Autonovinky do nemocnice, pod stůl nebo do přírody. Žene se i Lancia Delta

Proč Maserati MC20 Cabrio přiváží zatím jen samé mraky? Čím vším na Teslu Model 3 zaútočí čínské Nio ET5? Jak vypadá japonský minibydlík, který dokáže vytvořit atmosféru horské chaty? Do jak malé krabice lze složit elektrická minimotorka? Jak rychle jezdí „nemocniční“ honda?

Skládací motocykl od tvůrce robotů

Japonci jsou mistři v miniaturizaci, vzpomeňme třeba na skládací motocykl Honda Motocompo z počátku 80. let, který se vešel do zavazadlového prostoru Hondy Jazz. Nový výtvor, který navrhl mladý japonský designér Takamitsu Ikoma, jde ještě dál. Po několika letech navrhování hraček a robotů se Ikoma rozhodl vyplnit mezeru na trhu a postavit elektrický minimotocykl Tatamel Bike, který po složení do „škatule“ o délce 70, výšce 68 a šířce 26 centimetrů dáte v práci pod stůl. Dosáhne nejvyšší rychlosti 40 km/h a lithium-železofosfátová baterie s kapacitou 12 Ah mu umožňuje ujet na jedno nabití přibližně 50 km. V současné době se start-up Icoma zabývá získáváním finančních prostředků na zahájení hromadné výroby.