Pražský veletrh čisté mobility e-Salon 2026 ukazuje, že elektrifikace dnes dokáže nabídnout zajímavá řešení pro téměř každého. Na letňanském výstavišti PVA EXPO je k vidění dosud nejširší přehlídka moderních pohonů na jednom místě. Návštěvníky čeká nejen bohatá paleta čistě elektrických novinek, ale také silná vlna moderních plug-in hybridů a klasických full-hybridů od tradičních evropských i dravých asijských značek.
Podívejte se na galerii, kde se dozvíte vše o vystavených novinkách:
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Do Prahy dorazil čínský supersport, má přes 1 200 koní. Máme fotky