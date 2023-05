Jízdní řád nerůstu. Benzin na příděl, zákaz létání a bourání silnic

Skupina nazvaná Letzte Generation (Poslední generace) se v Německu zasazuje o intenzivnější ochranu klimatu. „Chce toho dosáhnout pomocí dopravních blokád, útoků na budovy nebo umělecká díla. Vyzývá k tomu, aby se Německo rychleji stalo klimaticky neutrálním. Konkrétně skupina požaduje jízdenku pro příměstskou dopravu za devět eur a přísnější rychlostní limity. Prosazují také zvrat ekonomického růstu, takzvaný nerůst (‚degrowth‘),“ popisuje magazín Business Insider.

Skupina se považuje za zástupce poslední generace, která ještě dokáže ochránit lidstvo před nevratnými důsledky globálního oteplování. Tím potvrzuje legitimitu svého jednání. Demokratické instituce mají podle aktivistické skupiny doplnit „společenské rady“, které by měly mít větší vliv na rozhodování.

Skupina Letzte Generation vznikla koncem roku 2021, pořádá skoro denně blokády komunikací, stojí také za protestními akcemi v muzeích, na letištích nebo u ropovodů.

Jak radikální je Poslední generace?

„Jak radikální je nutné být?“ ptá se Peukert v článku pro sociáně-ekonomický měsíčník OXI. Jeho příspěvek byl „návrhem pro Poslední generaci, jaké požadavky by měla vznést, aby se odvrátilo termofyzikální ohrožení lidstva“.

19. května 2023

Nouzové zákony místo ekomodernizace

Peukert vytyčuje tři cíle: snížení spotřeby energie na polovinu, snížení materiálových toků o devadesát procent a ukončení veškerého využívání půdy – to vše do pěti let. Při současné úrovni výroby a spotřeby nelze těchto cílů dosáhnout ani úplným přechodem na zelenou elektřinu. Na závěr dodává: „Ekomodernistický sen skončil. Po desetiletích odkladů musí být okamžitě zavedeny nouzové zákony.“

Peukert je členem organizace Scientist Rebellion (Vzpoura vědců) a jedná s Poslední generací. Jeho požadavky vyvolaly bouřlivé reakce například u ekonomů Jana Schnellenbacha a Rudiho Bachmanna. Schnellenbach obviňuje Peukerta z „totalitního programu“. Prohlašuje, že nerůst je neslučitelný se svobodou a demokracií.

Seznam nejdůležitějších Peukertových požadavků je velmi radikální a změnil by životy všech.