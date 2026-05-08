Veteránské závody nabídnou parádní zážitek. Podívejte se na legendu

František Dvořák
Milovníci aut mají víkendový program jasný. Míří do Brna na zápolení závodních veteránů. „Histo Cup má daleko do poklidné jízdy gentlemanů. Těšte se na ostré tempo, kde o souboje dveře na dveře rozhodně není nouze,“ slibují organizátoři. Rakouská závodní série navštěvuje české okruhy pravidelně. Podívejte, jak speciály minulosti řádily o prvním květnovém víkendu na autodromu v Mostě.

„Histo Cup nabídne průřez motoristickou historií, která diváka přenese do minulosti a nechá ho zavzpomínat na zlaté období motorsportu,“ shrnují organizátoři. Histo Cup je jednou z významných sérií motoristických závodů pro historická vozidla, na start se staví opravdoví stařešinové i svižné youngtimery. Závodní série je doma v Rakousku, ale jezdí se pravidelně na nejznámějších okruzích po celé střední Evropě, včetně České republiky.

Tato série je známá svou neopakovatelnou atmosférou, která diváky přenáší zpět do zlaté éry motorsportu. Fascinace sérií spočívá v unikátním mixu desítek závodních vozů, které diváci nevidí jen staticky v muzeu, ale slyší ryk jejich motorů, cítí vůni benzínu a sledují tvrdé souboje dveře na dveře přímo na závodní dráze.

Histo Cup 2026 – zahájení sezony 2026 na Autodromu Most
135 fotografií

Na start se v několika kategoriích staví historické cestovní vozy, GT, formulové vozy a prototypy od roku výroby 1947 až do začátku nového milénia. Série vznikla v roce 1998 jako iniciativa několika nadšenců do historických závodních vozů v Rakousku. Během let se z malé, lokální akce vyvinul šampionát, který dnes v každé sezoně hostí desítky aktivních jezdců.

Hlavní filozofií Histo Cupu je oživení historie motorsportu na závodní dráze. Klade se důraz na originalitu vozů – vozidla by měla být v autentickém stavu, odpovídajícím době jejich aktivní kariéry (s důrazem na dobové bezpečnostní prvky). I když jde o vzácné veterány, závody jsou plnohodnotné a jezdci si na dráze nic nedarují.

O nadcházejícím víkendu budou zápolit na ikonickém brněnském okruhu. Uplynulý víkend strávili na druhém velkém českém autodromu, v Mostě. Podívejte na akci objektivem Lukáše Hrona.

Typická sezona Histo Cupu se skládá z 6 až 8 závodních víkendů, které se konají na nejvýznamnějších okruzích střední Evropy.

  • Rakousko: Salzburgring, Red Bull Ring
  • Česká republika: Autodrom Most, Automotodrom Brno
  • Slovensko: Slovakia Ring
  • Maďarsko: Pannonia Ring, Hungaroring
  • Chorvatsko: Automotodrom Grobnik (Rijeka)
