Honda vymyslela městský SUV-skútr. Nadchne jízdou díky skvělému řízení

Jako první jsme vyzkoušeli novinku Honda ADV 350, která posouvá dnešní maxiskútry směrem k oblíbené motocyklové kategorii cestovních endur.

Honda má z čeho vycházet, v roce 2017 uvedla na trh sedmistovku X-ADV, motocykl s automatickou dvouspojkovou převodovkou koncipovaný jako lehce terénní skútr. Loni se tento model stal dokonce nejprodávanější Hondou v Evropě, a to i přes poměrně sebevědomou cenu přes 300 tisíc korun. V prodejích předstihl dokonce i svého sourozence NC750 s téměř identickou technikou.

Letošní novinka ADV 350 na to jde z druhé strany a skútrový základ posouvá směrem k motocyklům. Hlavní prvky nového modelu používají klasickou skútrovou konstrukci, konkrétně motor s CVT převodovkou na kyvce a trubkový rám převzaté z osvědčeného cestovního skútru Forza 350. K nim výrobce přidal přední vidlici motocyklového typu, jiné odpružení a s odlišnou ergonomií také drsnější design.

Výsledkem je úplně nová kategorie, kterou Honda označuje jako „urban adventure“. Zezadu vypadá jako klasický maxiskútr se všemi výhodami, tedy mohutnou zádí skrývající velký zavazadlový prostor pod sedlem, spoustu místa pro spolujezdce a plotnu pro zadní top-case.

Ale zepředu, a hlavně z pohledu jezdce, jde o zajímavý robustní stroj, který je jako dělaný na rozbité silničky a nebojí se ani občasného výletu na polní cesty. Prostě přesně stejný recept, kterému se u automobilů říká SUV a u motocyklů „cestovní enduro“.

Honda ADV 350 designově logicky navazuje na větší X-ADV, tvarem světlometů ale připomíná i další letošní novinku, nový cestovní motocykl Honda NT1100. Výsledkem je atraktivní vzhled, se zvednutým plexi štítem ADV vypadá docela odvážně a daří se jí vystoupit z řady a odlišit se od konkurence.

Do sedla

Už první vyhoupnutí do sedla skútru je příjemným překvapením pro nás dlouhány. Ani téměř dvoumetrová postava tady nemá problém s místem na nohy, při otáčení nehrozí, že bude koleno překážet řídítkům v rejdu. Přitom ani menší postavy nemají problém došlápnout bezpečně oběma nohama na zem. Daní za to je o něco menší ochrana kolen proti dešti, tady mají naopak klasické maxiskútry s mohutnou dolní kapotáží výhodu.

Podlážka skútru má na obou stranách dost prostoru, aby se dala při delších cestách měnit poloha chodidel, včetně možnosti zapření nohou o šikmou plochu vepředu. Zvláštností jsou pak dva výstupky v zadní části, určené pro jezdce, který by zatoužil na skútru vyrazit do terénu ve stoje. Speciální oddělené terénní stupačky jako větší X-ADV ovšem třistapadesátka nemá, je to přeci jen primárně skútr.

Pevná trubková řídítka, vysoko umístěná přístrojovka, plastové chrániče rukou a jednoduchý vysoký plexištít připomínají spíše pohled ze sedla cestovně terénního motocyklu. Přístrojový LCD displej je pěkně vysoko a na očích, umožňuje nastavit si několik různých typů zobrazení. Palubní počítač má jednoduché ovládání tlačítky u levého řídítka a mimo jiné ukazuje i dojezd, údaje o spotřebě, servisní pokyny a teplotu vzduchu.

K dispozici je i možnost propojení s chytrým telefonem a hlasové ovládání z přilby pomocí aplikace Honda RoadSync. Na jednoduchém displeji se ovšem ukazují jen základní indikátory, neumí zrcadlit obsah aplikací z telefonu ani přenášet navigační pokyny.

Nad přístrojovkou je plexištít s ručním nastavením do čtyř stupňů výšky v rozmezí 133 mm. V nejvyšší poloze zvládá na dálnici poměrně slušně schovat jezdce před největším náporem větru a nedělá žádné větší turbulence. Téměř dokonalý dojem z kokpitu trochu kazí jen malý kabelový svazek za rukojetí levého řídítka, který i přes zakrytí černou bužírkou zůstává na očích jezdce, škoda tak drobného detailu.

Terénní podvozek

Samotný posez je sice typicky skútrový, ale řídítka jsou přeci jen posunutá vpředu v porovnání s městskými skútry, takže je více cítit řízení a odezva od předního kola. A právě konstrukce předku a zavěšení předního kola je hlavní odlišností a také výhodou ADV.

Klasické skútry většinou používají jednoduchou tyč řízení a jeden držák s odpružením. ADV má ovšem čistě motocyklové řešení (viz obrázek). To znamená dvě trubky odpružení spojené dvěma držáky. A při řízení je to hodně znát, celý podvozek je pocitově o hodně pevnější. Projeví se to nejen při výletu mimo asfalt, ale i na rozbitých silnicích.

