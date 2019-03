VIDEO: Chystaná elektrická škodovka už je k vidění v Česku

Muzeum Škody v Mladé Boleslavi vystavuje hliněný model až do neděle 17. března, stejně jako na ženevském autosalonu, kde měl světovou premiéru.



„Je to výsledek práce mezinárodního týmu Škoda Design pod vedením šéfdesignéra Olivera Stefaniho,“ uvádí Andrea Frydlová, vedoucí muzea.

Modeláři ho vytvořili ze speciální hmoty, která se v designstudiích používá. Auto z ní hodiny, dny a týdny tvarují, a pak se oskenuje, matematizuje a podle něj vyrábí auto. Modeláři musí mít obrovský cit pro materiál a pracovat s maximální přesností (více o práci s modelářskou hlínou čtěte zde).

Vision iV s čistě elektrickým pohonem naznačuje, jak by mohl vypadat první vůz značky na bázi modulární elektrické platformy (MEB) koncernu Volkswagen. Více o konceptu čtěte zde

VIDEO: Škoda představila elektrické SUV Vision iV Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V příštích čtyřech letech bude česká automobilka investovat zhruba dvě miliardy eur do alternativních pohonů i do služeb, souvisejících s mobilitou a do konce roku 2022 uvede na trh deset elektrifikovaných modelů.