Japonské motorky vládnou světu, jejich tažení začalo přes ostrov Man

Je třetí červnový víkend 1954. Depem legendární Tourist Trophy na ostrově Man, ležícím mezi Anglií a Irskem, se téměř bez povšimnutí prochází starší Japonec s brýlemi. Nakukuje pod ruky mechanikům. Jde se podívat podél trati. Pár týdnů předtím napsal doma v Japonsku svým spolupracovníkům dopis.

„Rozhodl jsem se, že budeme závodit na Tourist Trophy na ostrově Man. Je to velká výzva, ale my ji musíme přijmout, abychom prověřili životaschopnost japonských průmyslových technologií a ukázali ji světu. Tímto vám sděluji můj pevný záměr závodit na závodech Tourist Trophy a prohlašuji, že se svými nejbližšími spolupracovníky vložím všechnu svoji energii a tvůrčí úsilí do toho, abychom zvítězili.“

Ten nenápadný brýlatý Japonec se jmenoval Sóičiró Honda. A jen šest let předtím založil v rozbombardovaném Japonsku továrnu nesoucí jeho jméno.