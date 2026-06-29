Je vcelku běžné si v rodině půjčovat auto. A pro řadu lidí je to běžné i mezi přáteli. Auto je velmi drahá věc, se kterou se dají napáchat velmi drahé škody. A opravdu nepomůže tvářit se, že zápůjčka na měsíc nebo dva je v pohodě i bez pojištění. Přece se nic nemůže stát. Nicméně vzhledem k tomu, kolik se denně stane větších či menších dopravních nehod je pravděpodobnost problému poměrně vysoká.
Povinné ručení
Každý provozovatel auta platí povinné ručení, bez kterého auto vůbec nesmí na silnice. Toto zákonné pojištění kryje škody, které jsou autem způsobeny. A je přitom jedno, kdo sedí za volantem. Má to ovšem hned tři háčky. V prvé řadě připomínáme, že povinné ručení nijak nekryje škody, které řidič způsobí na pojištěném autě. Jsou jen pro škody, které jsou způsobeny ostatním.
A další háček může nastat v situaci, kdy se ukáže, že ten, kdo s autem jel a boural seděl za volantem bez vědomí majitele. Pojišťovna z povinného ručení sice vše poškozeným zaplatí, ale po viníkovi může požadovat vše zpět.
A do třetice musíme zmínit ještě jednu důležitou věc. A s tou je bohužel vždy potřeba počítat. „Pozor, zaviněná nehoda znamená ztrátu bonusu! Pojišťovna škodu poškozenému zaplatí, ale pojistná událost jde na vrub pojistníka (tedy osoby, která auto pojišťuje). Majitel vozu přijde až o 36 měsíců bezeškodního průběhu (bonusy), což mu ve výročí zvýší pojistné za povinné ručení řádově o jednotky tisíc korun. Vzhledem k tomu, že bonusy jsou vázané na osobu (nikoliv na vozidlo), zdražení pojištění kvůli škodnímu průběhu tedy nelze utéct ani totální škodou nebo prodejem vozidla a nákupem jiného. Starosti, které se vážou s řešením škody i zvýšenými náklady na pojištění do budoucna, dokážou rozvrátit i ta nejpevnější přátelství,“ upozorňuje srovnávač pojištění Rixo.
Havarijní alespoň na chvíli
Už tedy víme, že povinné ručení nijak nepokryje škodu na vašem, v tu dobu půjčeném autě. K tomu, abyste škody na vašem autě nemuseli řešit ze své kapsy, případě z kapsy toho, kdo má auto půjčené, je havarijní pojištění. Nicméně i tady jsou dvě velká ale. Zaprvé musíte počítat se spoluúčastí, která může být i 10 000 Kč. Záleží na tom, jakou spoluúčast máte sepsanou ve smlouvě s pojišťovnou.
Jak upozorňuje Rixo, je samozřejmě fér, a navíc ze zákona vymahatelné, aby tuto částku zaplatil ten, kdo nehodu zavinil. A druhé už jsme zmínili u povinného ručení, i u havarijního totiž pojistitel přijde o zvýhodnění formou bonusů a pojištění se mu do budoucna prodraží.
A proto se dostáváme k tomu, že by se ten, kdo si auto půjčuje, měl pojistit. Je sice hezké, že vy máte všechna pojištění, ale pokud se chcete zbavit problémů s bonusy a následně dražší pojistkou, nezbude vám, než si půjčení auta podmínit tím, že se dotyčný správně pojistí. K tomu slouží jeho vlastní havarijní pojištění, ideálně krátkodobé.
„Pro půjčené auto od kamaráda nebo vůz od rodičů si můžete sjednat vlastní (i krátkodobé) havarijní pojištění, a dokonce se jedná o jediný způsob, jak se v této situaci adekvátně pojistit. Pojištění si může sjednat navzdory rozšířenému přesvědčení i jiná osoba než vlastník nebo provozovatel auta a sjednání pojištění jinou osobou nijak neovlivňuje výplatu pojistného plnění. Havarijní pojištění je totiž svázáno s konkrétním autem, nikoli osobou,“ vysvětluje Rixo.
Krátkodobé havarijní pojištění je klasické havarijní pojištění, jen je sjednané na omezenou dobu, typicky se jedná o několik dnů až měsíců. Funguje velmi podobně jako klasické pojištění, rozdíl spočívá v tom, že auto nepojistíte na celý rok, ale nastavíte přesné datum a čas začátku a konce a zaplatíte pojistné jen za stanovenou dobu.
„Jednoduše řečeno, krátkodobé havarijko se vyplatí ve chvíli, kdy potřebujete auto chránit jen na omezenou dobu, a nechcete platit celoroční havarijní pojištění. Nejčastěji si ho lidé sjednávají před cestou do zahraničí, pří půjčení nebo dočasném používání auta nebo při sezónním provozu (např. veterán nebo kabriolet),“ doplňuje srovnávač pojištění klik.cz.
Ano, v tomto případě poběží na auto fakticky dvě pojistky. Ale ze zákona to není problém. V případě nehody jsou škody řešeny z pojistky toho, kdo má auto půjčené a bonusy či spoluúčast majitele vozu zůstane bez poskvrnky.
A co cena takové krátkodobé havarijní pojistky? „Průměrná cena celoročního havarijního pojištění se pohybuje okolo 6 až 12 tisíc korun. Krátkodobé havarijní pojištění se zpravidla přepočítává na dané dny pojištění. praxi však pojišťovny většinou výslednou částku ještě navýší vzhledem k administrativním a jiným fixním nákladům. Pokud by například celoroční pojistka stála 8 000 Kč, krátkodobé pojištění na dva týdny by vás řádově přišlo na několik set korun až tisíc korun v závislosti na rozsahu krytí,“ vysvětluje srovnávač klik.cz.