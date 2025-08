Moderní auta jsou svým způsobem čím dál víc mobily nebo počítače na kolech, a stejně jako se vyskytují problémy u softwaru v počítačích, nevyhnou se jim ani automobily. Výrobce tak chyby pravidelně opravují, u řady aut to jde už bez návštěvy servisu, takzvaně „on air“.

A právě software se u moderních aut často ukazuje jako nejslabší článek. Podle studií J.D. Power a Consumer Reports patří infotainment systémy dlouhodobě k nejčastějším důvodům, proč si majitelé nových aut stěžují – ať už kvůli zamrzajícím obrazovkám, výpadkům připojení nebo špatně fungujícímu hlasovému ovládání.

Uživatelé si pak často stěžují na různých fórech nebo v oficiálních stížnostech automobilkám, ale Petr Homoky se rozhodl být konstruktivnější. Detailně zmapoval infotainment ve Volvu EX30 a během tří týdnů testování našel řadu problémů. Na webu, který k tomu založil, už detailně popsal přes 50 konkrétních chyb – od drobných UX přešlapů až po systémové záseky, které ovlivňují komfort nebo bezpečnost jízdy.

„Model EX30 je za tyhle peníze skvělé auto a může to být model, na který budou ostatní automobilky muset reagovat. O to víc mě mrzí, že software v jinak skvělém autě kulhá,“ říká Petr. „Rozhodl jsem se chyby nejen pojmenovat, ale taky navrhnout, jak by šly opravit. Ten projekt není jen o tom kritizovat, ale i nabídnout pomocnou ruku a ukázat, jak by se to dalo dělat jinak.“

Web si rychle získal pozornost komunity na Redditu, kde se pod příspěvkem rozjela diskuze mezi dalšími majiteli. Někteří zaměstnanci Volva už web zaznamenali, a pražský prodejce EX30 ho dokonce přeposlal dál v rámci interní komunikace.

„O stránce víme a velmi si vážíme promyšleného a konstruktivního přístupu jejího autora. Podněty budeme dále interně posuzovat,“ okomentovala pro iDNES.cz mluvčí českého importu Volva Petra Doležalová. „Mnoho z uvedených poznámek se týká softwaru – oblasti, ve které se díky našim možnostem vzdálených aktualizací (OTA) neustále zlepšujeme. Tyto aktualizace nám umožňují rozšiřovat klíčové funkce a přidávat nové, aniž by bylo nutné navštívit autorizovaný servis.“

Petr Homoky se chystá zmapovat i další auta. „Nechceme se s projektem zastavit jen u jednoho modelu ani u jediné značky. Podobné problémy má spousta infotainmentů napříč značkami. Jako softwarový architekt mám k technologiím blízko a baví mě hledat, co by šlo dělat líp – ať už jde o ovládání auta, nebo o způsob, jak vůbec automobilky tyhle týmy staví.“