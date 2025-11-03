První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

František Dvořák
Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost musíte vydobýt jinak.

Prelude je postavené podle dnes nevídaného receptu: lehkonohé, hbité a obratné kupé ze staré školy. Není to drsný dálniční bijec ani okreskový rváč, ale hrdina všedního dne – malé gran turismo pro každodenní radost z jízdy. Spotřeba se drží pod sedmi litry, při normální jízdě vystačí s pěti; komfort i výbava odpovídají modernímu GT. V době, kdy svět zaplavila nafouklá SUV, je prelude osvěžující výjimkou. Je to auto pro řidiče, kteří chtějí souznění se strojem, ne jen dopravní prostředek.

Honda Prelude
Honda Prelude
Honda Prelude
Honda Prelude
Honda Prelude
67 fotografií

Po pětadvaceti letech se do nabídky Hondy vrací jedno z jejích nejslavnějších jmen japonského autosvěta. První prelude se představil už v roce 1978, poslední pátá generace sjela z výrobní linky v roce 2001. Teď přijíždí šesté vydání, vyráběné v Japonsku, které se snaží oživit dávno zapomenutou kategorii – kompaktní sportovní kupé.

Zatímco všech pět předchozích generací technicky vycházelo z většího modelu Accord, nový Prelude má základ v menším Civicu. Podvozek pochází z ostré verze Civic Type R, zatímco pohon přebírá z hybridního Civicu e:HEV. Všechno to vycizelovali do extrémně zajímavého a poutavého celku.

Puristické kupé v době SUV

Prelude je jedním z mála kupé masové značky, které dnes vůbec existují. Ostatní výrobci už tento typ karoserie vzdali a nabízejí „sportovní“ SUV nebo čtyřdveřová kupé. Honda jde proti proudu: nabízí puristické dvoudveřové kupé pro každý den – přesně jako bývaly Fiat Coupé či Opel Calibra, nebo ještě dříve třeba Volkswagen Scirocco.

Je to kočkolap pro každý den – stylové, nízké, lehkonohé a hravé auto, které nevypadá jako přerostlá obluda. Do práce vás odveze pohodlně, o víkendu s ním uděláte parádu v zatáčkách i před kavárnou.

Unikátní hybrid

Pod kapotou pracuje plně hybridní systém e:HEV, který kombinuje lithium-iontový akumulátor (72 článků) se dvěma kompaktními elektromotory a dvoulitrovým čtyřválcem s přímým vstřikováním pracujícím v Atkinsonově cyklu.

Výkon činí 135 kW (184 koní), systémový točivý moment je 315 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 8,2 sekundy, maximální rychlost je 188 km/h.

Honda techniku popisuje jako sériově-paralelní hybrid: většinu času pohání kola elektromotor, spalovací motor slouží jako generátor. Při vyšších rychlostech (cca 80 km/h) se pomocí spojky propojí přímo ke kolům.

Převodovku nepotřebuje

„Nemá převodovku. Spalovák přes generátor živí baterku a pohání elektromotor. Se zvyšujícími se otáčkami zvyšuje proud – a tím výkon a rychlost. Jako u autíčka na autodromu,“ popisuje technický guru evropského zastoupení značky Kotaro Yamamoto.

Prelude sice žádnou klasickou převodovku nemá, ale Honda vynalezla systém S+ Shift, který simuluje osmistupňovou sekvenční skříň. Ovládá se pádly pod volantem – zároveň slouží k řízení rekuperačního brzdění. Hybrid se chová jako klasický automat, plynule ‚řadí‘ a dokonce umí i meziplyny při podřazování. Na přístrojovém štítu se při aktivaci systému objeví virtuální otáčkoměr a auto mění zvuk i chování jako při skutečném řazení. K dispozici je také šest úrovní rekuperačního zpomalení, které lze měnit pádly.

Kluzák

Podvozek nového preludu stojí mezi běžným civicem a nasupenou verzí Type R – je tedy tuhý, ale nikoli prkenný. Auto používá elektromagneticky ovládané adaptivní tlumiče, které ovládají čidla snímající zdvih kol i přetížení ve třech osách (X, Y, Z). „Tlumiče vyvažováním přechodného zatížení optimalizují přilnavost jednotlivých kol a zvyšují rychlost průjezdu zatáček. Potlačují naklánění při přenosu hmotnosti,“ vysvětluje Honda. K tomu může řidič volit jízdní režimy, které mění naladění řízení, motoru i zvukový projev.

Honda přirovnává jízdu preludem ke kluzáku: efektivní, plynulá, harmonická, přitom rychlejší, než se zdá. Kluzák je podle Yamamota symbolem efektivity – ale umí i akrobatické manévry. A takové je i Prelude.

Čistá stopa, profesorská jízda

Prelude je klasická předokolka Hondy, s dokonalým řízením – rychlým, přesným a mechanicky čitelným. Přední náprava využívá oddělené těhlice a hnací hřídele stejné tuhosti, aby eliminovala tahání za volant. Do oblouku se vrhá s ochotou, aby se dostala do nedotáčivosti, musíte být opravdu neomalení. Honda používá systém přibrzďování vnitřního kola, který pomáhá auto stočit do zatáčky ještě dřív, než začne klouzat. „U nového prelude systém reaguje ještě dřív a pomáhá navést vozidlo do vrcholu zatáčky přesněji,“ říká Yamamoto.

