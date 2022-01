Mobilita nesmí být privilegiem bohatých, varuje německý autoprůmysl

„V debatě o nastolení správného kurzu bychom měli hledat sounáležitost a překonat stará nepřátelství. Čeká nás největší transformace v historii německého průmyslu,“ komentuje debaty, které vede s německým „superministrem“ pro průmysl, energetiku a klima, kterým je v nové vládě Robert Habeck, jeden z předsedů strany Zelených. Automobilový průmysl je podle Müllerové na změnu připraven: „Chceme dokázat, že si růst, blahobyt, pracovní místa a ochrana klimatu neodporují. Koncerny masivně investují do přestavby svých továren a závodů, do digitalizace a alternativních pohonů. Očekávám, že i ostatní splní své úkoly.“

Prezidentka německého Sdružení automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová

Šéfka německého sdružení autoprůmyslu ovšem nezastírá, že debata o dopravě je v Německu extrémně vyhrocená. „Ke slovu se dostávají nevládní organizace, které vystupují tak, jako by zastupovaly celou spolčenost. Ve skutečnosti ovšem často argumentují z velmi privilegované perspektivy. Tady se jaksi vybočilo z rovnováhy – před tím bych chtěla varovat: ochrana životního prostředí nesmí rozštěpit naši společnost.“

Podle Müllerové často chybí ochota akceptovat rozdílné životní okolnosti různých skupin obyvatel. „Obyvatelé měst nesmí lidem na venkově diktovat, jak mají žít. Kdo vstává brzy ráno, aby otevřel obchod nebo si sedl za pokladnu v supermarketu, podpírá naši společnost. Těmto lidem nesmíme házet klacky pod nohy, mají nárok na jízdu vlastním autem, především tam, kde není dostatečná nabídka možností veřejné hromadné dopravy,“ vysvětluje a zdůrazňuje, že mobilita nesmí být privilegiem bohatých.

„Vzrůstající ceny pohonných hmot a energie zatěžují především lidi s nižšími příjmy,“ připomíná hlavní úkol pro novou německou spolkovou vládu. „Vysoké ceny přetěžují nejen občany – představují velkou nevýhodu i pro německý průmysl. Jen v automobilovém průmyslu pracuje 800 000 lidí, tato pracovní místa nesmíme ohrozit. Tím bychom hazardovali s blahobytem naší země.“

„Exploze cen elektrického proudu je rovněž důsledkem energetického přechodu,“ připomíná Bild. Takzvaná „Energiewende“ – kompletní přeměna německé energetiky – energie by měla být především ekologická, ale i cenově dostupná. „Kdo chce mít obnovitelnou energii, musí si ji umět i vybudovat. Ovšem v této výstavbě nepostupuje naše země kupředu dostatečným tempem. Plánování a schvalování infrastruktury trvá příliš dlouho – a v důsledku pomalého prověřování námitek a odvolávání se projekty dál zdržují a zpožďují,“ komentuje Müllerová a připomíná, že Německo má v realizaci vlastních plánů už několikaleté zpoždění.

„To má tvrdý dopad i na automobilový průmysl. Potřebujeme ekologický proud, aby byla elektromobilita klimaticky neutrální. A nabíjecí stanice. V zásadě by týdně muselo vzniknout dva tisíce nabíjecích míst. Ve skutečnosti jich je pouhých 300. Politici musí rychlost výstavby zesedminásobit.“

Že by elektromobilová revoluce zkolabovala šéfka VDA absolutně nepřipouští. „Ochranu klimatu bereme vážně a chceme dosáhnout klimaticky neutrální mobility nejrychleji, jak je to jen možné. Děláme všechno pro to, aby Německo i nadále vyrábělo celosvětově nejlepší, nejbezpečnější, nejvýkonnější, nejkvalitnější a samozřejmě klimaticky neutrální vozidla ve všech segmentech. Otázka tedy nezní, zda změnu zvládneme, ale jak ji zvládneme. A na to si nyní všichni musíme vyhrnout rukávy.“