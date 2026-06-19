Pozor na horko v autě, unavuje stejně jako alkohol

Je prokázáno, že vysoké teploty, především, když trvají několik dnů za sebou, výrazně ovlivňují chování řidičů, ale i chodců nebo cyklistů. Většinou mají lidé v horku problém s udržením potřebné koncentrace, pomaleji reagují a snadněji se unaví a často jsou i podrážděnější.
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„Na silnicích se pohybuje velké množství pomaleji a hůře reagujících lidí. Ti navíc bývají nervóznější a náchylnější k rizikovému i agresivnímu jednání. Prosluněné letní počasí ke všemu vyláká na silnice větší počet cyklistů a motocyklistů. To s sebou nese zvýšený počet vážných dopravních nehod,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.
Vysoké teploty panují také v noci, což má negativní dopad na kvalitu spánku. Ráno na silnice vyrážejí lidé, jejichž kondice rozhodně není optimální. Další den strávený v horku proto snadno zvýší úroveň únavy nejednoho účastníka silničního provozu nad kritickou mez. „Vliv silné únavy je srovnatelný s působením alkoholu ve výši až jednoho promile v krvi. Pravděpodobnost, že řidič zaviní nehodu, narůstá až sedminásobně,“ upřesňuje Autoklub České republiky.
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Podle německé společnosti Dekra čtyřhodinová jízda bez přestávky prodlužuje reakční časy řidičů o plnou polovinu, současně se dvakrát zvyšuje riziko účasti na dopravní nehodě. Avšak po šestihodinovém řidičském maratonu je toto riziko vyšší až 8x. Pocit absolutního bezpečí pro unavené řidiče je falešný zvláště na dálnicích. Dle francouzské Association Prévention Routière tam právě oni způsobí každou třetí tragickou nehodu. „Silně unavený řidič je podobně nebezpečný jako člověk pod vlivem alkoholu. Únava zpomaluje reakce, zužuje pozornost a zhoršuje rozhodování. Na dálnici, kde se jede vysokou rychlostí, může mít i několikasekundové selhání fatální následky,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.
Mikrospánek přijde náhle
A nejde jen o to, že v horku jsme za volantem nervóznější a náchylnější k chybám. Řidičům velmi rychle a snadno hrozí také mikrospánek. Slunce, byť standardně nabíjí energií, umí také unavit. Obzvlášť, když na vás sálá v autě. Mikrospánek přitom trvá zhruba 3 až 15 sekund. Jenomže během této doby člověk nevnímá žádné vnější podněty.
„Zdřímnutí si za volantem po dobu 3 sekund při rychlosti 90 km/h znamená, že vozidlo jede bez řidiče celých 75 metrů. Během nich může vybočit do protisměru, kde protijedoucí šofér nebude mít příliš šancí těžkému střetu zabránit. Rovněž tak si to může neřízený automobil namířit doprava, vyjetí ze silnice v plné rychlosti rozhodně nezůstane pro posádku bez závažných následků. Nemluvě o riziku střetu se stromem či jinou pevnou překážkou. Ovšem spánek může být smrtelně nebezpečný i na dálnici. Během 15 sekund při rychlosti 130 km/h projede neřízený vůz ohromujících 540 metrů,“ upozorňuje Autoklub ČR.
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Nadprůměrné riziko vzniku mikrospánku z únavy hrozí od druhé do páté hodiny ranní. Usnutí za volantem však může překvapit i během dne, nejčastěji mezi třináctou až patnáctou hodinou. Na pozoru by se měli mít hlavně mladí lidé ve věku do 25 let, dále pak lidé trpící poruchami spánku či jedinci pracující na směny.
Únava ovšem číhá i na zkušené řidiče profesionály. Varovat je třeba i dovolenkové řidiče, kteří se vydávají na mnohasetkilometrovou cestu. A na pozoru se musí mít i ti, kdo trpí nespavostí či chorobou zvanou chronická spánková apnoe. Dlouhé hodiny strávené za volantem jsou opravdu únavné.
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Každý řidič by měl po celou dobu jízdy sledovat nejen provoz kolem, ale také sám sebe. Důvod je zcela prostý. Včas zaregistrovat výše uvedené varovné příznaky. Základem je však usedat za volant duševně i tělesně fit, dělat pravidelné přestávky a podle možností se při řízení vozidla střídat.
„Připomínáme, že mezi řidiči kolují tzv. zaručené recepty, jak se udržet za volantem fit. Jejich účinek však nebývá nijak zázračný. Tak třeba krátké otevření oken vozidla za jízdy může vzduch v kabině osvěžit, účinek je ale velmi slabý a krátkodobý. Vypití kávy či jiného nápoje s obsahem kofeinu účinkuje jen chvíli. Někteří řidiči jsou přesvědčeni, že dovedou únavu přemoci vůlí. Bohužel ani to není pravda. Při delším přepínání se může vystavit tragický účet nehoda vlivem mikrospánku. Poslech hlasité hudby také nepatří mezi osvědčené prostředky, navíc řidiče ve zvýšené míře rozptyluje. A kouření za volantem? Určitě nelze doporučit. Okamžitý účinek je v podstatě nulový, a navíc se velmi rychle dostaví unavující vliv zvýšené koncentrace kysličníku uhelnatého v krvi řidiče,“ doplňuje Autoklub ČR.
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„Řidiči by si měli přiznat jednoduchou věc: zastávka není zdržení, ale součást bezpečné cesty. Po dvou hodinách jízdy krátká pauza, protažení, voda, lehké jídlo a čerstvý vzduch. To není slabost. To je rozumné řízení,“ upozorňuje Roman Budský. Káva může pomoci, ale jen omezeně a dočasně. Otevřené okénko osvěží kabinu, ale únavu nevymaže. Hlasitá hudba může řidiče spíše rozptylovat. Nejlepší prevencí zůstává kvalitní spánek před cestou, střídání řidičů, pravidelné přestávky a v případě únavy krátké zdřímnutí na bezpečném místě. Ideálně 15 až 20 minut. I krátká relaxace může výrazně pomoci.
Pozor by si měli dát i motocyklisté. Dlouhá jízda v horku, soustředění, hluk, proudění vzduchu a fyzická náročnost ovládání stroje unavují rychleji, než si řada jezdců připouští. Únava na motorce navíc neznamená jen pomalejší reakci. Může znamenat pád.
„Letní dovolenková cesta má být začátkem odpočinku. Nesmí se stát siláckým testem, kolik hodin člověk vydrží za volantem bez přestávky,“ uzavírá Roman Budský.
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