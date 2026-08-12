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Na programu akce byla výstava veteránů a osobních i nákladních aut přímo v Jonsdorfu. K tomu staré obytňáky, do taktu bafají stacionární motory a traktory. Po žitavské úzkokolejce jezdí sem a tam parní vlaky.
Jen kousek opodál pak jezdí do kopce z Lückendorfu závodní speciály všech epoch, počtu kol i kategorií – od prastarých motorek, přes blázny na sajdkárách, formule, závodní speciály od trabanta po porsche a k vidění byly i trucky. Prostě parádní akce, která se letos konala už po dvacáté. Pojďte se podívat, co bylo v Jonsdorfu k vidění.