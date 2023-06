Zvýšený Civic se jmenuje ZR-V. Projeli jsme novou hondu s unikátním hybridem

SUV a crossovery patří do nabídky Hondy tradičně, vlastně už třetí dekádu, vždyť CR-V bylo jedním z prvních svého druhu. ZR-V je tak přímý derivát Civicu, ovšem protože u Hondy dbají na to, aby auta taky důstojně fungovala, nezvýšili a neSUVčokovatěli ho tolik. Takže vznikl možná jeden z nejlíp se chovajících crossoverů své kategorie. Dotažený, vypiplaný, vymakaný.

Civic, ten aktuální – už jedenácté generace – patří k nejpovedenějším autům své kategorie. A ZR-V z něj nepokrytě vychází a čerpá. Přední část je pod nafouklými plechy stejná s civicem, pod kapotou je stejný velezajímavý hybridní pohon spojující dvoulitrový čtyřválec se dvěma elektromotory, který bez převodovky pohání přední kola. Posez je taky velmi blízký civicu (vpředu se sedí skoro stejně, vzadu úplně). Záď zas vychází z CR-Včka. K tomu skvělé řízení, příjemné ovládání a dietní spotřeba.

Ale popořádku.

Karoserie 4,6metrového crossoveru (délka 4 568 mm), který má pasovat přesně mezi modely HR-V a CR-V je na pohled mohutná, na pohled o něco přikrčenější než u ostatních do výšky vyhnaných aut této kategorie. U ZR-V se protahovanou siluetou možná dá s přimhouřením oka mluvit o tom, že by mohl být Civicem kombi. A podle nepsaných tradic japonských značek se představení modelu potkává s loni novou Toyotou Corollou Cross, která bude hlavním konkurentem nové Hondy. Toyota svůj crossover ke svému stěžejnímu modelu přihlašuje jménem rovnou, Honda na to jde oklikou. Nutno říci, že ZR-V je mnohem zajímavější a „autovější“.

Skelet ZR-V je posvařován, snýtován a slepen z vysokopevnostních za tepla tvářených ocelí. Na rozdíl od civicu, který má kapotu hliníkovou a víko kufru z pryskyřic, je u ZR-V celá karoserie plechová.

Přední náprava (McPherson) na pomocném hliníkovém rámu a se špičkovým přesným, rychlým a pevným řízením je z civicu, prostřední část mezi nápravami (rozvor 2 657 mm) je svébytná, záď konstrukčně čerpající z CR-V spočívá na víceprvkové nápravě (multilink) se speciálními silentbloky, které podle amplitudy buzení mění charakteristiku. Celé to funguje na výbornou, za jízdy je auto skvěle čitelné.

Jízda na jedničku

Je cítit, že karoserie je supertuhá (i přes rozumných 1 639 kg hmotnosti), víc se naklání na pružinách a tlumičích v obloucích a citlivější cestující vnímá houpání karoserie. Na rozdíl od sportovního štíra civicu je boubelatější tělo ZR-V přeci jen cítit. To je velký rozdíl od přikrčeného bratra, který se v zatáčkách naklání jen minimálně. I v ZR-V se ovšem podařilo zachovat výborný kontakt řidiče s autem.

Podvozek je jistý, pevný, v oblouku se auto opře do náprav a jistě jej vykrouží. Stabilitu jízdy podtrhuje nastavení pohonu, který v zatáčkovitých úsecích udržuje vyšší otáčky motoru pro hladké a pohotové zrychlení na výjezdu z oblouku.

Odpružení je tvrdší, ale nerovnosti elasticky tlumí bez lomozu od kol. Snad jen odhlučnění by mohlo být o fous lepší, aerodynamický svist je chvílemi výraznější a pisklavý.

Prostor a výhled

Kabina je na poměry Hondy zařízena střízlivě a srozumitelně. Klimatizace má ovládání tlačítky a točítky, to je prima. Palubní štít nabízí tolik informací, až se v tom na první pohled ztratíte, rychlost jakou jedete ale ukáže srozumitelně a případně ji zopakuje na head-up displeji. Zbytek si časem osaháte. Oproti změti a chaosu palubních počítačů předchozích hond je to mnohem lepší a přehlednější.

