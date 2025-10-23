AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Duo českých závodnic Holická-Engová vyjely na Dakar Classic dvakrát, automobilovou ikonu se jim podařilo dovézt do cíle slavné rally vůbec poprvé v historii. Pro ročník 2026 si ovšem musí dát pauzu. Důvod je jednoduchý: nedaly dohromady peníze. Jako soukromý tým jsou závislé na darech sponzorů a závodění je drahý špás.
V roce 2024 vyrazily závodnice „na dakar“ s upravenou kachnou, ovšem stále blízkou originálu. V uplynulém ročníku, který se jel na začátku letoška, ovšem představil tým Duckar úplně nový speciál, se dvěma motory. Citroën 2CV Sahara kombinuje dva motory objemu 760 ccm a dvě převodovky, což umožňuje autonomní provoz každého motoru.
„V roce 1958 bylo sériově vyrobeno přes 700 kusů typu Citroën 2CV Sahara. Tento unikát, s dvěma motory, sloužil především armádě a naftařům ve francouzských koloniích v Africe, na Sahaře,“ popisuje tým.
Pop-artová kachna, pokreslená umělcem Josefem Ratajem z české dílny kachnařského gurua z Jesenice u Prahy Tomáše Nerudy, ovšem nezahálí. Bára Holická s Lucií Engovou s ní obráží různé akce. Tentokrát nás nechaly nahlédnout na do míst, kde trénují.