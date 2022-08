Honda Civic má svůj unikátní hybrid. Novou generaci jsme prozkoumali

Je to léty prověřená rutina. Životní cyklus běžného automobilu se pohybuje kolem sedmi let. V půlce tohoto údobí se objeví facelift, jehož podoba je hotová už při premiéře daného vozidla, přičemž u luxusních a sportovních typů tato lhůta bývá pochopitelně delší. Donedávna všechny světové automobilky plánovaly vývoj na deset patnáct let dopředu, ale nyní je, kromě nedostatku surovin a klíčových komponentů, sužuje rovněž legislativní nejistota.

Aférou Dieselgate akcentovaný boj proti spalovacím motorům v Evropě dosáhl stavu, v němž motorista neví, jestli jej po nákupu nového vozu s ním třeba napřesrok nevykáží z místa jeho bydliště, a výrobce na druhé straně netuší, co mu předpisy v následujících letech vůbec dovolí produkovat. Vždyť třeba stále neexistuje podoba emisní směrnice EU7, která přesto může být nasazena v řádu měsíců.

Velké automobilové koncerny a jejich aliance pospíchají cestou bezhlavé elektrifikace, přičemž využívají svých horentních rozpočtů či nadstandardních velkoobchodních vztahů s dodavateli, ale chybí jim auta pro současnost.

Honda je mezi automobilkami v podstatě „pidižvíkem“ bez velkého partnera (loni vyrobili 4,1 milionu vozů), ale zůstává největším světovým producentem motocyklů i hegemonem v oblasti motorů pro letouny či lodě. Možná i proto umí tak efektivně manévrovat i v prostoru osobních automobilů a reagovat na rychlé legislativní změny.

Když se v polovině sedmdesátých let na československém trhu objevily v omezených počtech dodávané vozy Honda Civic první generace, šlo o technicky mimořádně vyspělé malé vozy s délkou kolem 3,5 metru. Nesmrtelnou slávu u nás jménu Civic přinesl stříbrný exemplář, jímž (ze zcela nejasného důvodu a pod přísným dohledem) jezdil doktor Blažej v populárním seriálu Nemocnice na kraji města.

Češi si od té doby civicy oblíbili, marketingově skvěle zapracovalo zejména nasazení mimořádně rychlých modelů Type-R, které bořily rychlostní rekordy v kategorii „hot-hatch“. Desátá generace vstoupila v Evropě do prodejů na konci roku 2017, ale již na počátku letošního léta přijela generace v pořadí jedenáctá, a zcela nová.

Velikostně vůz za ty roky narostl do podoby blížící se rodinnému vozu. Na všech sedadlech je sice dostatek místa ve všech směrech, sedadlo spolujezdce však překvapivě nemůže mít regulaci výšky a zavazadlový prostor v základním objemu pojme jen něco přes 400 litrů nákladu. Za pozornost stojí jeho prakticky rovná podlaha a znamenitá využitelnost bez slepých zákoutí, jakož i krycí roleta, svinovaná atypicky nikoli podélně, ale napříč vozem.

Design ponechme na individuálním hodnocení, důležitější je skutečnost, že nový Civic mezigeneračně docela výrazně změnil své proporce: přední převis liftbacku je o 15 mm delší a zároveň kapota má svým sklonem blíže k rovině vozovky (její zadní hrana je o 25 mm níže, než byla dosud), což s přispěním o 50 mm vzad posunutými patami sloupků A podtrhuje délku celé přídě.

A další novinka. Zadní náprava se v rámci prodloužení rozvoru o 35 mm viditelně posunula vzad na úkor zadního, o 20 mm zkráceného převisu. Celá porce z nárůstu rozvoru se promítla do prodloužení místa pro nohy cestujících na zadních sedadlech, zatímco objem zavazadlového prostoru i přes zástavbu akumulátoru klesl v minimální i maximální využitelné rovině pouze v řádu litrů. A nový Civic je k tomu o 27 mm nižší, než byl dosud.

