Dakarská kachna z Česka má dva motory a dvě převodovky. Podívejte, co umí

František Dvořák
Citroen 2CV, přezdívaný Kachna, se v historii dakarské rallye zúčastnil nejtěžší soutěže světa celkem patnáctkrát. Čtrnáctkrát však nedojel až do cíle. Podařilo se to až na patnáctý pokus, a to české dámské posádce ve složení Barbora Holická a Lucie Engová. Podívejte, jak umí dvoumotorový speciál řádit v terénu.

Duo českých závodnic Holická-Engová vyjely na Dakar Classic dvakrát, automobilovou ikonu se jim podařilo dovézt do cíle slavné rally vůbec poprvé v historii. Pro ročník 2026 si ovšem musí dát pauzu. Důvod je jednoduchý: nedaly dohromady peníze. Jako soukromý tým jsou závislé na darech sponzorů a závodění je drahý špás.

Citroën 2CV Sahara 4x4 české posádky Barbora Holická - Lucie Engová, které s ním ve svém týmu Duckar jely Dakar Classic v roce 2025.
V roce 2024 vyrazily závodnice „na dakar“ s upravenou kachnou, ovšem stále blízkou originálu. V uplynulém ročníku, který se jel na začátku letoška, ovšem představil tým Duckar úplně nový speciál, se dvěma motory. Citroën 2CV Sahara kombinuje dva motory objemu 760 ccm a dvě převodovky, což umožňuje autonomní provoz každého motoru.

„V roce 1958 bylo sériově vyrobeno přes 700 kusů typu Citroën 2CV Sahara. Tento unikát, s dvěma motory, sloužil především armádě a naftařům ve francouzských koloniích v Africe, na Sahaře,“ popisuje tým.

Pop-artová kachna, pokreslená umělcem Josefem Ratajem z české dílny kachnařského gurua z Jesenice u Prahy Tomáše Nerudy, ovšem nezahálí. Bára Holická s Lucií Engovou s ní obráží různé akce. Tentokrát nás nechaly nahlédnout na do míst, kde trénují.

23. října 2025

