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Na sraz dorazilo všechno, co má kola a vrčí, i myška s mravencem

František Dvořák
Jan Váca
,
  11:00aktualizováno  13:33
Sraz veteránů v německém lázeňském městečku Jonsdorf probíhá každoročně v rámci velkého víkendového festivalu historických parních vlaků a techniky Historik Mobil na Žitavské úzkokolejce. Akce se koná pravidelně první nebo druhý víkend v srpnu. Ročník 2026 proběhl o víkendu 7. až 9. srpna.

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Na programu akce byla výstava veteránů a osobních i nákladních aut přímo v Jonsdorfu. K tomu staré obytňáky, do taktu bafají stacionární motory a traktory. Po žitavské úzkokolejce jezdí sem a tam parní vlaky.

Jen kousek opodál pak jezdí do kopce z Lückendorfu závodní speciály všech epoch, počtu kol i kategorií – od prastarých motorek, přes blázny na sajdkárách, formule, závodní speciály od trabanta po porsche a k vidění byly i trucky. Prostě parádní akce, která se letos konala už po dvacáté. Pojďte se podívat, co bylo v Jonsdorfu k vidění.

20. ročník HISTORIK MOBIL (7 až 9. srpna 2026)
20. ročník HISTORIK MOBIL (7 až 9. srpna 2026)
20. ročník HISTORIK MOBIL (7 až 9. srpna 2026)
20. ročník HISTORIK MOBIL (7 až 9. srpna 2026)
20. ročník HISTORIK MOBIL (7 až 9. srpna 2026)
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