíte někoho bez hnutí ležet. Vůbec to nemusí být ten, kdo toho hodně vypil, ale naopak ten, kdo nevypil nic.
22. června 2026 v 7:20, příspěvek archivován: 24. června 2026 v 21:43
Ale takovým kolemjdoucím můžete snadno být i vy. Víte, jak se v takové situaci zachovat? Pokud dítě na podněty reaguje a nevykazuje známky přehřátí (malátnost, zrudnutí obličeje, nadměrné pocení), ihned uvědomte policii, nebo volejte na jakoukoliv tísňovou linku a do jejího příjezdu se snažte s dítětem komunikovat. Jsou-li poblíž lidé, oslovte je a vyšlete je hledat rodiče, kteří mohou dítě vysvobodit ještě před příjezdem policie.
Spící dítě v autě
„Pokud nereaguje na žádný podnět, bez váhání rozbijte okno, u kterého dítě nesedí. Záchrana života je přednější než škoda na majetku. Vytáhněte ho co nejrychleji ven. Každá minuta hraje roli. Bezprostředně poté ihned volejte záchranku. Dítě odneste na chladnější místo. Ochlazujte ho vlažnými obklady postupně od končetin přes trup k hlavě,“ vysvětlila Vladimíra Faferková. A zároveň dodala, že povede-li se vám včas kontaktovat rodiče a hrozí, že budou chtít odjet před konfrontací s policií, zapište si registrační značku vozidla a předejte ji vyslané hlídce.