Prelude je postavené podle dnes nevídaného receptu: lehkonohé, hbité a obratné kupé ze staré školy. Není to drsný dálniční bijec ani okreskový rváč, ale hrdina všedního dne – malé gran turismo pro každodenní radost z jízdy. Spotřeba se drží pod sedmi litry, při normální jízdě vystačí s pěti; komfort i výbava odpovídají modernímu GT. V době, kdy svět zaplavila nafouklá SUV, je prelude osvěžující výjimkou. Je to auto pro řidiče, kteří chtějí souznění se strojem, ne jen dopravní prostředek.
Po pětadvaceti letech se do nabídky Hondy vrací jedno z jejích nejslavnějších jmen japonského autosvěta. První prelude se představil už v roce 1978, poslední pátá generace sjela z výrobní linky v roce 2001. Teď přijíždí šesté vydání, vyráběné v Japonsku, které se snaží oživit dávno zapomenutou kategorii – kompaktní sportovní kupé.
Zatímco všech pět předchozích generací technicky vycházelo z většího modelu Accord, nový Prelude má základ v menším Civicu. Podvozek pochází z ostré verze Civic Type R, zatímco pohon přebírá z hybridního Civicu e:HEV. Všechno to vycizelovali do extrémně zajímavého a poutavého celku.
Puristické kupé v době SUV
Prelude je jedním z mála kupé masové značky, které dnes vůbec existují. Ostatní výrobci už tento typ karoserie vzdali a nabízejí „sportovní“ SUV nebo čtyřdveřová kupé. Honda jde proti proudu: nabízí puristické dvoudveřové kupé pro každý den – přesně jako bývaly Fiat Coupé či Opel Calibra, nebo ještě dříve třeba Volkswagen Scirocco.
Je to kočkolap pro každý den – stylové, nízké, lehkonohé a hravé auto, které nevypadá jako přerostlá obluda. Do práce vás odveze pohodlně, o víkendu s ním uděláte parádu v zatáčkách i před kavárnou.
Unikátní hybrid
Pod kapotou pracuje plně hybridní systém e:HEV, který kombinuje lithium-iontový akumulátor (72 článků) se dvěma kompaktními elektromotory a dvoulitrovým čtyřválcem s přímým vstřikováním pracujícím v Atkinsonově cyklu.
Výkon činí 135 kW (184 koní), systémový točivý moment je 315 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 8,2 sekundy, maximální rychlost je 188 km/h.
Honda techniku popisuje jako sériově-paralelní hybrid: většinu času pohání kola elektromotor, spalovací motor slouží jako generátor. Při vyšších rychlostech (cca 80 km/h) se pomocí spojky propojí přímo ke kolům.
Převodovku nepotřebuje
„Nemá převodovku. Spalovák přes generátor živí baterku a pohání elektromotor. Se zvyšujícími se otáčkami zvyšuje proud – a tím výkon a rychlost. Jako u autíčka na autodromu,“ popisuje technický guru evropského zastoupení značky Kotaro Yamamoto.
Prelude sice žádnou klasickou převodovku nemá, ale Honda vynalezla systém S+ Shift, který simuluje osmistupňovou sekvenční skříň. Ovládá se pádly pod volantem – zároveň slouží k řízení rekuperačního brzdění. Hybrid se chová jako klasický automat, plynule ‚řadí‘ a dokonce umí i meziplyny při podřazování. Na přístrojovém štítu se při aktivaci systému objeví virtuální otáčkoměr a auto mění zvuk i chování jako při skutečném řazení. K dispozici je také šest úrovní rekuperačního zpomalení, které lze měnit pádly.
Kluzák
Podvozek nového preludu stojí mezi běžným civicem a nasupenou verzí Type R – je tedy tuhý, ale nikoli prkenný. Auto používá elektromagneticky ovládané adaptivní tlumiče, které ovládají čidla snímající zdvih kol i přetížení ve třech osách (X, Y, Z). „Tlumiče vyvažováním přechodného zatížení optimalizují přilnavost jednotlivých kol a zvyšují rychlost průjezdu zatáček. Potlačují naklánění při přenosu hmotnosti,“ vysvětluje Honda. K tomu může řidič volit jízdní režimy, které mění naladění řízení, motoru i zvukový projev.
Honda přirovnává jízdu preludem ke kluzáku: efektivní, plynulá, harmonická, přitom rychlejší, než se zdá. Kluzák je podle Yamamota symbolem efektivity – ale umí i akrobatické manévry. A takové je i Prelude.
Čistá stopa, profesorská jízda
Prelude je klasická předokolka Hondy, s dokonalým řízením – rychlým, přesným a mechanicky čitelným. Přední náprava využívá oddělené těhlice a hnací hřídele stejné tuhosti, aby eliminovala tahání za volant. Do oblouku se vrhá s ochotou, aby se dostala do nedotáčivosti, musíte být opravdu neomalení. Honda používá systém přibrzďování vnitřního kola, který pomáhá auto stočit do zatáčky ještě dřív, než začne klouzat. „U nového prelude systém reaguje ještě dřív a pomáhá navést vozidlo do vrcholu zatáčky přesněji,“ říká Yamamoto.
Prelude vás naučí jezdit čistě – brzdění je totiž největší zabiják rychlosti. Zatáčkami se s autem „protáhnete“, ani nevíte jak. Brzdy jsou zpočátku trochu tupé – jako u všech hybridů nejdřív brzdí rekuperací, teprve pak hydraulicky.
Délka je 4,5 metru, rozvor 2,6 metru, hmotnost 1 480 kg (63 % na přední nápravě). Na papíře působí větší, ale uvnitř je to čistokrevné kupé. Zadní sedadla jsou nouzová, na hlavu i nohy chybí místo – je to opravdu auto pro dva, dozadu se třetí vejde jen na pár kilometrů. Pozice za volantem je perfektní: sedíte nízko, výhled ven je výborný, řízení fantastické. Kufr má 269 litrů a otevírá se jako liftback – s víkem i zadním sklem. Nakládací práh je ale vysoký, takže kufr působí jako hlubší vanička.
Prelude stojí na 19palcových kolech (235 mm šířka), má elegantní proporce a kompaktní, sportovní siluetu. Honda nabídne jen čtyři barvy, přičemž nejvýraznější je šmoulí modrá známá z Civicu Type R. Bohužel chybí tradiční hondí červená, což je největší hřích.
Prelude se bude prodávat pouze v jediné motorizaci a výbavě, jeho cena začíná na 1,2 milionu korun. To je zhruba o 200 tisíc více než za Civic, ale dává to smysl. Za příplatek dostanete unikátní karoserii, techniku z Type R a jedinečný řidičský zážitek. Hlavními trhy budou USA a Japonsko, ale i v Evropě je zájem enormní – první série je prakticky vyprodaná. Jiné takové auto už prostě není.