Palubní deska i středová konzole vykazují rozumné vodorovné linie, což přináší ničím nerušený prostor pro kolena a řadu odkládacích schránek. Exponovaná místa středové konzoly jsou potažena speciálním, otěruvzdorným materiálem, jenž má výbava Advance i na vnitřních obkladech dveří. Hlavní ventilační otvory se skrývají ve zdánlivě jednolitém pásu krytém mřížkou s voštinovou strukturou (tvarovány jsou tak, aby co možná nejméně obtěžovaly přímým průvanem tváře a paže cestujících), ovládání je tlačítkové a klimatizaci naštěstí zůstal vyčleněn samostatný panel.

Nicméně vše ostatní je již integrováno do visutého devítipalcového dotykového panelu. Soustava nabízí plnou integraci on-line služeb a chytrých telefonů a působí přehledným dojmem. Vylepšený infotainment Honda lze u typu Civic ovládat prostřednictvím rychle reagující obrazovky i hlasem. Ovládací prvky a jednotlivé nabídky jsou optimalizovány s cílem minimalizovat pohyb očí nahoru a dolů a podpořit jednoduché a rychlé ovládání.

Jen jako hybrid

Pokud vás zajímá technika, budete mít z Hondy Civic jedenácté generace opravdu radost, protože je skutečně o čem psát. A začněme hned u motoru. Dosavadní Civic sázel na zážehové, turbodmychadlem přeplňované tříválce (1,0 l) a čtyřválce (1,5 l; na některých trzích byl i 1,6l diesel, ale u nás ne), novinka však přijíždí výhradně coby benzínový hybrid, odvozený z agregátu v SUV CR-V.

Poháněcí ústrojí Honda e:HEV má však v Civicu proti CR-V nepatrně vyšší nejvyšší točivý moment zážehového dvoulitru (186 N.m při 4500 min-1) a mírně odlišnou charakteristiku, a to už proto, neboť přešel z nepřímého na přímé vstřikování paliva. To díky přesnější regulaci a v součinnosti s proměnným časováním i zdvihem ventilů (VTEC + EVTC) umožnilo motor v určitých situacích přivést do Atkinsonova pracovního cyklu.

Atmosféricky plněný čtyřválec s vnitřním spalováním však funguje prakticky pouze jako zdroj elektrické energie pro elektromotor. Ten najdeme uložený na společném hřídeli s generátorem a propojený důmyslnou, avšak docela jednoduchou soustavou spojek ve společný celek se spalovacím motorem.

Honda Civic e:HEV

Ten se svým výkonem až 143 koní při 6000 otáčkách za minutu do pohybu vozu přímo zapojuje dle uvážení elektroniky teprve v rychlostech nad 80 km/h (děje se tak zcela neznatelně prostřednictvím zubové spojky; Civic nemá žádnou převodovku), tedy specificky v ustáleném, především dálničním provozu. V něm totiž benzin-elektrické ústrojí postrádá pro své ztráty náležitou efektivitu, elektromotor však i v tomto módu zůstává v záloze jako podpora pro případ náhlé potřeby zrychlení.

Ve všech ostatních režimech nový Civic pohání pouze elektromotor energií dodávanou buď z akumulátoru (uloženou při rekuperativním brzdění), nebo získávanou přes generátor prostřednictvím motoru s vnitřním spalováním. Elektromotor dosahuje výkonu 184 koní při 5000 až 6000 otáčkách za minutu a točivého momentu 315 Nm z klidu do 2000 min-1.

Poháněcí soustavu doplňují pod zadními sedadly napříč uložený akumulátor s kapacitou 1,05 kWh (má 72 článků a váží 36,4 kg) a jednostupňový stálý převod pohánějící kola přední nápravy.