Také při ostřejším průjezdu zatáčkou je skútr pevnější a dává jistější odezvu, jízda po zakroucených sicilských silničkách byla skoro stejně zábavná jako na motorce. Při proplétání se v hustém městském provozu je ADV rychlý a obratný, v horách při rychlém střídání náklonů už byla cítit mírná zavalitost.

Překlápění mezi zatáčkami šlo pomaleji, podepsal se na tom asi i horní kufr, který měly všechny testovací stroje. Celkové naladění odpružení s dvěma zadními tlumiči Showa po stranách a pevným trubkovým rámem si zaslouží pochvalu, řízení se nenechá rozhodit nerovnostmi ani v zatáčce a obuté Metzelery Karoo Street měly dobrou přilnavost i na vlhkých úsecích v horách.

Sázka na jistotu, motor Honda

S bezklíčovým zapalováním může zůstat dálkový ovladač schovaný v kapse, stačí stisknout tlačítko startéru a ozve se jednoválec o objemu 330 cm³ a výkonu 29 k. Díky vyvažovacímu hřídeli má kultivovaný chod a docela sympatický zvuk. Jde o to nejlepší, co má Honda v nabídce, stejný motor jezdí i v modelech Honda Forza 350 a Honda SH350i a dá se říci, že v této třídě nenajdete prověřenější a povedenější pohonnou jednotku.

Variátor je naladěný na poměrně rychlý přenos na zadní kolo a prodleva na roztočení odstředivých prvků je tady minimální. Motor umí slušně zatáhnout a kdykoli ochotně rozpohybuje 183 kg těžký skútr na povolenou stotřicítku. Poté už rychlost stoupá jen zvolna, ale za příznivých podmínek se na tachometru ukážou i hodnoty přes 150 km/h.

Výrobce udává spotřebu 3,4 litrů, takže při objemu nádrže 11,7 l by se měl dojezd blížit třem stům kilometrů. Při ostrém tempu v italských horách počítač ukázal průměrnou spotřebu 4,5 litru, při běžném dojíždění do práce a na výlety nebude problém se dostat na uváděnou tabulkovou hodnotu.

U tak nadprůměrného skútru byly mírným zklamáním snad jen brzdy. Jsou slušné a dobře dimenzované na běžnou jízdu, ale při ostřejší vyjížďce za zábavou už by jezdec uvítal něco sportovnějšího než dvoupístkový brzdič Nissin na jednom kotouči.

Na druhou stranu je pravdou, že dvoukotoučové brzdy by tu asi byly zbytečné. I tak jsme se občas dostávali na samotný limit toho, co zvládne malé patnáctipalcové přední kolo. ADV je prostě skútr s větším podílem hmotnosti na zadní nápravě, a i přes jisté řízení a dobrou odezvu od předního kola je nereálné od něj chtít výkon motocyklu.

Systém ABS patří k poslední generaci a zasahuje opravdu až na těsném limitu, vedle něj hlídá situaci ještě dvoustupňová elektronická kontrola trakce, která je u skútru přeci jen trošku pomalá, při prokluzu odstřihuje zapalování a kvůli variátoru pak pár desetin sekundy trvá, než se motor znovu dostane do tahu. Komu by to překáželo, může si kontrolu trakce jednoduše kdykoli vypnout tlačítkem na levém řídítku.

Hodilo se nám to i při kratičkém výletu mimo asfalt. V terénu se ADV 350 chová jako obdoba skútrového SUV. Díky hrubšímu vzorku pneumatik a robustní přední vidlici se jezdec může odvážit i tam, kde už by to nebylo s běžným skútrem rozumné. Při průjezdu větších nerovností je možné se na chvíli i postavit na zadní výstupky ploten, na delší pobyt mimo sedlo ale není ergonomie ADV dělaná.

Hlavním limitem je samozřejmě motor s variátorem na zadní kyvce, protože s takovým podílem neodpružených hmot by bylo nesmyslné se snažit o nějaké svižnější tempo na nezpevněných cestách. Celkově ale ADV dovolí vyrazit rozumným tempem i na místa, kam už by to třeba s jeho sourozencem, Hondou Forza 350 bylo dost riskantní.

Konkurent ze stejného chovu

Právě Forza 350 ze stejné stáje asi bude hlavním konkurentem pro ADV 350, protože je v nabídce za stejnou cenu 154 900 korun. Oba modely nabídnou prostor pod sedlem na dvě přilby, možnost dokoupení zadního kufru s centrálním zamykáním, oba mají velkorysé pohodlí a dost výkonu i pro jízdu se spolujezdcem.

Honda ADV možná trochu ztrácí v oblasti ochrany před větrem a deštěm, jinak ale má jednoznačně navrch co se týče stabilního řízení a jistého vedení na rozbitých silnicích. Na výpravy do terénu si ji asi nikdo pořizovat nebude, ale možnost bezpečně a s jistotou si v rámci výletu vyjet i kus dál od silnice a mít v garáži stroj s nádechem „adventure“ stylu může být pro řadu zájemců zajímavý bonus.