Primárně byly tyto vozy určené hlavně pro šetřílky. Zábavu za volantem jste od nich nedostali (pokud tedy neberete jako zábavu nahánění desetinek litrů spotřeby). Honda však vždycky uměla nabídnout zajímavé sportovní vozy, a tak se v Japonsku rozhodli vzít část pohonu hybridu Insight a zkusit ho naroubovat do kompaktního sportovního vozu. Výsledkem bylo zajímavé aerodynamické kupé CR-Z, odkazující na legendární kupé CRX z 80. let.
Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit
Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...
Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit
Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...
Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film
Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...
Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum
Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...
Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné
Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...
Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura
Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...
Hybrid s manuálem Honda CR-Z je unikát každým coulem. Bazarovky se nebojte
Japonské automobilky jsou známé svým neortodoxním přístupem k řešení různých technických požadavků. Někdy se z toho stane hit, jindy šlápnou vedle. Například Toyota a její hybridní Prius vlastně...
Změny pro řidiče 2026: méně papírování a zbytečných návštěv úřadů
Od nového roku mohou prvořidiči usednout za volant hned po úspěšném složení zkoušky. To je jedna z mnoha změn pro řidiče v roce 2026, které připravilo ministerstvo dopravy. Většina přináší méně...
Sny kluků z venkova rozzářily japonské silnice. Z rebelů jsou umělci tuningu
Světla, vlaječky, chrom. A klukovské sny o nekonečné silnici. Na japonském venkově kdysi vyrůstala generace, pro kterou byly náklaďáky symbolem svobody. Jejich snům pak dala konkrétnější obrysy...
Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD
Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslouchejte, jak řve
Martin Prokop odstartuje v sobotu třetího ledna do své další dakarské rally. Český závodník, kterému čte itinerář navigátor Viktor Chytka, patří mezi absolutní špičku v kategorii automobilů. Letos...
Autovidea, která vás baví: svezení unikáty a návštěva v mučírně škodovek
V autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve většině z nich bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se na výběr těch, která vás zaujala.
Bouralo pivo s kořalkou, ne já! Boj s alkoholem za volantem začal před 65 lety
Už několik desítek let jsou řidiči vychovávaní v tom, že alkohol za volant nepatří. Jako první tlačila na jeho zákaz pro řidiče tehdy známá lékařka. Od prvního ledna 1961 se „pod vlivem“ řídit nesmí....
Kterak se státi dobrým šoférem. Kandidát nemá býti náchylný k opilství
V souvislosti s novým rokem se objevují různá předsevzetí. Což takhle stát se lepším řidičem? Přinášíme několik sice starších, ale vesměs stále platných rad aneb jak viděl ve 30. letech minulého...
Jaguar oslavil devadesátiny na dně bazénu. Zavzpomínejte na jeho nejlepší auta
Jaguar oslavil 90. výročí. A jak tento milník Britové oslavili? Tím, že vyrobili své úplně poslední auto se spalovacím motorem. Momentálně značka nic nevyrábí a chystá se na elektrický přerod. Její...