Prelude vás naučí jezdit čistě – brzdění je totiž největší zabiják rychlosti. Zatáčkami se s autem „protáhnete“, ani nevíte jak. Brzdy jsou zpočátku trochu tupé – jako u všech hybridů nejdřív brzdí rekuperací, teprve pak hydraulicky.

Délka je 4,5 metru, rozvor 2,6 metru, hmotnost 1 480 kg (63 % na přední nápravě). Na papíře působí větší, ale uvnitř je to čistokrevné kupé. Zadní sedadla jsou nouzová, na hlavu i nohy chybí místo – je to opravdu auto pro dva, dozadu se třetí vejde jen na pár kilometrů. Pozice za volantem je perfektní: sedíte nízko, výhled ven je výborný, řízení fantastické. Kufr má 269 litrů a otevírá se jako liftback – s víkem i zadním sklem. Nakládací práh je ale vysoký, takže kufr působí jako hlubší vanička.

Prelude stojí na 19palcových kolech (235 mm šířka), má elegantní proporce a kompaktní, sportovní siluetu. Honda nabídne jen čtyři barvy, přičemž nejvýraznější je šmoulí modrá známá z Civicu Type R. Bohužel chybí tradiční hondí červená, což je největší hřích.

Prelude se bude prodávat pouze v jediné motorizaci a výbavě, jeho cena začíná na 1,2 milionu korun. To je zhruba o 200 tisíc více než za Civic, ale dává to smysl. Za příplatek dostanete unikátní karoserii, techniku z Type R a jedinečný řidičský zážitek. Hlavními trhy budou USA a Japonsko, ale i v Evropě je zájem enormní – první série je prakticky vyprodaná. Jiné takové auto už prostě není.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům

Příběh samostatného československého státu, to je i příběh značek Laurin & Klement a Škoda. Mladoboleslavská automobilka letos slaví 130 let. A jak nejlépe to oslavit? Tím, že vytáhnete ty nejlepší,...

Nebezpečné kliky dveří u aut skončí. Při nehodách kvůli nim uhořela řada lidí

Jsou symbolem luxusu, pokroku a špičkové aerodynamiky. Výklopné a zásuvné kliky dveří, které proslavila Tesla a jež převzaly desítky dalších značek se však za dva roky stanou minulostí. Po sérii...

Aplikace Waze vám ušetří zajížďku, ale může vás stát tisíce na pokutách

Bez online map už si většina z nás cestování neumí představit. Nevděčnou roli nespolehlivého navigátora s papírovou mapou už dávno nezastává spolujezdec, ale chytré aplikace v mobilních telefonech....

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

3. listopadu 2025

Velký test zimních pneu ADACu pro octavii a superb. 11 z 31 jich selhalo

Německý autoklub ADAC ve velkém testu zimních pneumatik důkladně prověřil 31 plášťů rozměru 225/40 R18, který používají auta nižší střední a střední třídy včetně Škody Octavia a Superb. Některé mohou...

3. listopadu 2025

Uzávěrky diferenciálů v akci. S tankodromem zápolily expediční speciály

Od osmikolového kolosu až po „malé“ dodávky či pick-upy. Takový rozptyl měla expediční vozidla, která se sjela na prvním ročníku VejnyWood Offroad Experience ve středočeských Milovicích.

2. listopadu 2025

Na přezutí zimních pneumatik se v některých servisech v Praze nyní čeká až měsíc

Nejkratší doba objednání v pražských pneuservisech na přezouvání na zimní pneumatiky je v současné době zhruba týden a někde mají nejbližší volné termíny až na konci listopadu.

2. listopadu 2025

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

1. listopadu 2025  12:06

Aplikace Waze vám ušetří zajížďku, ale může vás stát tisíce na pokutách

Bez online map už si většina z nás cestování neumí představit. Nevděčnou roli nespolehlivého navigátora s papírovou mapou už dávno nezastává spolujezdec, ale chytré aplikace v mobilních telefonech....

1. listopadu 2025

Nové policejní kodiaqy klamou tělem. Pod vizáží základní verze je motor z RS

Policie České republiky zahájila zásadní obměnu vozového parku. Do konce letošního roku do něj zařadí 352 kusů SUV Škoda Kodiaq ve speciální policejní úpravě. Dnes si policisté na testovacím polygonu...

31. října 2025  16:17

Konečně záchrana pro silničáře. Britové vyvíjejí asfalt, který se opraví sám

Premium

Prodloužit životnost povrchu vozovek o třetinu, razantně snížit náklady na jejich opravy. Pro silničáře ze Spojeného království to zní jako sen. Vzdálený pravdě a neskutečný. Jenže s pomocí...

31. října 2025

Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů

Exkluzivně

Volba evropského Vozu roku 2026 (Car of the Year) zná své finalisty. Mezinárodní porota právě oznámila sedm automobilových novinek, které se utkají o prestižní titul. A v elitní sedmičce je i jedna...

31. října 2025,  aktualizováno  11:11

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

31. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Musk je nejbohatší na světě. Teslu by mohl opustit, pokud nedostane 21 bilionů

Elon Musk by mohl odejít z pozice generálního ředitele společnosti Tesla, pokud akcionáři neschválí navrhovaný balíček jeho odměn ve výši až bilionu dolarů (téměř 21 bilionů Kč).

30. října 2025,  aktualizováno  19:22

Zisk Porsche klesl za uplynulé tři kvartály o 95,9 procenta

Automobilce Porsche klesl za uplynulé tři kvartály zisk po zdanění meziročně o 95,9 procenta na 114 milionů eur (asi 2,8 miliardy Kč), informoval slavný výrobce luxusních sportovních vozů.

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.