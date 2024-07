Český vzdělávací systém se musí zrychlit, zdůrazňuje manažer z vedení Škody

„Prostředí autoprůmyslu je na celém světě mnohem racionálnější. Jinak to nejde,“ vysvětluje Holger Peters ve svém prvním velkém rozhovoru. „Jedná se o obrovský posun a změnu směru, které je vždy náročné udělat,“ komentuje aktuální transformaci celého odvětví.

„Automobilový průmysl je stále atraktivní, lidé v něm chtějí pracovat a chtějí se podílet na inovacích a vývoji,“ myslí si manažer, který v červnu oslavil rok v Mladé Boleslavi. Dodává ovšem, že český vzdělávací systém se musí zrychlit a změnit. Z pozice člena představenstva zodpovědného za IT totiž řeší problematiku softwaru, hledání jeho vývojářů a implementace moderních technologií, které jsou obrovskými tématy dneška.

Jak byste zhodnotil první měsíce letošního roku?

Myslím, že jsme letos měli dobrý start. Koncem loňského roku byl slušný přísun nových objednávek, který na začátku roku ještě stoupl. Z tohoto pohledu se nám podařilo dosáhnout lepších výsledků a cash flow oproti úrovni předchozího roku a vyšší rentability tržeb. Jsem tedy docela pozitivní, toto se určitě nedalo očekávat automaticky.

To znamená, že je to lepší, než jste očekával? Je to lepší, než se plánovalo?

Je to tak. Kdybyste se mě zeptali v prosinci, asi bych to neviděl tak pozitivně. Teď je to v podstatě na úrovni toho, co jsme plánovali, a mírně nad úrovní loňského roku.