Líbil se prostor do šířky na předních sedadlech a nízká subtilní přístrojovka. Vzadu je místa taky dost, prima je rovná podlaha bez středového tunelu. Je tam hodně místa pro kolena a akorát pro hlavu.

380litrový kufr je dobře přístupný, líbí se funkce, která jeho víko nejen otevře pohybem špičky boty pod nárazníkem, ale taky zavře. Zmáčknete tlačítko, popadnete krabici z kufru a jednoduše odejdete; stačí mít klíč v kapse - auto zavře víko a zamkne se.

Řidič má dobrý výhled do všech stran, skvělé jsou tenké sloupky. Pohled přes širokou a mohutnou kapotu bude některým hodně vyhovovat - je spousta těch, co přesedají ze starších aut a „chybějící“ strmě klesající kapota jim nevyhovuje.

Unikátní hybrid

A pod ní je ta strojovna. Hybrid, který se úplně vymyká všemu, co dnes autoprůmysl nabízí. Inženýři Hondy zas chtěli jít vlastní cestou. A tak vznikl hybridní systém Honda e:HEV. Benzinový atmosferický přímovstřikový čtyřválcový dvoulitr s proměnným časováním i zdvihem ventilů (VTEC + EVTC) je tu hlavně jako výrobce elektřiny (má 105 kW/143 koní a 186 Nm). Ovšem tak jednoduché to není. Mezi ním a koly přední nápravy je jsou vloženy ještě dva elektromotory, jeden funguje jako generátor, který živí trakční baterii (1,05 kWh. 72 článků, 36,4 kg) a z ní bere elektřinu druhý elektromotor roztáčející kola, ten přidává 184 koní a 315 Nm. Tak pracuje kupříkladu podobně koncipovaný hybridní pohon Nissanu. Jenže u Hondy je ještě mezi elektromotory (které svým rozsahem otáček – až 14 tisíc ot. – umožňují plně nahradit převodovku) vložena spojka. Ta se sepne a propojí čtyřválec s koly v rychlostech od asi osmdesáti kilometrů v hodině někam ke 130. To odpovídá přibližně čtvrtému až pátému převodovému stupni u převodovky.

Kotaro Yamamoto pro iDNES.cz vysvětluje, že přímé spojení je zde pro zvýšení efektivity, převod mechanické práce motoru na elektřinu a pak zpět na mechanickou práci na kola totiž znamená asi dvacetiprocentní ztráty. V nižších a vyšších rychlostech pak auto pracuje vlastně jako elektromobil s elektrárnou na palubě. V nižších, protože právě v nich dává smysl jezdit na elektřinu a ve vyšších proto, že spalovací motor pracující v Atkinsonově cyklu ve vysokých otáčkách ztrácí na efektivitě. V těch ideálních, které jsou podle Yamamota v rozmezí přibližně 1 500 až 3 500 otáčkami ovšem pracuje s velmi vysokou 41procentní účinností. Spalovací motor nabije akumulátor podle Yamamota asi za minutu, když se přidá rekuperační dobíjení při jízdě z kopce, zkrátí se čas asi na polovinu.

Jak to funguje v reálu? Skvěle. Auto je perfektně odladěné, jede hezky „nakulato“, příjemně. Při produpnutí pedálu plynu se motor ryčně ozve, špendlení sedačky ZR-V nepředvede, ale svižně auto rozpohybuje. Moc se líbí řízení a celkové vyvážení. Řidič vnímá, že hybridní systém funguje efektivně, zrychlení na stovku za 8 sekund je slušné, koncepce pohonu navíc odbourává gumový pocit jízdy vlastní hybridnům (typicky Toyota). Maximálka 173 km/h je v intencích hybridizovaných aut a elektrifikované doby, které se nechce jezdit rychle.

Klidnou jízdou po dálnici a svižnou po zaklikacených okreskách a ve městě jsme se pohybovali mezi šesti a sedmi litry (líbí se 57litrová nádrž na benzin). Zkušenosti s civicem říkají, že pohon umí jezdit s opravdu dietní spotřebou. ZR-V je ovšem větší, vyšší a boubelatější.

Honda prý cílí s novým zvýšeným Civicem na takzvané „postfamily“ , přesněji na 45 až 55leté zákazníky s odrostlými dětmi, kteří chtěji stylový prostorný crossover, který vypadá šmrncovně. Základní cenou 939 900 Kč včetně DPH je to velmi slušná nabídka.