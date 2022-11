Ojetá Honda Jazz. Když chcete levně jezdit a ne opravovat a platit

I ojetiny zdražují a navíc jsou moderní auta velmi složitá především kvůli nezbytným systémům čištění emisí. Například diesely se už pomalu přestávají na trhu ojetin zcela vyplácet.

Drahé vstřikovače a částicové filtry už zlikvidovaly mnoho rodinných rozpočtů, teď se k tomu přidávají i systémy AdBlue s dodatečnými nádržemi, senzory a čerpadly. To jsou zase položky za tisíce (spíše desetitisíce), které by v autě jinak vůbec nemusely být a fungovalo by i bez nich.

Naštěstí se dají pořád koupit auta, která tyto drahé vymoženosti nemají, takže jsou jednoduchá, spolehlivá a hlavně servisně nenáročná. Stále mohou být provozována s malými rozpočty a do rodinných úspor neudělají díru. Takovým je třeba Honda Jazz druhé generace prodávaná v letech 2008 až 2015.