První jízdy ukázaly, že akumulátor se poměrně rychle nabíjí a následně podobně rychle vybíjí pro maximální dostupnou asistenci elektromotoru v případě potřeby co nejsilnějšího zrychlení, ovšem jeho asistence je znát vždy a v každé situaci.

Vylepšená stavba jednotlivých článků akumulátoru s menší plochou aktivního materiálu na katodě má zajistit delší životnost, a k tomu i větší využitelnost celkové kapacity (s menšími alokovanými rezervami na nabití/vybití). Dodejme, že nový Civic s pohotovostní hmotností kolem 1 450 kg (podle verze) dosáhne nejvyšší rychlosti 180 km/h, z klidu na stovku zrychlí pod 8 sekund a vykáže průměrnou spotřebu do 5 litrů na 100 kilometrů (podle výrobce a metodiky WLTP).

Nezvykle razantní modernizací však prošla i samotná konstrukce nové Hondy Civic, struktura její karoserie v krutu narostla mezigeneračně o 22 %. To zajistily dva prstence za motorovým prostorem a zadními sedadly, výztužný prvek kolem středového tunelu a příčky v oblasti podlahy.

Honda Civic e:HEV

Kapota je z hliníkové slitiny a výklopná záď z pryskyřice, což znamená o 43, resp. 20 % sníženou hmotnost těchto dílů. K vyšší úrovni komfortu a ovladatelnosti dále přispívají také o 10 mm snížené těžiště, ložiska kol, čepy a další prvky závěsů kol se sníženým třením, nové materiály silentbloků, bezmála desetinásobně prodloužená celková délka lepených spojů dílů karoserie, aktivní korekce hluku (ANC) nebo lehký a vysoce pevný přední pomocný rám z hliníkových slitin.

Stabilitu jízdy podtrhuje kromě delšího rozvoru a většího rozchodu zadních kol také nastavení poháněcího ústrojí, jež v zatáčkovitých úsecích udržuje vyšší otáčky motoru pro eventuální potřeby hladkého a okamžitého zrychlení na výjezdu ze zatáčky a přirozeného rekuperativního zpomalování před další zatáčkou.

Z mapových podkladů navigace čerpá (pro Hondu vůbec poprvé!) Eco Assist, systém, jenž podle konfigurace ze strany řidiče efektivně upravuje úroveň nabití akumulátoru (lapidárně vyjádřeno: ve stoupání akumulátor vybije na minimum, když ví, že jej při následném sjezdu bude moci opět nabít).

Jedenáctá generace typu Honda Civic se u nás prodává ve výbavových stupních Elegance, Sport a Advance za docela zajímavé ceny začínající částkou 769 900 Kč. Ze všeho nejdůležitější ale je, že jde o praktický, hospodárný a již v základu velmi dobře vybavený automobil.

Honda Civic již díky tvarování a proporcím volantu (který zaznamenáte při prvním usednutí do vozu jako první) působí spolu s přirozeným úhlem sklonu jeho sloupku a přímým kontaktem s koly dojmem výrazně dospělejšího vozu, jenž ale kromě komfortních přesunů mezi body A a B dokáže přesvědčit i znamenitou ovladatelností ve vyšším tempu.

Náklony karoserie jsou minimální a řidič prostřednictvím řízení i podnětů v sedadle vždy udržuje náležitý kontakt s autem. Novinka je navíc překvapivě citelně lépe odhlučněná od kol i motoru, a to její předchůdkyně v tomto ohledu nijak neselhávala, a hybridní pohon Honda e:HEV pracuje skutečně pohotově a efektivně.

Honda Civic e:HEV

Spotřeba se spolehlivě drží kolem 5 l/100 km ve městě i mimo ně a razantněji roste teprve ve vyšších rychlostech na dálnici, což je ostatně pro hybrid typické. Nový Civic sice za těch padesát let výroby poněkud narostl, ale i dnes zůstává specifickým náčiním pro specifické uživatele.